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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 396397398399
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 00:50

  djbnd777 написав:Понаехал
я в этом бизнесе 9 лет, кто только мою квартиру не сдавал из риэлтеров, да и риэлтероами становятся не от хорошей жизни...

Охотно верю. И риелторов зовут Ира, номер телефона у неё твой да и ник «совпал» по другим форумам и почта «совпала» с твоей да и Ниссан эта же риелтор продавала как у тебя был. Я вообще доверчивый человек. Верю вообще всему. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 08:08

  djbnd777 написав:jump
Если не в теме, то ЭКОЛОГИЧЕСКИ Чистые продукты ВО ВСЕХ СТРАНАХ Мира стоят дороже.
Это инфо для тех, кто не выезжает за кордон своего двора.


щороку кілька разів їжджу у Карпати
знаю що і за скільки
як готують для себе і що готують і продають для туристів 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:12

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

для тех кто скучает по новостям из Турции...
https://www.mk.ru/economics/2019/08/15/v-turcii-potrebovali-otmenit-sistemu-vsyo-vklyucheno.html

Отменяют "Все включено" :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:15

  jump написав:
  djbnd777 написав:jump
Если не в теме, то ЭКОЛОГИЧЕСКИ Чистые продукты ВО ВСЕХ СТРАНАХ Мира стоят дороже.
Это инфо для тех, кто не выезжает за кордон своего двора.


щороку кілька разів їжджу у Карпати
знаю що і за скільки
як готують для себе і що готують і продають для туристів 8)

.... та, так :mrgreen: - туристів стільки.... - то ж скільки треба биків/свиней закоптити?
- а скільки молока надоїти? :mrgreen:
- а скільки сиру відігріти?
- а скільки меду назбирати?
- а скільки.......?
... та постачальники атб нервово курять в стороні, дивлячись на таку Марічку, яка мабуть, і брови не щіпає для колориту :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:08

  Понаехал написав:для тех кто скучает по новостям из Турции...
https://www.mk.ru/economics/2019/08/15/v-turcii-potrebovali-otmenit-sistemu-vsyo-vklyucheno.html

Отменяют "Все включено" :)


туркомани уже не перший раз намагаються це проштовхнути.
але є побоювання, що потік рашатуріста і інших любителів нажратися упаде в рази
тому пропонують застосувати обмеження ола інк поки що лише в готелях крупних міст.

але відверто - зажрались уже турки зі своїми цінами - за той самий сервіс/їжу/послуги - підняли ціну, ще й перевели у євро!
багато знайомих які завжди відпочивали у Турції цього року поїхали за іншими напрямками.
Сам цього року ще раз гайну до Туреччини, але на наступний уже її не розглядаю
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:29

  Alex_V_K_79 написав:
Понаехал написав:Акурт Я понял...
Не знал, что ты Ира в реальной жизни вне сети, а не Натаща. 050 4147*** (последние 3 цифры не пишу, что б не спалить тебя) еще актуальный твой телефон или уже нет? :)

Frant, как видиш, это не коллектив авторов, а просто один автор Ира. :mrgreen:
Друг, ну реально завязывай. Проходи мимо, будь добр. Много от тебя не нужной инфо. Акурт пишет качественно по теме и по делу. И да, это реальный чел, 100%. Утомили эти перепалки, пиши лучше предметно про америку-техасчину, это интересно.

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk

чьо-чьо?
акурт пише про дешевий сібас, йогурти, сексуальні пригоди та про проблеми старих пердунів-взяточників, і як вна неньці плохо, і переходить на лічності: ти хто, де живеш, скільки заробляєш...
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 16 сер, 2019 08:38, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:34

  djbnd777 написав:Долярчик
-Дядя Вова, Вы шпион?
-Видите ли, Юра... (с)

Есть такая волшебная комбинация клавиш на клавиатуре, о которой известно только избранным, только обладателям высокого коэффициента IQ, информацию о существовании которой, конечно же, ни в коем случае нельзя сообщать на просторах форума, только в личку....тайна... тс... только в личку
Я тоже пишу в личку, если кто заинтригован... но этими клавишами надо уметь правильно пользоваться. Не то одно лишнее движение - и все- все пропало, все пропало... ай-яй-яй. осторожно. Еще нужен гугол, а к нему проплаченный интернет. Клавиши волшебные- что хочешь можно узнать при их помощи.
и называются эти клавиши...только сначала одна комбинация, а потом другая...во какая тайна.
а потом открывается весь мир перед глазами: кто, куда, с кем, номера, адреса, явки.
Сочувствую обладателю телефона,указанного Понаехавшими, ведь количество просмотров ветки перевалило за 400 000. Каждый захочет проверить, позвонить, услышать, как на 399 999 звонке владелец телефона вместо "алло" скажет- иди на ..й.
Сочувствую...
Да.. бывают совпадения. Это как придумывашь почту, например, типа бьютифул, а там уже перед тобой 7777 бьютифула заняли место, и ты снова еще чего-нибудь придумываешь, а потом снова 8888888 становишься в очередь... да,совпадения, сочувствую...
логин стырен у коллеги с совсем другого форума, но у нее -djbnd007
-меня зовут Бонд, Джеймс Бонд!!
а я сплагиатила по-своему djbnd777. Но что совпало с началом чей-то почты - я не виноват!
..ука, сначала отключили электричество, -не могла уснуть, а потом включили электричество - эффект тот же. :mrgreen:

акурт, не палися, твій графоманький стиль тебе видає
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:35

  djbnd777 написав:
  Понаехал написав:
  djbnd777 написав:Понаехал
Я не Ира я акурт

Самое забавное, что Frant потенциально может быть преподователем твоего сына. Как раз 21 год и в вузе где месьма вероятно Frant преподает...



