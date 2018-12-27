Охотно верю. И риелторов зовут Ира, номер телефона у неё твой да и ник «совпал» по другим форумам и почта «совпала» с твоей да и Ниссан эта же риелтор продавала как у тебя был. Я вообще доверчивый человек. Верю вообще всему.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 сер, 2019 00:50
Охотно верю. И риелторов зовут Ира, номер телефона у неё твой да и ник «совпал» по другим форумам и почта «совпала» с твоей да и Ниссан эта же риелтор продавала как у тебя был. Я вообще доверчивый человек. Верю вообще всему.
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