RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 397398399400
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:17

  Понаехал написав:
  akurt написав:
Интересно, зачем этого идиота жена кормит?
Тупость гипертрофированная.


а ви вже, мабуть, втомилися видаляти безкінечні дурниці то про статеві органи, то про "Наташку", то про Адигею, то ще про щось...

1) Зачем хамить людям? Правила форума это запрещают.
2) Я не писал не разу про "статеві органи". Данная тема, как и тема порнографии, постоянно поднимается тобой.
3) Про Адигею писал Франт. Я не разу это не писал.

Эх... спрлошное вранье и хамство от учетки akurt

Заїло пані Акурт?)))) Їй не подобається, що викрили її заробітчанство?

До речі, однією з основних вимог advego.com є унікальність текст у. Інакше кажучи, пані Акурт заливає по дорослому, і всі її душевні історії - фейки.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20347
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:24

Пан Франт! Ну ваш товарищ Понаехал вас же вже пiдставив, написавши вчора, що то не вiн вперше написав ту дурню про Адигею, та те Advego якесь, а ви.
Ось так I живете в брехнi, в брудi та без грошей.
Ще й вас пiдставляють...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 16 сер, 2019 10:25, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3463
З нами з: 12.02.09
Подякував: 715 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:25

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

flyman написав:
  Alex_V_K_79 написав:
Понаехал написав:Акурт Я понял...
Не знал, что ты Ира в реальной жизни вне сети, а не Натаща. 050 4147*** (последние 3 цифры не пишу, что б не спалить тебя) еще актуальный твой телефон или уже нет? :)

Frant, как видиш, это не коллектив авторов, а просто один автор Ира. :mrgreen:
Друг, ну реально завязывай. Проходи мимо, будь добр. Много от тебя не нужной инфо. Акурт пишет качественно по теме и по делу. И да, это реальный чел, 100%. Утомили эти перепалки, пиши лучше предметно про америку-техасчину, это интересно.

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk

чьо-чьо?
акурт пише про дешевий сібас, йогурти, сексуальні пригоди та про проблеми старих пердунів-взяточників, і як вна неньці плохо, і переходить на лічності: ти хто, де живеш, скільки заробляєш...


Ха-ха-ха, флай, ты шо, про "ДЕШЕВЫЙ" сибас пишет Акурт, да!? Ну давай, поведай нам про свою топ-уровня айти-житуху в зарубежье.. не забудь фото дивана своего приложить из полуподвальчика под Киевом знаменитого.. пусть народ и здесь оценит твой премиальный стайл.

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
Повідомлень: 242
З нами з: 15.12.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:01

  akurt написав:БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИЛИ ШКОЛЬНИК ФИГАРО
(по мотивам одноименной комедии Бомарше)

Еду сегодня по Львову со станции СТО Хонда и слушаю по радио ужасы типа того, что скоро в школу и родителям пора откапывать под грушей мешок с баблом и срочнее нести на рынок, покупая по баснословным ценам какую-никакую обувку для школьника, пеналы, карандаши и тетради.
Запомнилось, что кроссовки школьнику можно купить за 1000 гривен и выше, ботиночки за 900 и выше, а тетради лучше покупаюсь сразу на весь класс - будут на пару копеек дешевле.
А если подсчитать ранец или портфель - то надо и под второй грушей выкапывать мешок.

Цена на кроссовки, сделанные надалеко от Пекина вдохновляет...

