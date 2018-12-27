Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав: Интересно, зачем этого идиота жена кормит? Тупость гипертрофированная.
а ви вже, мабуть, втомилися видаляти безкінечні дурниці то про статеві органи, то про "Наташку", то про Адигею, то ще про щось...
1) Зачем хамить людям? Правила форума это запрещают. 2) Я не писал не разу про "статеві органи". Данная тема, как и тема порнографии, постоянно поднимается тобой. 3) Про Адигею писал Франт. Я не разу это не писал.
Эх... спрлошное вранье и хамство от учетки akurt
Заїло пані Акурт?)))) Їй не подобається, що викрили її заробітчанство?
До речі, однією з основних вимог advego.com є унікальність текст у. Інакше кажучи, пані Акурт заливає по дорослому, і всі її душевні історії - фейки.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Пан Франт! Ну ваш товарищ Понаехал вас же вже пiдставив, написавши вчора, що то не вiн вперше написав ту дурню про Адигею, та те Advego якесь, а ви. Ось так I живете в брехнi, в брудi та без грошей. Ще й вас пiдставляють...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 16 сер, 2019 10:25, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Понаехал написав:Акурт Я понял... Не знал, что ты Ира в реальной жизни вне сети, а не Натаща. 050 4147*** (последние 3 цифры не пишу, что б не спалить тебя) еще актуальный твой телефон или уже нет?
Frant, как видиш, это не коллектив авторов, а просто один автор Ира.
Друг, ну реально завязывай. Проходи мимо, будь добр. Много от тебя не нужной инфо. Акурт пишет качественно по теме и по делу. И да, это реальный чел, 100%. Утомили эти перепалки, пиши лучше предметно про америку-техасчину, это интересно.
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чьо-чьо? акурт пише про дешевий сібас, йогурти, сексуальні пригоди та про проблеми старих пердунів-взяточників, і як вна неньці плохо, і переходить на лічності: ти хто, де живеш, скільки заробляєш...
Ха-ха-ха, флай, ты шо, про "ДЕШЕВЫЙ" сибас пишет Акурт, да!? Ну давай, поведай нам про свою топ-уровня айти-житуху в зарубежье.. не забудь фото дивана своего приложить из полуподвальчика под Киевом знаменитого.. пусть народ и здесь оценит твой премиальный стайл.
akurt написав:БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИЛИ ШКОЛЬНИК ФИГАРО (по мотивам одноименной комедии Бомарше)
Еду сегодня по Львову со станции СТО Хонда и слушаю по радио ужасы типа того, что скоро в школу и родителям пора откапывать под грушей мешок с баблом и срочнее нести на рынок, покупая по баснословным ценам какую-никакую обувку для школьника, пеналы, карандаши и тетради. Запомнилось, что кроссовки школьнику можно купить за 1000 гривен и выше, ботиночки за 900 и выше, а тетради лучше покупаюсь сразу на весь класс - будут на пару копеек дешевле. А если подсчитать ранец или портфель - то надо и под второй грушей выкапывать мешок.
Цена на кроссовки, сделанные надалеко от Пекина вдохновляет...
А что если сделать ход конем? безумный день? И одеть своего школьника не хуже Фигаро? Например - еще позавчера чартерные рейсы из Запорожья, Днепра и Киев в Турцию были по 73 евро. Но, как вы знаете, Турция в наши дни стала "пупом Земли" - вот президент Украины даже проводит лучшие секретные - я надеюсь - дни - и сегодня встречается с патриархом Варфоломеем - может, как-то решат вопрос через Эрдогана - вопрос прекращения кровопролитной войны, и потому авиабилеты подорожали. Но кое что еще есть... Например, в наши дни всего за 190 евро туда и обратно - просто на три дня и просто даром можно слетать из Днепра или Киева в Анталию: - сладко покушать... - скупиться деткам в школу просто за копейки... - поплавать в чистом теплом - 28 градусов море...
Рассказываю в двух словах про обувь: - кроссовки продаются по цене от 5 (пяти) лир это 25 гривен. Что интересно, носятся не менее 1 года. Мы даже жене покупали - поносила лето и выб... нет, не выбросили, а аккуратно поставили возле мусорного бака - через 10 минут их уже там не было - забрали. - приличные очень кроссовки могут стоить 40 лир как и туфли тоже - это 200 гривен (даже дешевле). - крутая кожаная модельная обувь стоит 59-119 лир - и выше лир - примерно 300-500 гривен. Ну, это будет что-то реально кожаное и что-то реально приличное. - футболки, джинсы, юбки детские, носки, гольфы, трусы и майки и не только по цене от 1 (одной) лиры (4,50 гривны) до 10-15 лир (45-65 гривен).
Одеться рекомендую НЕ ДОРОГО, но стильно в любом турецком WAIKIKI - поверьте, ассортимент совсем другой, чем в одноименных магазинах в Украине, и цены в 2-3-5-10 (!!!) раз ниже. Например, джинсы стоят примерно 40 лир или 200 гривен.
