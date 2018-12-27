Додано: Чет 15 сер, 2019 00:08

-Дядя Вова, Вы шпион?-Видите ли, Юра... (с)Есть такая волшебная комбинация клавиш на клавиатуре, о которой известно только избранным, только обладателям высокого коэффициента IQ, информацию о существовании которой, конечно же, ни в коем случае нельзя сообщать на просторах форума, только в личку....тайна... тс... только в личкуЯ тоже пишу в личку, если кто заинтригован... но этими клавишами надо уметь правильно пользоваться. Не то одно лишнее движение - и все- все пропало, все пропало... ай-яй-яй. осторожно. Еще нужен гугол, а к нему проплаченный интернет. Клавиши волшебные- что хочешь можно узнать при их помощи.и называются эти клавиши...только сначала одна комбинация, а потом другая...во какая тайна.а потом открывается весь мир перед глазами: кто, куда, с кем, номера, адреса, явки.Сочувствую обладателю телефона,указанного Понаехавшими, ведь количество просмотров ветки перевалило за 400 000. Каждый захочет проверить, позвонить, услышать, как на 399 999 звонке владелец телефона вместо "алло" скажет- иди на ..й.Сочувствую...Да.. бывают совпадения. Это как придумывашь почту, например, типа бьютифул, а там уже перед тобой 7777 бьютифула заняли место, и ты снова еще чего-нибудь придумываешь, а потом снова 8888888 становишься в очередь... да,совпадения, сочувствую...логин стырен у коллеги с совсем другого форума, но у нее -djbnd007-меня зовут Бонд, Джеймс Бонд!!а я сплагиатила по-своему djbnd777. Но что совпало с началом чей-то почты - я не виноват!..ука, сначала отключили электричество, -не могла уснуть, а потом включили электричество - эффект тот же.