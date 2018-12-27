Охотно верю. И риелторов зовут Ира, номер телефона у неё твой да и ник «совпал» по другим форумам и почта «совпала» с твоей да и Ниссан эта же риелтор продавала как у тебя был. Я вообще доверчивый человек. Верю вообще всему.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 сер, 2019 00:50
Охотно верю. И риелторов зовут Ира, номер телефона у неё твой да и ник «совпал» по другим форумам и почта «совпала» с твоей да и Ниссан эта же риелтор продавала как у тебя был. Я вообще доверчивый человек. Верю вообще всему.
Додано: Чет 15 сер, 2019 08:08
Додано: Чет 15 сер, 2019 21:12
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
для тех кто скучает по новостям из Турции...
Отменяют "Все включено"
Додано: Чет 15 сер, 2019 21:15
.... та, так - туристів стільки.... - то ж скільки треба биків/свиней закоптити?
- а скільки молока надоїти?
- а скільки сиру відігріти?
- а скільки меду назбирати?
- а скільки.......?
... та постачальники атб нервово курять в стороні, дивлячись на таку Марічку, яка мабуть, і брови не щіпає для колориту
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:08
туркомани уже не перший раз намагаються це проштовхнути.
але є побоювання, що потік рашатуріста і інших любителів нажратися упаде в рази
тому пропонують застосувати обмеження ола інк поки що лише в готелях крупних міст.
але відверто - зажрались уже турки зі своїми цінами - за той самий сервіс/їжу/послуги - підняли ціну, ще й перевели у євро!
багато знайомих які завжди відпочивали у Турції цього року поїхали за іншими напрямками.
Сам цього року ще раз гайну до Туреччини, але на наступний уже її не розглядаю
Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:29
чьо-чьо?
акурт пише про дешевий сібас, йогурти, сексуальні пригоди та про проблеми старих пердунів-взяточників, і як вна неньці плохо, і переходить на лічності: ти хто, де живеш, скільки заробляєш...
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 16 сер, 2019 08:38, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:34
акурт, не палися, твій графоманький стиль тебе видає
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:35
пішли погрози,
модератори, баньте клона
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:39
НЕРУХОМІСТЬ ТА РАХІВНИЦЯ
akurt звик дуже обережно ставитися до інформації, яку розміщують у відкритій мережі та завжди намагається перевірити її якимось чином. Це, по-перше, пов"язано із досвідом відповідальної роботи, де від кокретних цифр і навіть частки цифри залежала/залежить доля конкретної людини, і від досвіду спілкування із чиновниками важливих державних установ. Там жавжди працювало українське прислів"я "Закон - як дишло, куди повернеш, туди і вийшло".
Тим більше, що читач сам впевнився в тому, читаючі регулярно цю гілку, де періодично люди, знервовані падаючою вартістю своїх активів та пасивів, шукають порятунку о розміщені брехливої інформації то про те, що akurt є то цнотливою дівчиною, то що він мешкає в Адігеї, то навіть, що він такий тупий, що світить свій номер телефона у відкритій мережі, то що він робить у своєму житті кожного дня фатальні економічні помилки, то що він замість дерті та полови їсть зранку до вечора мифічний та недосяжний "йогурт", від одного слова якого люди приходять у стан екстазу.
Все смішні дурниці, звісно. Але ж мозок у людей якось запалюється від того...
Сьогодні мені спала на думку - після вчорашнього затишшя, коли модератори вже замучилися прибирати із цієї гілки по 15 цікавих, не пов"язаних із темою гілки повідомлень, від одних і тих же осіб за добу - зайнятися трохи звичайною арифметикою та подивитися на Індекс житлової нерухомості в Туреччині та конкретно в курортній Анталії.
Звісно ви багато разів читали на цій гілці найвидатніше викриття ХХІ сторіччя про те, що akurt є в одній особі найганебнішим та найжаднішим в історії людства ріелтером та одночасно найвпливовішим рекламним агентом світу. Це правда, яка мене тішить: все ж таки ліки на людей діють і фармацевтика творить чудеса: замість звичайної людини із своїми проблемами та недоліками бачуть найвидатнішу людину світу за своїми можливостями.
Ну що поробиш, як кажуть старі люди в Туреччині: "Koça boynuzu yük değil" (Барану свої роги не в тягар).
Але до справи в цей буденний день.
Керуючись турецьким прислів"ям Allah bilir, kul da sezer (Аллах знає, але й раб здогадується), автор - за відсутності авторитетних українських досліджень - звернувся - не лайтеся - в "Агентство локальных экспертов и Аналитический центр портала RusTurkey.com" з метою отримання даних про "Індекс вартості житлової нерухомомсті" в Туреччині та в Анталії конкретно.
Суттєво переробивши результати їх оцінки та НЕ ЗМІНЮЮЧІ невідомо де отримані ними цифри вартості житла, я зробив інформативну - на мій розсуд - табличку.
Примітки:
- За своєю логікою індекс вартості житла є макроекономічним показником. Він не відображає ціну якоїсь окремої квартири, а є своєрідною одиницею виміру на ринку житла.
- Курс турецької ліри на сьогодні: 1 долар=5,56 TRY (стабільний із тенденцією до укріпленнія ліри).
- Роздрібна ціна 1 літра бензину найвищої якості на АЗС British petroleum - 6,40 TRY, або 1,15 USD, або 29,20 UAH
- Стамбул має населення приблизно 15,61 мільйонів людей та випереджає за тим показником 131 (сто тридцять одну) краіну (!!!) світу, Анталія має населення приблизно 2,5 мільйони людей. Територія Анталії умовно поділена на старе і нове місто. Офіційне адміністративний поділ - на 5 районів: Аксу (Aksu), Döşemealtı (віддаленний спальний район), Kepez (спальний чисто турецький район), Konyaaltı (тут автор мешкає, найбільш наближений до Середземного моря район на півдні Анталії), Muratpaşa (Центр).
Вивчаємо, що Вам ще робити?
Ну ось так.
Allah kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayrı yaratmış.
(Аллах створив братів братами, але гаманці їм створив окремі.)
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:06
Пан flyman!
Вiд Вас такоi купи помилкових висновкiв, помилкових “умозаключений» та помилкових думок - чесне слово - не очiкував. Ви з тим щось робiть, бо люди на iших гiлках вiд вас щось будуть читати та смiятися.
Почнiть сьогоднi та видалiть оту купу лайна, що ви вывалили прямо з ранку.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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