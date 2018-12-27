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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 395396397398
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:51

Я надеюсь, stm, Вы не шутили, когда написали, что за 49 гривен Вам подадут ОДИН лаваш и ОДИН чай Липтон? И это будет ОДНО блюдо на ОДНОГО?
  stm написав:
  akurt написав:
  bogdan_andreyko написав:Про цены в ресторанах молчу - за 14 лир наверно одно блюдо для одного.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:57

  akurt написав:Я надеюсь, stm, Вы не шутили, когда написали, что за 49 гривен Вам подадут ОДИН лаваш и ОДИН чай Липтон? И это будет ОДНО блюдо на ОДНОГО?

Акурт, я ещё пошучу про lc Waikiki который обсуждали, что пи** как не везёт украинцам. Сейчас скидки на летние товары как раз, так не везёт просто... )))https://www.lcwaikiki.ua/uk-UA/UA/dt/znizhki-70?gclid=EAIaIQobChMIvs_plbWH5AIVmJ2bCh3VEASwEAEYASAAEgJqD_D_BwE&LastFilter=category&Sort=PriceASC&category=1118
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:04

Ну вот видите, я сам собою горжусь: заставил Вас обновить гардероб.

О чем, кстати, сыр-бор?
Я написал выше - а товарищ процитировал - КАК БЫ СДЕЛАЛ ЛИЧНО Я.
Вам не нравится - КАК БЫ СДЕЛАЛ ЛИЧНО Я - не делайте, кто же против?
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:23

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

... так, пане Акурт - час вже й модератору задавати питання: де і яку він купив нерухомість за кордоном?
- якщо такої покупки в нього нема, то нехай напише, чим приваблює його Жмеринка/Житомир/Київ? :) :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:24

... покажіть нам рай?!!!

... тож, шановний Фейслес, може зробите нам таку ласку і напишете, в якому "палаці" живети Ви, і якого морського окуня "в лазурі" :) купуєте?
- чи, може за кордоном плануєте купити "прєлєсть", то поділіться, будь ласка, де те райське місце?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:30

Слідами Туреччини. Чому стали дорожчати тури в Єгипет

https://biz.nv.ua/ukr/amp/chomu-dorozhc ... 37528.html
У серпні ціни на відпочинок в Єгипті зросли на 10% і стартують з $1 тис. За тижневий тур на двох у п’ятизірковому готелі. Восени місцева влада має намір ввести ще й додаткові збори для відпочивальників

Єгипет має намір ввести нові збори для туристів. З 15 листопада додатковий тариф для тих, хто вилітає з Хургади, збільшиться на $7 з людини, з яких $5 — сервісний збір, а $2 — плата за забезпечення безпеки. В аеропорту Шарм-ель-Шейха плата виросте на $9 з людини, з яких на безпеку кожного туриста направлять $4. Вартість проживання підвищують і готельєри, зараз купити тур в п'ятизірковий готель дешевше $1 тис. на двох неможливо. Зростання тарифів може призвести до відтоку туристів.
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 11:05

як харчутися 1 особі на < $100 в місяць і не тільки в США

Can it be done?
Coincidentally, this is about the level of my own grocery spending when I’m in semi-frugal mode (if you scale it down to 3 people and $273/month), and in the non-frugal mode mode we currently shop in, we spend closer to $365/month for three people, resulting in a cost per meal of $1.33.
So the answer is a definite Yes.

https://www.mrmoneymustache.com/2012/03/29/killing-your-1000-grocery-bill/
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 11:28

НЕРУХОМІСТЬ ЗА КОРДОНОМ ТА СМАКОЛИКИ

Львів. Субота 17 серпня. Самий центр. Праворуч від мене - знаменитий театр імені Марії Заньковецької (колись найбільша в Європі будівля театру). Я купую квитки на сьогоднішню виставу за романом мого улюбленого автора Кена Кізі "Політ над гніздом зозулі". Початок о 19-00. Ряд 12. 150 гривень.
Ліворуч від мене - звичайні для Львова і не тільки - генделики, магазинчики та кіоски. Увагу привертає кафе "Дари моря" і оголошення: РАКИ свіжі та варені. Гріх не зайти. Акуратні столики для відвідувачів, яких немає. Приємна пані у віконці кухні, звідки, мабуть, буде подавати клієнтам раків.
- Можна купити свіжих раків?
- Можна.
- А яка ціна?
- 60 гривень за 100 грамів.
- Це в якому смислі за 100 грамів?
- Набираємо живих раків - завжуємо і продаємо вам по ціні в 60 гривень за 100 грамів.
- Це в смислі 600 (ШІСТЬСОТ) гривень кілограм?
- Це в смислі 60 гривень за 100 грамів.
- Дякую.