напугал ежа голой ж***,
у меня не один сын, у меня их трое, как минимум.
Вот завтра прилетает один, скажу, чтобы хакнул тебя насмерть :mrgreen:

пішли погрози,
модератори, баньте клона
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:39

НЕРУХОМІСТЬ ТА РАХІВНИЦЯ

akurt звик дуже обережно ставитися до інформації, яку розміщують у відкритій мережі та завжди намагається перевірити її якимось чином. Це, по-перше, пов"язано із досвідом відповідальної роботи, де від кокретних цифр і навіть частки цифри залежала/залежить доля конкретної людини, і від досвіду спілкування із чиновниками важливих державних установ. Там жавжди працювало українське прислів"я "Закон - як дишло, куди повернеш, туди і вийшло".
Тим більше, що читач сам впевнився в тому, читаючі регулярно цю гілку, де періодично люди, знервовані падаючою вартістю своїх активів та пасивів, шукають порятунку о розміщені брехливої інформації то про те, що akurt є то цнотливою дівчиною, то що він мешкає в Адігеї, то навіть, що він такий тупий, що світить свій номер телефона у відкритій мережі, то що він робить у своєму житті кожного дня фатальні економічні помилки, то що він замість дерті та полови їсть зранку до вечора мифічний та недосяжний "йогурт", від одного слова якого люди приходять у стан екстазу.
Все смішні дурниці, звісно. Але ж мозок у людей якось запалюється від того...

Сьогодні мені спала на думку - після вчорашнього затишшя, коли модератори вже замучилися прибирати із цієї гілки по 15 цікавих, не пов"язаних із темою гілки повідомлень, від одних і тих же осіб за добу - зайнятися трохи звичайною арифметикою та подивитися на Індекс житлової нерухомості в Туреччині та конкретно в курортній Анталії.

Звісно ви багато разів читали на цій гілці найвидатніше викриття ХХІ сторіччя про те, що akurt є в одній особі найганебнішим та найжаднішим в історії людства ріелтером та одночасно найвпливовішим рекламним агентом світу. Це правда, яка мене тішить: все ж таки ліки на людей діють і фармацевтика творить чудеса: замість звичайної людини із своїми проблемами та недоліками бачуть найвидатнішу людину світу за своїми можливостями.
Ну що поробиш, як кажуть старі люди в Туреччині: "Koça boynuzu yük değil" (Барану свої роги не в тягар).

Але до справи в цей буденний день.

Керуючись турецьким прислів"ям Allah bilir, kul da sezer (Аллах знає, але й раб здогадується), автор - за відсутності авторитетних українських досліджень - звернувся - не лайтеся - в "Агентство локальных экспертов и Аналитический центр портала RusTurkey.com" з метою отримання даних про "Індекс вартості житлової нерухомомсті" в Туреччині та в Анталії конкретно.
Суттєво переробивши результати їх оцінки та НЕ ЗМІНЮЮЧІ невідомо де отримані ними цифри вартості житла, я зробив інформативну - на мій розсуд - табличку.

Примітки:
- За своєю логікою індекс вартості житла є макроекономічним показником. Він не відображає ціну якоїсь окремої квартири, а є своєрідною одиницею виміру на ринку житла.
- Курс турецької ліри на сьогодні: 1 долар=5,56 TRY (стабільний із тенденцією до укріпленнія ліри).
- Роздрібна ціна 1 літра бензину найвищої якості на АЗС British petroleum - 6,40 TRY, або 1,15 USD, або 29,20 UAH
- Стамбул має населення приблизно 15,61 мільйонів людей та випереджає за тим показником 131 (сто тридцять одну) краіну (!!!) світу, Анталія має населення приблизно 2,5 мільйони людей. Територія Анталії умовно поділена на старе і нове місто. Офіційне адміністративний поділ - на 5 районів: Аксу (Aksu), Döşemealtı (віддаленний спальний район), Kepez (спальний чисто турецький район), Konyaaltı (тут автор мешкає, найбільш наближений до Середземного моря район на півдні Анталії), Muratpaşa (Центр).
Вивчаємо, що Вам ще робити?
Зображення
Ну ось так.
Allah kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayrı yaratmış.
(Аллах створив братів братами, але гаманці їм створив окремі.)
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:06

Пан flyman!
Вiд Вас такоi купи помилкових висновкiв, помилкових “умозаключений» та помилкових думок - чесне слово - не очiкував. Ви з тим щось робiть, бо люди на iших гiлках вiд вас щось будуть читати та смiятися.
Почнiть сьогоднi та видалiть оту купу лайна, що ви вывалили прямо з ранку.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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