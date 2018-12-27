akurt написав:

просто на три дня и просто даром

(по мотивам одноименной комедии Бомарше)Еду сегодня по Львову со станции СТО Хонда и слушаю по радио ужасы типа того, что скоро в школу и родителям пора откапывать под грушей мешок с баблом и срочнее нести на рынок, покупая по баснословным ценам какую-никакую обувку для школьника, пеналы, карандаши и тетради.Запомнилось, что кроссовки школьнику можно купить за 1000 гривен и выше, ботиночки за 900 и выше, а тетради лучше покупаюсь сразу на весь класс - будут на пару копеек дешевле.А если подсчитать ранец или портфель - то надо и под второй грушей выкапывать мешок.Цена на кроссовки, сделанные надалеко от Пекина вдохновляет...А что если сделать ход конем? безумный день? И одеть своего школьника не хуже Фигаро?Например - еще позавчера чартерные рейсы из Запорожья, Днепра и Киев в Турцию были по 73 евро.Но, как вы знаете, Турция в наши дни стала "пупом Земли" - вот президент Украины даже проводит лучшие секретные - я надеюсь - дни - и сегодня встречается с патриархом Варфоломеем - может, как-то решат вопрос через Эрдогана - вопрос прекращения кровопролитной войны, и потому авиабилеты подорожали.Но кое что еще есть...Например, в наши дни всего за 190 евро туда и обратно -можно слетать из Днепра или Киева в Анталию:- сладко покушать...- скупиться деткам в школу просто за копейки...- поплавать в чистом теплом - 28 градусов море...Рассказываю в двух словах про обувь:- кроссовки продаются по цене от 5 (пяти) лир это 25 гривен. Что интересно, носятся не менее 1 года. Мы даже жене покупали - поносила лето и выб... нет, не выбросили, а аккуратно поставили возле мусорного бака - через 10 минут их уже там не было - забрали.- приличные очень кроссовки могут стоить 40 лир как и туфли тоже - это 200 гривен (даже дешевле).- крутая кожаная модельная обувь стоит 59-119 лир - и выше лир - примерно 300-500 гривен. Ну, это будет что-то реально кожаное и что-то реально приличное.- футболки, джинсы, юбки детские, носки, гольфы, трусы и майки и не только по цене от 1 (одной) лиры (4,50 гривны) до 10-15 лир (45-65 гривен).Одеться рекомендую НЕ ДОРОГО, но стильно в любом турецком WAIKIKI - поверьте, ассортимент совсем другой, чем в одноименных магазинах в Украине, и цены в 2-3-5-10 (!!!) раз ниже.Например, джинсы стоят примерно 40 лир или 200 гривен.Для посещений выберите крупнейшие торговые центры с самыми бредовыми магазинами - если скидки - то без обмана - минус 50-70% реальных.Марк АнталияБольшой МигросНапомню: чартерные рейсы - в стоимость входит и багаж до 20 кг.Еще секрет: даже в Анталии магазинах Waikiki ассортимент РАЗНЫЙ - посетите минииум 2 разных магазина. Рекомендую на улице Гюллюк в самом центре - тогда сперва посетите Марк Анталию, а потом пройдитесь - недалеко - по улице Гюллюк.Там же и пообедаете очень вкусно.Обед в ресторане/кафе - от 14 лир....