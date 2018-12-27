|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 сер, 2019 08:08
djbnd777 написав:jump
Если не в теме, то ЭКОЛОГИЧЕСКИ Чистые продукты ВО ВСЕХ СТРАНАХ Мира стоят дороже.
Это инфо для тех, кто не выезжает за кордон своего двора.
щороку кілька разів їжджу у Карпати
знаю що і за скільки
як готують для себе і що готують і продають для туристів
-
jump
-
-
- Повідомлень: 2323
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 478 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|113
|15651
|
|
|4022
|357386
|
Пон 12 сер, 2019 13:26
jump
|
|45
|6041
|
|