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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 398399400401
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:46

  akurt написав:Так и ничего теперь.
Просто расскажите это форумчанину bogdan_andreyko (выше) и он вам расскажет как это так - вдруг то, что вы написали - блюдо на одного человека и за эти деньги - лаваш за 49 гривен, что вы написали.
Надо на 40 человек, с гиканьем и криками. Но за 49 гривен и каждому - рожок за 10 гривен.
Но чтобы вместе все было 49 гривен.
Видите, люди недовольны.

Акурт, вы просто очень интересный человек я впервые вижу что бы так менялись вкусы и пристрастия, от акционные товаров Анталии к премиум товарам в Украине ;) не обсырайте страну Украину и восхваляйте Турцию сколько угодно )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:50

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

stm написав:
  akurt написав:
  bogdan_andreyko написав:Про цены в ресторанах молчу - за 14 лир наверно одно блюдо для одного.


Я конечно же НЕ имел ввиду, что 14 лир - это одно блюдо на одного, включающего "шиш тавук" (куриный шашлык), салат, лаваш, приготовленный на гриле не горький перчик, сметанку и соус к шашлыку и чудесный холодный айран - а полноценный обед с гиканьем и криками, водярой, обжираловкой и мордобоем на 40 только что (!!!) зарегистрировавшихся на форуме человеков.

14 лир или примерно 65 гривен на ораву в 40 человек с чудесным мордобоем - вероятно, самая правильная для такого обеда цена.
Спросите у меня, где нужно обедать в Анталии, чтобы не чувствовать себя лохом, и я Вам расскажу.
Кстати, покушать в самом самом центре Анталии можно и не за 14 лир, а за 8.
Любое - на выбор+айран.
Зображення

Спасибо за тему. Постараюсь осветить ПОЛЕЗНУЮ для форумчан информацию.
Если Вы хоть что-то купили в Ваикики по цене "как в Киеве" - прошу скан чека/ценника из Киева.
Если скан не выкладываете, тогда не нужно употреблять слова "бред" про мои тексты. ОК?
Еще раз спасибо за тему.
Подготовлю и напишу что-то типа "Где НУЖНО вкусно покушать в кафе/ресторане в Анталии".

х х х
Прикольно смотреть, как налетела стая нервнобольных человеков.
Всегда считал, что это от голода их так крючит.
Вероятно, правда: упомянуты слова "обед", "еда", "покушать"...

KFS предлагает тоже лаваш+Липтон чай за 49 и мороженное рожек за 10. И что теперь )))
Та и собственно шаурма + айран в Киеве примерно столько же стоит :)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:51

Я надеюсь, stm, Вы не шутили, когда написали, что за 49 гривен Вам подадут ОДИН лаваш и ОДИН чай Липтон? И это будет ОДНО блюдо на ОДНОГО?
  stm написав:
  akurt написав:
  bogdan_andreyko написав:Про цены в ресторанах молчу - за 14 лир наверно одно блюдо для одного.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:57

  akurt написав:Я надеюсь, stm, Вы не шутили, когда написали, что за 49 гривен Вам подадут ОДИН лаваш и ОДИН чай Липтон? И это будет ОДНО блюдо на ОДНОГО?

Акурт, я ещё пошучу про lc Waikiki который обсуждали, что пи** как не везёт украинцам. Сейчас скидки на летние товары как раз, так не везёт просто... )))https://www.lcwaikiki.ua/uk-UA/UA/dt/znizhki-70?gclid=EAIaIQobChMIvs_plbWH5AIVmJ2bCh3VEASwEAEYASAAEgJqD_D_BwE&LastFilter=category&Sort=PriceASC&category=1118
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:04

Ну вот видите, я сам собою горжусь: заставил Вас обновить гардероб.

О чем, кстати, сыр-бор?
Я написал выше - а товарищ процитировал - КАК БЫ СДЕЛАЛ ЛИЧНО Я.
Вам не нравится - КАК БЫ СДЕЛАЛ ЛИЧНО Я - не делайте, кто же против?
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:23

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

... так, пане Акурт - час вже й модератору задавати питання: де і яку він купив нерухомість за кордоном?
- якщо такої покупки в нього нема, то нехай напише, чим приваблює його Жмеринка/Житомир/Київ? :) :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 16:06

Ви що, пане Долярчику!
Всі ж форумчани такі секретні і такі засекречені, що роками навіть самі вже не знають, в якому місті живуть та чим займаються.
ДУЖЕ СЕКРЕТНІ ФОРУМЧАНИ.
Але дуже вумні. Точно не знають, в чому саме, але дуже дуже вумні.
Один он вчора так і написав - навіть образившись - злодій akurt все випитує в якому місті України живуть.
Хай Бог милує про таке спитати...
Усьо сікрєтно!
Дюже-дюже сікрєтно!
Ще й двох слів грамотно Бог не дав кеби написати...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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