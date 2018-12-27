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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 396397398399
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 00:50

  djbnd777 написав:Понаехал
я в этом бизнесе 9 лет, кто только мою квартиру не сдавал из риэлтеров, да и риэлтероами становятся не от хорошей жизни...

Охотно верю. И риелторов зовут Ира, номер телефона у неё твой да и ник «совпал» по другим форумам и почта «совпала» с твоей да и Ниссан эта же риелтор продавала как у тебя был. Я вообще доверчивый человек. Верю вообще всему. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 08:08

  djbnd777 написав:jump
Если не в теме, то ЭКОЛОГИЧЕСКИ Чистые продукты ВО ВСЕХ СТРАНАХ Мира стоят дороже.
Это инфо для тех, кто не выезжает за кордон своего двора.


щороку кілька разів їжджу у Карпати
знаю що і за скільки
як готують для себе і що готують і продають для туристів 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:12

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

для тех кто скучает по новостям из Турции...
https://www.mk.ru/economics/2019/08/15/v-turcii-potrebovali-otmenit-sistemu-vsyo-vklyucheno.html

Отменяют "Все включено" :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:15

  jump написав:
  djbnd777 написав:jump
Если не в теме, то ЭКОЛОГИЧЕСКИ Чистые продукты ВО ВСЕХ СТРАНАХ Мира стоят дороже.
Это инфо для тех, кто не выезжает за кордон своего двора.


щороку кілька разів їжджу у Карпати
знаю що і за скільки
як готують для себе і що готують і продають для туристів 8)

.... та, так :mrgreen: - туристів стільки.... - то ж скільки треба биків/свиней закоптити?
- а скільки молока надоїти? :mrgreen:
- а скільки сиру відігріти?
- а скільки меду назбирати?
- а скільки.......?
... та постачальники атб нервово курять в стороні, дивлячись на таку Марічку, яка мабуть, і брови не щіпає для колориту :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:08

  Понаехал написав:для тех кто скучает по новостям из Турции...
https://www.mk.ru/economics/2019/08/15/v-turcii-potrebovali-otmenit-sistemu-vsyo-vklyucheno.html

Отменяют "Все включено" :)


туркомани уже не перший раз намагаються це проштовхнути.
але є побоювання, що потік рашатуріста і інших любителів нажратися упаде в рази
тому пропонують застосувати обмеження ола інк поки що лише в готелях крупних міст.

але відверто - зажрались уже турки зі своїми цінами - за той самий сервіс/їжу/послуги - підняли ціну, ще й перевели у євро!
багато знайомих які завжди відпочивали у Турції цього року поїхали за іншими напрямками.
Сам цього року ще раз гайну до Туреччини, але на наступний уже її не розглядаю
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:29

  Alex_V_K_79 написав:
Понаехал написав:Акурт Я понял...
Не знал, что ты Ира в реальной жизни вне сети, а не Натаща. 050 4147*** (последние 3 цифры не пишу, что б не спалить тебя) еще актуальный твой телефон или уже нет? :)

Frant, как видиш, это не коллектив авторов, а просто один автор Ира. :mrgreen:
Друг, ну реально завязывай. Проходи мимо, будь добр. Много от тебя не нужной инфо. Акурт пишет качественно по теме и по делу. И да, это реальный чел, 100%. Утомили эти перепалки, пиши лучше предметно про америку-техасчину, это интересно.

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk

чьо-чьо?
акурт пише про дешевий сібас, йогурти, його сексуальні пригоди та про проблеми старих пердунів-взяточників, і як вна неньці плохо, і переходить на лічності: ти хто, де живеш, скільки заробляєш...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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  #<1 ... 396397398399
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