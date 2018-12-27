Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:39

не пов"язаних із темою гілки повідомлень,

замість звичайної людини

звик дуже обережно ставитися до інформації, яку розміщують у відкритій мережі та завжди намагається перевірити її якимось чином. Це, по-перше, пов"язано із досвідом відповідальної роботи, де від кокретних цифр і навіть частки цифри залежала/залежить доля конкретної людини, і від досвіду спілкування із чиновниками важливих державних установ. Там жавжди працювало українське прислів"я "Закон - як дишло, куди повернеш, туди і вийшло".Тим більше, що читач сам впевнився в тому, читаючі регулярно цю гілку, де періодично люди, знервовані падаючою вартістю своїх активів та пасивів, шукають порятунку о розміщені брехливої інформації то про те, щоє то цнотливою дівчиною, то що він мешкає в Адігеї, то навіть, що він такий тупий, що світить свій номер телефона у відкритій мережі, то що він робить у своєму житті кожного дня фатальні економічні помилки, то що він замість дерті та полови їсть зранку до вечора мифічний та недосяжний "йогурт", від одного слова якого люди приходять у стан екстазу.Все смішні дурниці, звісно. Але ж мозок у людей якось запалюється від того...Сьогодні мені спала на думку - після вчорашнього затишшя, коли модератори вже замучилися прибирати із цієї гілки по 15 цікавих,від одних і тих же осіб за добу - зайнятися трохи звичайною арифметикою та подивитися на Індекс житлової нерухомості в Туреччині та конкретно в курортній Анталії.Звісно ви багато разів читали на цій гілці найвидатніше викриття ХХІ сторіччя про те, щоє в одній особі найганебнішим та найжаднішим в історії людства ріелтером та одночасно найвпливовішим рекламним агентом світу. Це правда, яка мене тішить: все ж таки ліки на людей діють і фармацевтика творить чудеса:із своїми проблемами та недоліками бачуть найвидатнішу людину світу за своїми можливостями.Ну що поробиш, як кажуть старі люди в Туреччині: "Koça boynuzu yük değil" (Барану свої роги не в тягар).Але до справи в цей буденний день.Керуючись турецьким прислів"ям(Аллах знає, але й раб здогадується), автор - за відсутності авторитетних українських досліджень - звернувся - не лайтеся - в "Агентство локальных экспертов и Аналитический центр портала RusTurkey.com" з метою отримання даних про "Індекс вартості житлової нерухомомсті" в Туреччині та в Анталії конкретно.Суттєво переробивши результати їх оцінки та НЕ ЗМІНЮЮЧІ невідомо де отримані ними цифри вартості житла, я зробив інформативну - на мій розсуд - табличку.Примітки:- За своєю логікою індекс вартості житла є макроекономічним показником. Він не відображає ціну якоїсь окремої квартири, а є своєрідною одиницею виміру на ринку житла.- Курс турецької ліри на сьогодні: 1 долар=5,56 TRY (стабільний із тенденцією до укріпленнія ліри).- Роздрібна ціна 1 літра бензину найвищої якості на АЗС British petroleum - 6,40 TRY, або 1,15 USD, або 29,20 UAH- Стамбул має населення приблизно 15,61 мільйонів людей та випереджає за тим показником 131 (сто тридцять одну) краіну (!!!) світу, Анталія має населення приблизно 2,5 мільйони людей. Територія Анталії умовно поділена на старе і нове місто. Офіційне адміністративний поділ - на 5 районів: Аксу (Aksu), Döşemealtı (віддаленний спальний район), Kepez (спальний чисто турецький район), Konyaaltı (тут автор мешкає, найбільш наближений до Середземного моря район на півдні Анталії), Muratpaşa (Центр).Вивчаємо, що Вам ще робити?Ну ось так.Allah kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayrı yaratmış.(Аллах створив братів братами, але гаманці їм створив окремі.)