Охотно верю. И риелторов зовут Ира, номер телефона у неё твой да и ник «совпал» по другим форумам и почта «совпала» с твоей да и Ниссан эта же риелтор продавала как у тебя был. Я вообще доверчивый человек. Верю вообще всему.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 сер, 2019 00:50
Охотно верю. И риелторов зовут Ира, номер телефона у неё твой да и ник «совпал» по другим форумам и почта «совпала» с твоей да и Ниссан эта же риелтор продавала как у тебя был. Я вообще доверчивый человек. Верю вообще всему.
Додано: Чет 15 сер, 2019 08:08
Додано: Чет 15 сер, 2019 21:12
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
для тех кто скучает по новостям из Турции...
Отменяют "Все включено"
Додано: Чет 15 сер, 2019 21:15
.... та, так - туристів стільки.... - то ж скільки треба биків/свиней закоптити?
- а скільки молока надоїти?
- а скільки сиру відігріти?
- а скільки меду назбирати?
- а скільки.......?
... та постачальники атб нервово курять в стороні, дивлячись на таку Марічку, яка мабуть, і брови не щіпає для колориту
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:08
туркомани уже не перший раз намагаються це проштовхнути.
але є побоювання, що потік рашатуріста і інших любителів нажратися упаде в рази
тому пропонують застосувати обмеження ола інк поки що лише в готелях крупних міст.
але відверто - зажрались уже турки зі своїми цінами - за той самий сервіс/їжу/послуги - підняли ціну, ще й перевели у євро!
багато знайомих які завжди відпочивали у Турції цього року поїхали за іншими напрямками.
Сам цього року ще раз гайну до Туреччини, але на наступний уже її не розглядаю
Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:29
чьо-чьо?
акурт пише про дешевий сібас, йогурти, його сексуальні пригоди та про проблеми старих пердунів-взяточників, і як вна неньці плохо, і переходить на лічності: ти хто, де живеш, скільки заробляєш...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
|