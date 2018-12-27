Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:04

Ну вот видите, я сам собою горжусь: заставил Вас обновить гардероб.



О чем, кстати, сыр-бор?

Я написал выше - а товарищ процитировал - КАК БЫ СДЕЛАЛ ЛИЧНО Я.

Вам не нравится - КАК БЫ СДЕЛАЛ ЛИЧНО Я - не делайте, кто же против?

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)