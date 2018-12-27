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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 396397398399
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 00:50

  djbnd777 написав:Понаехал
я в этом бизнесе 9 лет, кто только мою квартиру не сдавал из риэлтеров, да и риэлтероами становятся не от хорошей жизни...

Охотно верю. И риелторов зовут Ира, номер телефона у неё твой да и ник «совпал» по другим форумам и почта «совпала» с твоей да и Ниссан эта же риелтор продавала как у тебя был. Я вообще доверчивый человек. Верю вообще всему. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 08:08

  djbnd777 написав:jump
Если не в теме, то ЭКОЛОГИЧЕСКИ Чистые продукты ВО ВСЕХ СТРАНАХ Мира стоят дороже.
Это инфо для тех, кто не выезжает за кордон своего двора.


щороку кілька разів їжджу у Карпати
знаю що і за скільки
як готують для себе і що готують і продають для туристів 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:08

  nuwanda написав:Подскажите нужно ли для аренды авто в турции иметь международное водительское удостоверение или обычный украинский пластик тоже ок?


Не нужно.

Обычная практика аренды авто такая:
- бронируете через сайта-агрегаторы бронирования авто, причем обязательно проверяйте минумум по трём сайтам. Цена может отличаться чуть ли не 2 раза. Обращайте внимание: оплата за весть срок аренды сразу или предоплата примерно 20 евро (это лучше). Остальные заплатите на месте. В Турции проверенный арендодатель: https://www.cizgirentacar.com/en/
Обычная цена аренды авто ЗАРАНЕЕ и от ТРЕХ суток: 15-17 евро в сутки. На август месяц у них есть авто только в конце августа: все разобрали.

- при прибытии в офис арендодателя (обычно аэропорт) предъявляете три вещи: а)украинский загранпаспорт, б) украинское пластиковое водительское удостоверение (кто не поменял старое - меняйте - это сейчас легко и быстро в Сервисном центре, одна неприятность: надо с собой принести действующую медсправку, обычно там же и оформляется за 360 гривен), в) кредитную НЕ ДЕБЕТОВУЮ) карту ОБЯЗАТЕЛЬНО с выпуклыми буквами и на имя арендатора авто.
Я знаю, что сейчас многие банки типа Привата или А-банка многим форумчанам обнулили кредитные лимиты - не беда - карта все же имеет статус КРЕДИТНОЙ и вы сами на нее заранее должны набросать денежек.

При бронировании читайте внимательно, какую сумму депозита могут заблокировать на карте: это может буть сумма в 1300 евро (!!!), она должна быть доступна на карте и доступна для интернет- платежей. Эта сумма вам вернется после возврата авто.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОДИТЕЛЬСКОЕ удостоверение в виде стыдоподобной серой распадающейся от некачественных скрепок книжицы с несколькими страницами от меня потребовали только в Греции на острове Корфу - реально уперлись рогом со словами, что якобы Греция не подписала какую-то конвенцию (неправда). Пришлось долго ругаться на английском языке английскими буквами - выдали с угрозами. Угрозы потом подтвердились: 1 300 евро назад я с них выбивал долго и мучительно более месяца.
На всякий случай: оформление этого МЕЖДУНАРОДНОГО стоит, кажется, 29 гривен и делается в ближайшем сервисном центре МВД Украины. С собой иметь 2 фото, ксерокопию загранпаспорта, загранпаспорт и обычный пластик. Руководствуясь правилом "Береженного и Бог бережёт" я бы советовал сделать. У меня валяется в бардачке авто, нигде ни разу не потребовалось.

В Турции обычно не блокируют деньги на карте, а поступают одним из двух способов:
- тупо переписывают в Договор аренды данные вашей карты, включая CVV-код. Это безумно опасно. Противоядием может служить блокировка карты непосредственно после получения авто.
- просят дать залог наличкой в любой валюте (у меня брали 400 евро), которые возвращают при возврате авто.
- если что-то по-другому в конкретной фирме проката - я не виноват.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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