А что если сделать ход конем? безумный день? И одеть своего школьника не хуже Фигаро?
Например - еще позавчера чартерные рейсы из Запорожья, Днепра и Киев в Турцию были по 73 евро.
Но, как вы знаете, Турция в наши дни стала "пупом Земли" - вот президент Украины даже проводит лучшие секретные - я надеюсь - дни - и сегодня встречается с патриархом Варфоломеем - может, как-то решат вопрос через Эрдогана - вопрос прекращения кровопролитной войны, и потому авиабилеты подорожали.
Но кое что еще есть...
Например, в наши дни всего за 190 евро туда и обратно - просто на три дня и просто даром можно слетать из Днепра или Киева в Анталию:
- сладко покушать...
- скупиться деткам в школу просто за копейки...
- поплавать в чистом теплом - 28 градусов море...
Зображення

Рассказываю в двух словах про обувь:
- кроссовки продаются по цене от 5 (пяти) лир это 25 гривен. Что интересно, носятся не менее 1 года. Мы даже жене покупали - поносила лето и выб... нет, не выбросили, а аккуратно поставили возле мусорного бака - через 10 минут их уже там не было - забрали.
- приличные очень кроссовки могут стоить 40 лир как и туфли тоже - это 200 гривен (даже дешевле).
- крутая кожаная модельная обувь стоит 59-119 лир - и выше лир - примерно 300-500 гривен. Ну, это будет что-то реально кожаное и что-то реально приличное.
- футболки, джинсы, юбки детские, носки, гольфы, трусы и майки и не только по цене от 1 (одной) лиры (4,50 гривны) до 10-15 лир (45-65 гривен).

Одеться рекомендую НЕ ДОРОГО, но стильно в любом турецком WAIKIKI - поверьте, ассортимент совсем другой, чем в одноименных магазинах в Украине, и цены в 2-3-5-10 (!!!) раз ниже.
Например, джинсы стоят примерно 40 лир или 200 гривен.

Для посещений выберите крупнейшие торговые центры с самыми бредовыми магазинами - если скидки - то без обмана - минус 50-70% реальных.
Марк Анталия
Большой Мигрос
Напомню: чартерные рейсы - в стоимость входит и багаж до 20 кг.
Еще секрет: даже в Анталии магазинах Waikiki ассортимент РАЗНЫЙ - посетите минииум 2 разных магазина. Рекомендую на улице Гюллюк в самом центре - тогда сперва посетите Марк Анталию, а потом пройдитесь - недалеко - по улице Гюллюк.
Там же и пообедаете очень вкусно.
Обед в ресторане/кафе - от 14 лир.
...


извините, не сдержался, решил написать, так как тоже остро стоит вопрос сбора ребенка... написан полный бред - не знаю где Вы такие цены нашли. Были в Аланье в начале июля - таких цен не видели и близко. Были и в ихних магазинах местных и даже на рынке. Заходили конечно и в lc waikiki - цены аналогичные как в Киеве. Да, было пару вещей на распродаже, но такие же распродажи и в Киеве бывают. Про цены в ресторанах молчу - за 14 лир наверно одно блюдо для одного.
bogdan_andreyko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:51

  Alex_V_K_79 написав:
flyman написав:акурт пише про дешевий сібас, йогурти, сексуальні пригоди та про проблеми старих пердунів-взяточників, і як вна неньці плохо, і переходить на лічності: ти хто, де живеш, скільки заробляєш...


Ха-ха-ха, флай, ты шо, про "ДЕШЕВЫЙ" сибас пишет Акурт, да!? Ну давай, поведай нам про свою топ-уровня айти-житуху в зарубежье.. не забудь фото дивана своего приложить из полуподвальчика под Киевом знаменитого.. пусть народ и здесь оценит твой премиальный стайл.

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk

скажем у мену в ЄС такий статус, який акурту не світить в басурман від слова зовсім
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15948
З нами з: 09.03.14
Подякував: 935 раз.
Подякували: 935 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:05

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  bogdan_andreyko написав:извините, не сдержался, решил написать, так как тоже остро стоит вопрос сбора ребенка... написан полный бред


akurt - Б Р Е Х У Н
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5717
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 397398399400
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: finuser295 і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 401, 402, 403
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4024 357908
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 сер, 2019 10:48
Долярчик
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 10, 11, 12
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
113 15694
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 сер, 2019 14:19
change_pm
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
45 6076
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 09:57
RealtyExpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.