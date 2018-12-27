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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 395396397398
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 00:08

Долярчик
-Дядя Вова, Вы шпион?
-Видите ли, Юра... (с)

Есть такая волшебная комбинация клавиш на клавиатуре, о которой известно только избранным, только обладателям высокого коэффициента IQ, информацию о существовании которой, конечно же, ни в коем случае нельзя сообщать на просторах форума, только в личку....тайна... тс... только в личку
Я тоже пишу в личку, если кто заинтригован... но этими клавишами надо уметь правильно пользоваться. Не то одно лишнее движение - и все- все пропало, все пропало... ай-яй-яй. осторожно. Еще нужен гугол, а к нему проплаченный интернет. Клавиши волшебные- что хочешь можно узнать при их помощи.
и называются эти клавиши...только сначала одна комбинация, а потом другая...во какая тайна.
а потом открывается весь мир перед глазами: кто, куда, с кем, номера, адреса, явки.
Сочувствую обладателю телефона,указанного Понаехавшими, ведь количество просмотров ветки перевалило за 400 000. Каждый захочет проверить, позвонить, услышать, как на 399 999 звонке владелец телефона вместо "алло" скажет- иди на ..й.
Сочувствую...
Да.. бывают совпадения. Это как придумывашь почту, например, типа бьютифул, а там уже перед тобой 7777 бьютифула заняли место, и ты снова еще чего-нибудь придумываешь, а потом снова 8888888 становишься в очередь... да,совпадения, сочувствую...
логин стырен у коллеги с совсем другого форума, но у нее -djbnd007
-меня зовут Бонд, Джеймс Бонд!!
а я сплагиатила по-своему djbnd777. Но что совпало с началом чей-то почты - я не виноват!
..ука, сначала отключили электричество, -не могла уснуть, а потом включили электричество - эффект тот же. :mrgreen:
djbnd777
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 00:25

Понаехал
-Вы, русские, слишком много жрете!!! (шырли-мырли)

Понаехавший, не часто ли обеденные перерывы между мытьем посуды?
Из личного опыта - когда много работы, и вообще, когда есть хоть какая-то работа, особенно интеллектуальная, как-то не до писанины на форуме о недвиге за рубежом о недвиге ниочем
Востаннє редагувалось djbnd777 в Чет 15 сер, 2019 00:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 00:27

  Понаехал написав:
  djbnd777 написав:Понаехал
Я не Ира я акурт

Самое забавное, что Frant потенциально может быть преподователем твоего сына. Как раз 21 год и в вузе где месьма вероятно Frant преподает...



напугал ежа голой ж***,
у меня не один сын, у меня их трое, как минимум.
Вот завтра прилетает один, скажу, чтобы хакнул тебя насмерть :mrgreen:
djbnd777
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  #<1 ... 395396397398
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