Охотно верю. И риелторов зовут Ира, номер телефона у неё твой да и ник «совпал» по другим форумам и почта «совпала» с твоей да и Ниссан эта же риелтор продавала как у тебя был. Я вообще доверчивый человек. Верю вообще всему.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 сер, 2019 00:50
Охотно верю. И риелторов зовут Ира, номер телефона у неё твой да и ник «совпал» по другим форумам и почта «совпала» с твоей да и Ниссан эта же риелтор продавала как у тебя был. Я вообще доверчивый человек. Верю вообще всему.
Додано: Чет 15 сер, 2019 08:08
Додано: Чет 15 сер, 2019 21:12
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
для тех кто скучает по новостям из Турции...
Отменяют "Все включено"
Додано: Чет 15 сер, 2019 21:15
.... та, так - туристів стільки.... - то ж скільки треба биків/свиней закоптити?
- а скільки молока надоїти?
- а скільки сиру відігріти?
- а скільки меду назбирати?
- а скільки.......?
... та постачальники атб нервово курять в стороні, дивлячись на таку Марічку, яка мабуть, і брови не щіпає для колориту
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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