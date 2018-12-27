Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
djbnd777 написав:Понаехал я в этом бизнесе 9 лет, кто только мою квартиру не сдавал из риэлтеров, да и риэлтероами становятся не от хорошей жизни...
Охотно верю. И риелторов зовут Ира, номер телефона у неё твой да и ник «совпал» по другим форумам и почта «совпала» с твоей да и Ниссан эта же риелтор продавала как у тебя был. Я вообще доверчивый человек. Верю вообще всему.
У інтернет-видання "Українська правда" є гарна традиція: підводити підусмки дня. Гадаю, шо оскільки стараннями пана "Понаехал" Фінансовий форум України перетворився на купу лайна, треба особливо ретельно перечитувати найбільш вагомі новини на тему форуму. Насолоджуємося.
П"ЯТНАДЦЯТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ ЗА ДОБУ.
Насолоджуємося.
Понаехал написав:Мизантроп, ты спрашивал про кухни... Я как раз переезжаю в новые аппарты. Вот моя: Сорри за кучу мусора- просто в процессе переезда
а вот фото кухни коморки в которой ютился когда только переехал несколько лет назад
Понаехал написав:
flyman написав:цоколь?
Будешь смеяться, но это Хаят. Конечно не цоколь
Понаехал написав:
jump написав: Марічка Вас красиво розвела на бабосики як і всіх туристів, які заїжджають до неї
после того поста акурта я понял о ком песня...
Понаехал написав:
djbnd777 написав:jump Если не в теме, то ЭКОЛОГИЧЕСКИ Чистые продукты ВО ВСЕХ СТРАНАХ Мира стоят дороже. Это инфо для тех, кто не выезжает за кордон своего двора.
Но есть момент. Они проходят контроль и сертификацию. А что Марічка выращивает не кто не знает.
Понаехал написав:
sinus написав:
djbnd777 написав:мои знакомые не читали Акурта, но тоже готовятся к перезду в Анаталию)))
Поздравляю, Акурт! Зашел с законсервированной учетки?
О... а я сразу и не признал. Спасибо sinus подсказал. Акурт уже стесняется заходить с основной учетки ибо люди видят, что балабол.
Понаехал написав:Акурт Я понял... Не знал, что ты Ира в реальной жизни вне сети, а не Натаща. 050 4147*** (последние 3 цифры не пишу, что б не спалить тебя) еще актуальный твой телефон или уже нет?
Frant, как видиш, это не коллектив авторов, а просто один автор Ира.
Понаехал написав:
djbnd777 написав:Вот проехала по Украине... Пусть меня простят читающие, но от Украины точно останется 3 области. Ближе к неньке присматривайте 1 комнатную недвигу. А вот интересно, в США в месяц можно заработать до 10 зелени. Пол года и трёшка, пока присматриваете... А вы думаете только чтоб пока однушку... Почему такие мелкие планы?
Ира, я вот что скажу... Если даже 10к в месяц зарабатываете в NY(в моем штате 45к годовой доход средний на семью вообще-то), то на выходе будете иметь в лучшем случае 2к в месяц после налогов и трат. Однушка планируется чисто инвестиционная на несколько лет. ну и я все в одну корзину не ложу.
Понаехал написав:
djbnd777 написав:Понаехал Следопыт... Что не спится в Америке? А ты попробуй, поговори со мной)) Если меня прислонить к стенке, то со мной можно даже поговорить о погоде)))
Признаешь что номер телефона правильный? могу сказать все вплоть до размера ноги. У меня обед. Решил вот посотреть че да как на этой ветке.
Понаехал написав:
djbnd777 написав:Понаехал Я не Ира я акурт
Самое забавное, что Frant потенциально может быть преподователем твоего сына. Как раз 21 год и в вузе где месьма вероятно Frant преподает...
Понаехал написав:
akurt написав: Интересно, зачем этого идиота жена кормит? Тупость гипертрофированная.
а ви вже, мабуть, втомилися видаляти безкінечні дурниці то про статеві органи, то про "Наташку", то про Адигею, то ще про щось...
1) Зачем хамить людям? Правила форума это запрещают. 2) Я не писал не разу про "статеві органи". Данная тема, как и тема порнографии, постоянно поднимается тобой. 3) Про Адигею писал Франт. Я не разу это не писал.
Эх... спрлошное вранье и хамство от учетки akurt
Понаехал написав:
Долярчик написав:п. с. ... ні, ну нога/ніжка - була на фото, але звідки отой номер взяли/вичислили?
ответил в личку
Понаехал написав:
djbnd777 написав: напугал ежа голой ж***, у меня не один сын, у меня их трое, как минимум. Вот завтра прилетает один, скажу, чтобы хакнул тебя насмерть
Вот вопрос: Тебя зовут не Ира? Если говоришь нет и я даю 100% пруфф, то получается очень не красиво Хакать не законно. Зачем толкать ребёнка на преступление?
Понаехал написав:
djbnd777 написав:Понаехал меня зовут не ира
Как замечательно. А в базе риелторов светится, что Ира, что номер телефона твой и сдаёшь двушку на Довженко возле Шулявки. Удивительные, чудные дела... Ну что ж...
Понаехал написав:
djbnd777 написав:Понаехал я в этом бизнесе 9 лет, кто только мою квартиру не сдавал из риэлтеров, да и риэлтероами становятся не от хорошей жизни...
Охотно верю. И риелторов зовут Ира, номер телефона у неё твой да и ник «совпал» по другим форумам и почта «совпала» с твоей да и Ниссан эта же риелтор продавала как у тебя был. Я вообще доверчивый человек. Верю вообще всему.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 15 сер, 2019 05:36, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
За добу читачі дізналися корисні для Фінансового форуму України цікаві речі: - що у "людини" яка не мешкає в Україні, невірно налаштований годинник в налашутваннях форуму. - що akurt о 06-30 за Київським часом не має право пити запашну львівську каву ("Кава зі Львова"). - що Наташа вже перетворилася на Ірину (не думаю, що він мав на увазі модератора форуму пані Ірину) - що він знайшов номер телефона akurta... (звісно проста ЧЕРГОВА дезинформація). - що він повідомив якусь корисну інформацію - інформацію про те, як він знайшов номер телефона akurta одному із форумчан
Наблизився до рекорду кількості повідомлень на цій гілці за добу (18 - рекорд ще не побито, чекаємо).
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)