Для посещений выберите крупнейшие торговые центры с самыми бредовыми магазинами - если скидки - то без обмана - минус 50-70% реальных. Марк Анталия Большой Мигрос Напомню: чартерные рейсы - в стоимость входит и багаж до 20 кг. Еще секрет: даже в Анталии магазинах Waikiki ассортимент РАЗНЫЙ - посетите минииум 2 разных магазина. Рекомендую на улице Гюллюк в самом центре - тогда сперва посетите Марк Анталию, а потом пройдитесь - недалеко - по улице Гюллюк. Там же и пообедаете очень вкусно. Обед в ресторане/кафе - от 14 лир. ...
извините, не сдержался, решил написать, так как тоже остро стоит вопрос сбора ребенка... написан полный бред - не знаю где Вы такие цены нашли. Были в Аланье в начале июля - таких цен не видели и близко. Были и в ихних магазинах местных и даже на рынке. Заходили конечно и в lc waikiki - цены аналогичные как в Киеве. Да, было пару вещей на распродаже, но такие же распродажи и в Киеве бывают. Про цены в ресторанах молчу - за 14 лир наверно одно блюдо для одного.
flyman написав:акурт пише про дешевий сібас, йогурти, сексуальні пригоди та про проблеми старих пердунів-взяточників, і як вна неньці плохо, і переходить на лічності: ти хто, де живеш, скільки заробляєш...
Ха-ха-ха, флай, ты шо, про "ДЕШЕВЫЙ" сибас пишет Акурт, да!? Ну давай, поведай нам про свою топ-уровня айти-житуху в зарубежье.. не забудь фото дивана своего приложить из полуподвальчика под Киевом знаменитого.. пусть народ и здесь оценит твой премиальный стайл.
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скажем у мену в ЄС такий статус, який акурту не світить в басурман від слова зовсім
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
bogdan_andreyko написав:Про цены в ресторанах молчу - за 14 лир наверно одно блюдо для одного.
Я конечно же НЕ имел ввиду, что 14 лир - это одно блюдо на одного, включающего "шиш тавук" (куриный шашлык), салат, лаваш, приготовленный на гриле не горький перчик, сметанку и соус к шашлыку и чудесный холодный айран - а полноценный обед с гиканьем и криками, водярой, обжираловкой и мордобоем на 40 только что (!!!) зарегистрировавшихся на форуме человеков.
14 лир или примерно 65 гривен на ораву в 40 человек с чудесным мордобоем - вероятно, самая правильная для такого обеда цена. Спросите у меня, где нужно обедать в Анталии, чтобы не чувствовать себя лохом, и я Вам расскажу. Кстати, покушать в самом самом центре Анталии можно и не за 14 лир, а за 8. Любое - на выбор+айран.
Спасибо за тему. Постараюсь осветить ПОЛЕЗНУЮ для форумчан информацию. Если Вы хоть что-то купили в Ваикики по цене "как в Киеве" - прошу скан чека/ценника из Киева. Если скан не выкладываете, тогда не нужно употреблять слова "бред" про мои тексты. ОК? Еще раз спасибо за тему. Подготовлю и напишу что-то типа "Где НУЖНО вкусно покушать в кафе/ресторане в Анталии".
х х х Прикольно смотреть, как налетела стая нервнобольных человеков. Всегда считал, что это от голода их так крючит. Вероятно, правда: упомянуты слова "обед", "еда", "покушать"...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 16 сер, 2019 14:02, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
bogdan_andreyko написав:Про цены в ресторанах молчу - за 14 лир наверно одно блюдо для одного.
Я конечно же НЕ имел ввиду, что 14 лир - это одно блюдо на одного, включающего "шиш тавук" (куриный шашлык), салат, лаваш, приготовленный на гриле не горький перчик, сметанку и соус к шашлыку и чудесный холодный айран - а полноценный обед с гиканьем и криками, водярой, обжираловкой и мордобоем на 40 только что (!!!) зарегистрировавшихся на форуме человеков.
14 лир или примерно 65 гривен на ораву в 40 человек с чудесным мордобоем - вероятно, самая правильная для такого обеда цена. Спросите у меня, где нужно обедать в Анталии, чтобы не чувствовать себя лохом, и я Вам расскажу. Кстати, покушать в самом самом центре Анталии можно и не за 14 лир, а за 8. Любое - на выбор+айран.
Спасибо за тему. Постараюсь осветить ПОЛЕЗНУЮ для форумчан информацию. Если Вы хоть что-то купили в Ваикики по цене "как в Киеве" - прошу скан чека/ценника из Киева. Если скан не выкладываете, тогда не нужно употреблять слова "бред" про мои тексты. ОК? Еще раз спасибо за тему. Подготовлю и напишу что-то типа "Где НУЖНО вкусно покушать в кафе/ресторане в Анталии".
х х х Прикольно смотреть, как налетела стая нервнобольных человеков. Всегда считал, что это от голода их так крючит. Вероятно, правда: упомянуты слова "обед", "еда", "покушать"...
KFS предлагает тоже лаваш+Липтон чай за 49 и мороженное рожек за 10. И что теперь )))
Так и ничего теперь. Просто расскажите это форумчанину bogdan_andreyko (выше) и он вам расскажет как это так - вдруг то, что вы написали - блюдо на одного человека и за эти деньги - лаваш за 49 гривен, что вы написали. Надо на 40 человек, с гиканьем и криками. Но за 49 гривен и каждому - рожок за 10 гривен. Но чтобы вместе все было 49 гривен. Видите, люди недовольны.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)