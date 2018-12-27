Додано: Чет 15 сер, 2019 10:02

сума чистого прибутку

1. Уряд Турецької республіки продовжує практику невтручання в питання походження коштів на придбання нерухомості в Туреччині. Ви можете перерахувати собі на рахунок будь-яку суму та використовувати її для придбання нерухомості. Нагадаю, що за 1 півріччя в Туреччині іноземці купили нерухомості на загальну суму в 3 000 000 000 доларів США.2. При в"їзді до Турецької республіки необхідно декларувати суми, вищі за 5 000 доларів США (в інших країнах - 10 000 доларів США або 10 000 ойро). На практиці така умова не виконується та ніяк не контролюється.3. Банки Туреччини (я не перевіряв, чі всі) ввели комісію за зарахування коштів, які надійшли на IBAN-рахунки фізичних осіб за допомогою SWIFT-переказів, відкритих в турецьких банках в іноземній валюті в сумі 0,5% від суми. Я сьогодні чесно сплатив таку комісію. Трохи шкода було ХХХ доларів, але що ж поробиш: "Закон є закон!". Видача готівкової валюти з рахунку - без комісії та за першою вимогою.4. Банки Туреччинивідсоткові ставки за депозитами фізичніх осіб як в турецьких лірах, так і в іноземній валюті - вже немає депозитів під 23,5% річних (в минулому році були навіть під 28% річних).На сьогодні максимальні відсоткові ставки:- в іноземній валюті приблизно 2,5% річних (мінус податок на прибуток);- в турецьких лірах - максимум 20,25% річних (мінус 10% податок на прибуток).Наведено відсоткові ставки та(вже без податку) при відкритті рахунку на суму 100 000 лір, або приблизно 18 000 доларів США на термін 55 днів. Для порівняння: нараховані 2 500 лір на місяць є достатньо великою сумою для безбідного проживання родини із трьох осіб. Наприклад, ми з жінкою витрачаємо не більше 1 700 лір на місяць, включаючи всі витрати і на харчування, і на проживання, і на пальне.Максимальні відсоткові ставки за депозитами - на 32-55 днів.5.: курс на цей момент: 1 долар США=5,568 ліри.Коефіцієнт переведення цін в турецьких лірах в гривню: 25,40/5,568=4,56 (теж стабільний).Як і раніше дуже вигідно розраховуватися в Туреччині карткою Приватбанку в українських гривнях.6. На ринку нерухомості ситуація стабільна із тенденцією підвищення цін в перерахунку на долари США.7. В Tуреччині з 2017 року заборонено будувати квартири класу "smart" ("0+1"). Найбільшим попитом користуються квартири "2+1".х х хЦіни на ринку на сьогодні:- баклажани, кабачки, огірки - 1 ліра або 4,50 гривні;- помідори - 2 ліри або 9 гривень;- інжир свіжий врожаю 2019 - 7 лір.