Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав: Интересно, зачем этого идиота жена кормит? Тупость гипертрофированная.
а ви вже, мабуть, втомилися видаляти безкінечні дурниці то про статеві органи, то про "Наташку", то про Адигею, то ще про щось...
1) Зачем хамить людям? Правила форума это запрещают. 2) Я не писал не разу про "статеві органи". Данная тема, как и тема порнографии, постоянно поднимается тобой. 3) Про Адигею писал Франт. Я не разу это не писал.
Эх... спрлошное вранье и хамство от учетки akurt
Заїло пані Акурт?)))) Їй не подобається, що викрили її заробітчанство?
До речі, однією з основних вимог advego.com є унікальність текст у. Інакше кажучи, пані Акурт заливає по дорослому, і всі її душевні історії - фейки.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Пан Франт! Ну ваш товарищ Понаехал вас же вже пiдставив, написавши вчора, що то не вiн вперше написав ту дурню про Адигею, та те Advego якесь, а ви. Ось так I живете в брехнi, в брудi та без грошей. Ще й вас пiдставляють...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 16 сер, 2019 10:25, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Понаехал написав:Акурт Я понял... Не знал, что ты Ира в реальной жизни вне сети, а не Натаща. 050 4147*** (последние 3 цифры не пишу, что б не спалить тебя) еще актуальный твой телефон или уже нет?
Frant, как видиш, это не коллектив авторов, а просто один автор Ира.
Друг, ну реально завязывай. Проходи мимо, будь добр. Много от тебя не нужной инфо. Акурт пишет качественно по теме и по делу. И да, это реальный чел, 100%. Утомили эти перепалки, пиши лучше предметно про америку-техасчину, это интересно.
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чьо-чьо? акурт пише про дешевий сібас, йогурти, сексуальні пригоди та про проблеми старих пердунів-взяточників, і як вна неньці плохо, і переходить на лічності: ти хто, де живеш, скільки заробляєш...
Ха-ха-ха, флай, ты шо, про "ДЕШЕВЫЙ" сибас пишет Акурт, да!? Ну давай, поведай нам про свою топ-уровня айти-житуху в зарубежье.. не забудь фото дивана своего приложить из полуподвальчика под Киевом знаменитого.. пусть народ и здесь оценит твой премиальный стайл.
akurt написав:БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИЛИ ШКОЛЬНИК ФИГАРО (по мотивам одноименной комедии Бомарше)
Еду сегодня по Львову со станции СТО Хонда и слушаю по радио ужасы типа того, что скоро в школу и родителям пора откапывать под грушей мешок с баблом и срочнее нести на рынок, покупая по баснословным ценам какую-никакую обувку для школьника, пеналы, карандаши и тетради. Запомнилось, что кроссовки школьнику можно купить за 1000 гривен и выше, ботиночки за 900 и выше, а тетради лучше покупаюсь сразу на весь класс - будут на пару копеек дешевле. А если подсчитать ранец или портфель - то надо и под второй грушей выкапывать мешок.
Цена на кроссовки, сделанные надалеко от Пекина вдохновляет...
А что если сделать ход конем? безумный день? И одеть своего школьника не хуже Фигаро? Например - еще позавчера чартерные рейсы из Запорожья, Днепра и Киев в Турцию были по 73 евро. Но, как вы знаете, Турция в наши дни стала "пупом Земли" - вот президент Украины даже проводит лучшие секретные - я надеюсь - дни - и сегодня встречается с патриархом Варфоломеем - может, как-то решат вопрос через Эрдогана - вопрос прекращения кровопролитной войны, и потому авиабилеты подорожали. Но кое что еще есть... Например, в наши дни всего за 190 евро туда и обратно - просто на три дня и просто даром можно слетать из Днепра или Киева в Анталию: - сладко покушать... - скупиться деткам в школу просто за копейки... - поплавать в чистом теплом - 28 градусов море...
Рассказываю в двух словах про обувь: - кроссовки продаются по цене от 5 (пяти) лир это 25 гривен. Что интересно, носятся не менее 1 года. Мы даже жене покупали - поносила лето и выб... нет, не выбросили, а аккуратно поставили возле мусорного бака - через 10 минут их уже там не было - забрали. - приличные очень кроссовки могут стоить 40 лир как и туфли тоже - это 200 гривен (даже дешевле). - крутая кожаная модельная обувь стоит 59-119 лир - и выше лир - примерно 300-500 гривен. Ну, это будет что-то реально кожаное и что-то реально приличное. - футболки, джинсы, юбки детские, носки, гольфы, трусы и майки и не только по цене от 1 (одной) лиры (4,50 гривны) до 10-15 лир (45-65 гривен).
Одеться рекомендую НЕ ДОРОГО, но стильно в любом турецком WAIKIKI - поверьте, ассортимент совсем другой, чем в одноименных магазинах в Украине, и цены в 2-3-5-10 (!!!) раз ниже. Например, джинсы стоят примерно 40 лир или 200 гривен.
Для посещений выберите крупнейшие торговые центры с самыми бредовыми магазинами - если скидки - то без обмана - минус 50-70% реальных. Марк Анталия Большой Мигрос Напомню: чартерные рейсы - в стоимость входит и багаж до 20 кг. Еще секрет: даже в Анталии магазинах Waikiki ассортимент РАЗНЫЙ - посетите минииум 2 разных магазина. Рекомендую на улице Гюллюк в самом центре - тогда сперва посетите Марк Анталию, а потом пройдитесь - недалеко - по улице Гюллюк. Там же и пообедаете очень вкусно. Обед в ресторане/кафе - от 14 лир. ...
извините, не сдержался, решил написать, так как тоже остро стоит вопрос сбора ребенка... написан полный бред - не знаю где Вы такие цены нашли. Были в Аланье в начале июля - таких цен не видели и близко. Были и в ихних магазинах местных и даже на рынке. Заходили конечно и в lc waikiki - цены аналогичные как в Киеве. Да, было пару вещей на распродаже, но такие же распродажи и в Киеве бывают. Про цены в ресторанах молчу - за 14 лир наверно одно блюдо для одного.