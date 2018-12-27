Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Долярчик -Дядя Вова, Вы шпион? -Видите ли, Юра... (с)
Есть такая волшебная комбинация клавиш на клавиатуре, о которой известно только избранным, только обладателям высокого коэффициента IQ, информацию о существовании которой, конечно же, ни в коем случае нельзя сообщать на просторах форума, только в личку....тайна... тс... только в личку Я тоже пишу в личку, если кто заинтригован... но этими клавишами надо уметь правильно пользоваться. Не то одно лишнее движение - и все- все пропало, все пропало... ай-яй-яй. осторожно. Еще нужен гугол, а к нему проплаченный интернет. Клавиши волшебные- что хочешь можно узнать при их помощи. и называются эти клавиши...только сначала одна комбинация, а потом другая...во какая тайна. а потом открывается весь мир перед глазами: кто, куда, с кем, номера, адреса, явки. Сочувствую обладателю телефона,указанного Понаехавшими, ведь количество просмотров ветки перевалило за 400 000. Каждый захочет проверить, позвонить, услышать, как на 399 999 звонке владелец телефона вместо "алло" скажет- иди на ..й. Сочувствую... Да.. бывают совпадения. Это как придумывашь почту, например, типа бьютифул, а там уже перед тобой 7777 бьютифула заняли место, и ты снова еще чего-нибудь придумываешь, а потом снова 8888888 становишься в очередь... да,совпадения, сочувствую... логин стырен у коллеги с совсем другого форума, но у нее -djbnd007 -меня зовут Бонд, Джеймс Бонд!! а я сплагиатила по-своему djbnd777. Но что совпало с началом чей-то почты - я не виноват! ..ука, сначала отключили электричество, -не могла уснуть, а потом включили электричество - эффект тот же.
Понаехал -Вы, русские, слишком много жрете!!! (шырли-мырли)
Понаехавший, не часто ли обеденные перерывы между мытьем посуды? Из личного опыта - когда много работы, и вообще, когда есть хоть какая-то работа, особенно интеллектуальная, как-то не до писанины на форуме о недвиге за рубежом о недвиге ниочем
Востаннє редагувалось djbnd777 в Чет 15 сер, 2019 00:29, всього редагувалось 1 раз.
nuwanda написав:нужно ли для аренды авто в турции иметь международное водительское
не беспокойте Бога по мелочам!
Путеводитель "ТУРЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ" Как самостоятельно арендовать автомобиль в Турции – полная инструкция
Что нужно для аренды автомобиля в Турции Водительские права. Нужны обычные водительские права – те, которыми вы пользуетесь в своей стране. Фамилия в водительском удостоверении должна быть написана на латинице. Международное водительское удостоверение не обязательно! Возраст водителя от 21 года. Однако чаще всего прокатные конторы устанавливают возраст водителя от 25 лет и взимают небольшую дополнительную плату, если водителю от 21 до 24 лет. Загранпаспорт. Ваучер. В случае аренды авто в Турции через интернет вам по почте высылают ваучер (информацию о вашем бронировании). Этот ваучер надо предоставить представителю компании в момент заключения договора аренды. Кредитная карта с достаточной суммой для блокировки залога (депозита) за арендуемое авто. Карта обязательно должна быть кредитной, а не дебетовой! https://tour-turkish.ru/arenda-avto-v-turcii/ источник по сотоянию дел на 10 апреля 2019года. советую прочесть внимательно
Понаехал так что ищите, шура, ищите, они золотые или уже работайте, вы ж на работе как говорил мой знакомый еврей, умерший на границе с Мексикой, это тоже Техас? - -мадам, мне с вами скучно, мне с вами спать хочеться
Востаннє редагувалось djbnd777 в Чет 15 сер, 2019 00:51, всього редагувалось 1 раз.