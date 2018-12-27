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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 396397398399
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 00:50

  djbnd777 написав:Понаехал
я в этом бизнесе 9 лет, кто только мою квартиру не сдавал из риэлтеров, да и риэлтероами становятся не от хорошей жизни...

Охотно верю. И риелторов зовут Ира, номер телефона у неё твой да и ник «совпал» по другим форумам и почта «совпала» с твоей да и Ниссан эта же риелтор продавала как у тебя был. Я вообще доверчивый человек. Верю вообще всему. :mrgreen:
Понаехал
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