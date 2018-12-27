|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:51
Я надеюсь, stm, Вы не шутили, когда написали, что за 49 гривен Вам подадут ОДИН лаваш и ОДИН чай Липтон? И это будет ОДНО блюдо на ОДНОГО?
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:57
Акурт, я ещё пошучу про lc Waikiki который обсуждали, что пи** как не везёт украинцам. Сейчас скидки на летние товары как раз, так не везёт просто... )))
Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:04
Ну вот видите, я сам собою горжусь: заставил Вас обновить гардероб.
О чем, кстати, сыр-бор?
Я написал выше - а товарищ процитировал - КАК БЫ СДЕЛАЛ ЛИЧНО Я.
Вам не нравится - КАК БЫ СДЕЛАЛ ЛИЧНО Я - не делайте, кто же против?
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:23
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
... так, пане Акурт - час вже й модератору задавати питання: де і яку він купив нерухомість за кордоном?
- якщо такої покупки в нього нема, то нехай напише, чим приваблює його Жмеринка/Житомир/Київ?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:24
... покажіть нам рай?!!!
... тож, шановний Фейслес, може зробите нам таку ласку і напишете, в якому "палаці" живети Ви, і якого морського окуня "в лазурі" купуєте?
- чи, може за кордоном плануєте купити "прєлєсть", то поділіться, будь ласка, де те райське місце?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:30
Слідами Туреччини. Чому стали дорожчати тури в Єгипет
У серпні ціни на відпочинок в Єгипті зросли на 10% і стартують з $1 тис. За тижневий тур на двох у п’ятизірковому готелі. Восени місцева влада має намір ввести ще й додаткові збори для відпочивальників
Єгипет має намір ввести нові збори для туристів. З 15 листопада додатковий тариф для тих, хто вилітає з Хургади, збільшиться на $7 з людини, з яких $5 — сервісний збір, а $2 — плата за забезпечення безпеки. В аеропорту Шарм-ель-Шейха плата виросте на $9 з людини, з яких на безпеку кожного туриста направлять $4. Вартість проживання підвищують і готельєри, зараз купити тур в п'ятизірковий готель дешевше $1 тис. на двох неможливо. Зростання тарифів може призвести до відтоку туристів.
|