х х х

Анталія. 17 серпня. Самий центр. Павло - "наш" укрїнець, що мешкає в Анталії у власній 3-и кімнатній квартирі в комплексі із величзним плавальним басейном, сауною, хамамом та підземним паркінгом, замовляє раків. Я спілкуюся з ним за допомогою Вайберу.
В Анталії раків - живих великих - замовляють із доставкою на додому.
Ціна:
2 кг - 60 лір або 30 лір кг або 135 гривень кг.
4 кг - 100 лір або 25 лір кг або 112,50 гривень кг.
- Павло! Дай мені номер поставщика, саме сьогодні, 16 серпня, готуються вилетіти в Анталію із Запоріжжя - рейс завтра о 10-00 - діти приятелів, які прилетіли в Україну з Великої Британії провідати батьків, а завтра відлітають у батьківську квартиру в Анталію на відпочинок.
- Спеціально прилетіли за раками?
- Ні, я розробив для них програму відпочинку, маршрути подорожей в Анталії та околицях і - крім того - запропонюю наслолодитися турецьким пивом із турецькими раками. Для мешканців Великої Британії те буде вартувати такі копійки, що вони реально будуть здивовані...
- Зачьотний відпочинок! Записуй телефон: ххххххххххх, під час замовлення треба повідомити локацію: мікрорайон, вулиця, будинок.
- Ок!

х х х

Через 30 хвилин я вже маю повну інформацію про постачання раків до дверей квартири в Анталії.
Те, що я дізнався, особисто мене, який ловив колись раків і в українській Самарі і в майже українському, населенному українцями Краснодарському краї, реально здивувало.
Раків виловлюють поблизу міста Іспарта на північ від Анталі.
Зображення
Між Іспартою та Анталією 126 км - приблизно 2 години на авто.
Саме з Іспарти в Анталію по вівторках доставляють особливі українські паляниці, які випікають в спражній печі.
Колись саме такі паляниці випікала моя бабуся - мати батька. Тому ЩОВІВТОРКА я купую на ринку неподалік від мого будинка саме таку пляницю - коштує вона НЕ дешево - 7 лір або приблизно 33 гривні. Вона велика та смачна, продавець - наш хлопець Міша - колись мешканець Житомиру - продає з прилавку "автолавки" - радить зберігати в холодильнику. За його словами паляниця в холодильнику зберігається не менше 2-х тижнів. Такий ексеримент я звісно робити не буду: що може бути гарніше свіженької української паляниці?
Зображення
Так ось, мій спірозмовник розказує, що в озеро Eğirdir Gölü впадає річка такої ж назви: Eğirdir.
Ця річка - справжній Клондайк раків.
Щотижня виловлюють до 10 (ДЕСЯТИ) тонн раків.
Раків доставляють на узбережжя Середземного моря за допомогою невеличкого автохолодильника "нак олоесах" і розвозять по будинках за замовленнями.
Ну що ж раки, бережіться: я собі замовивив 4 кг на 3 вересня!
Зображення
Ні, ну не купувати ж мені раків по 60 гривень за 100 грамів...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:22

... за крок до зламаних думок ©

...ні, ну головне, що всі сприймають українські ціни, як "в порядку вєщєй"!
- ще по радіо реклама: "мрієте про такий-то смартфон/чи телик..."
- блін, люди - ви реально???!
- та ми ПРОЇДАЄМО за місяць(!) телик, чи смартфон!!!!!!!

- чесно, от роблю ремонт, і бачу, що все дороге, але ціни на матеріали якось нормально сприймаю, бо це РАЗОВО купив і забув на 5-10років!
- а продукти ж потрібні щодня!!!
- щодня і щомісяця ми проїдаємо/спускаємо у каналізацію "туєву хучу" грошей!!!

- оце реально бентежить!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 14:29

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Уважаемые модераторы, пишу не в личку, а тут что б все видели. Учётка akurt пишет про вещи совершенно не связанные с жильем за рубежом. Тема ветки не «вымышленная жратва Иры», а недвижимость. Позволяет себе оскорблять людей. Никакой реакции с вашей стороны не происходит.
И это раз за разом. Это прямое нарушение правил форума.
Понаехал
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