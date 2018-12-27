Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Так и ничего теперь. Просто расскажите это форумчанину bogdan_andreyko (выше) и он вам расскажет как это так - вдруг то, что вы написали - блюдо на одного человека и за эти деньги - лаваш за 49 гривен, что вы написали. Надо на 40 человек, с гиканьем и криками. Но за 49 гривен и каждому - рожок за 10 гривен. Но чтобы вместе все было 49 гривен. Видите, люди недовольны.
Акурт, вы просто очень интересный человек я впервые вижу что бы так менялись вкусы и пристрастия, от акционные товаров Анталии к премиум товарам в Украине не обсырайте страну Украину и восхваляйте Турцию сколько угодно )))
bogdan_andreyko написав:Про цены в ресторанах молчу - за 14 лир наверно одно блюдо для одного.
Я конечно же НЕ имел ввиду, что 14 лир - это одно блюдо на одного, включающего "шиш тавук" (куриный шашлык), салат, лаваш, приготовленный на гриле не горький перчик, сметанку и соус к шашлыку и чудесный холодный айран - а полноценный обед с гиканьем и криками, водярой, обжираловкой и мордобоем на 40 только что (!!!) зарегистрировавшихся на форуме человеков.
14 лир или примерно 65 гривен на ораву в 40 человек с чудесным мордобоем - вероятно, самая правильная для такого обеда цена. Спросите у меня, где нужно обедать в Анталии, чтобы не чувствовать себя лохом, и я Вам расскажу. Кстати, покушать в самом самом центре Анталии можно и не за 14 лир, а за 8. Любое - на выбор+айран.
Спасибо за тему. Постараюсь осветить ПОЛЕЗНУЮ для форумчан информацию. Если Вы хоть что-то купили в Ваикики по цене "как в Киеве" - прошу скан чека/ценника из Киева. Если скан не выкладываете, тогда не нужно употреблять слова "бред" про мои тексты. ОК? Еще раз спасибо за тему. Подготовлю и напишу что-то типа "Где НУЖНО вкусно покушать в кафе/ресторане в Анталии".
х х х Прикольно смотреть, как налетела стая нервнобольных человеков. Всегда считал, что это от голода их так крючит. Вероятно, правда: упомянуты слова "обед", "еда", "покушать"...
KFS предлагает тоже лаваш+Липтон чай за 49 и мороженное рожек за 10. И что теперь )))
Та и собственно шаурма + айран в Киеве примерно столько же стоит
Ви що, пане Долярчику! Всі ж форумчани такі секретні і такі засекречені, що роками навіть самі вже не знають, в якому місті живуть та чим займаються. ДУЖЕ СЕКРЕТНІ ФОРУМЧАНИ. Але дуже вумні. Точно не знають, в чому саме, але дуже дуже вумні. Один он вчора так і написав - навіть образившись - злодій akurt все випитує в якому місті України живуть. Хай Бог милує про таке спитати... Усьо сікрєтно! Дюже-дюже сікрєтно! Ще й двох слів грамотно Бог не дав кеби написати...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)