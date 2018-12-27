Додано: Суб 17 сер, 2019 11:28

Субота 17 серпня. Самий центр. Праворуч від мене - знаменитий театр імені Марії Заньковецької (колись найбільша в Європі будівля театру). Я купую квитки на сьогоднішню виставу за романом мого улюбленого автора Кена Кізі "Політ над гніздом зозулі". Початок о 19-00. Ряд 12. 150 гривень.Ліворуч від мене - звичайні для Львова і не тільки - генделики, магазинчики та кіоски. Увагу привертає кафе "Дари моря" і оголошення:. Гріх не зайти. Акуратні столики для відвідувачів, яких немає. Приємна пані у віконці кухні, звідки, мабуть, буде подавати клієнтам раків.- Можна купити свіжих раків?- Можна.- А яка ціна?- 60 гривень за 100 грамів.- Це в якому смислі за 100 грамів?- Набираємо живих раків - завжуємо і продаємо вам по ціні в 60 гривень за 100 грамів.- Це в смислі 600 (ШІСТЬСОТ) гривень кілограм?- Це в смислі 60 гривень за 100 грамів.- Дякую.х х х17 серпня. Самий центр. Павло - "наш" укрїнець, що мешкає в Анталії у власній 3-и кімнатній квартирі в комплексі із величзним плавальним басейном, сауною, хамамом та підземним паркінгом, замовляє раків. Я спілкуюся з ним за допомогою Вайберу.В Анталії раків - живих великих - замовляють із доставкою на додому.Ціна:2 кг - 60 лір або 30 лір кг або 135 гривень кг.4 кг - 100 лір або 25 лір кг або 112,50 гривень кг.- Павло! Дай мені номер поставщика, саме сьогодні, 16 серпня, готуються вилетіти в Анталію із Запоріжжя - рейс завтра о 10-00 - діти приятелів, які прилетіли в Україну з Великої Британії провідати батьків, а завтра відлітають у батьківську квартиру в Анталію на відпочинок.- Спеціально прилетіли за раками?- Ні, я розробив для них програму відпочинку, маршрути подорожей в Анталії та околицях і - крім того - запропонюю наслолодитися турецьким пивом із турецькими раками. Для мешканців Великої Британії те буде вартувати такі копійки, що вони реально будуть здивовані...- Зачьотний відпочинок! Записуй телефон: ххххххххххх, під час замовлення треба повідомити локацію: мікрорайон, вулиця, будинок.- Ок!х х хЧерез 30 хвилин я вже маю повну інформацію про постачання раків до дверей квартири в Анталії.Те, що я дізнався, особисто мене, який ловив колись раків і в українській Самарі і в майже українському, населенному українцями Краснодарському краї, реально здивувало.Раків виловлюють поблизу міста Іспарта на північ від Анталі.Між Іспартою та Анталією 126 км - приблизно 2 години на авто.Саме з Іспарти в Анталію по вівторках доставляють особливі українські паляниці, які випікають в спражній печі.Колись саме такі паляниці випікала моя бабуся - мати батька. Тому ЩОВІВТОРКА я купую на ринку неподалік від мого будинка саме таку пляницю - коштує вона НЕ дешево - 7 лір або приблизно 33 гривні. Вона велика та смачна, продавець - наш хлопець Міша - колись мешканець Житомиру - продає з прилавку "автолавки" - радить зберігати в холодильнику. За його словами паляниця в холодильнику зберігається не менше 2-х тижнів. Такий ексеримент я звісно робити не буду: що може бути гарніше свіженької української паляниці?Так ось, мій спірозмовник розказує, що в озеро Eğirdir Gölü впадає річка такої ж назви: Eğirdir.Ця річка - справжній Клондайк раків.Щотижня виловлюють до 10 (ДЕСЯТИ) тонн раків.Раків доставляють на узбережжя Середземного моря за допомогою невеличкого автохолодильника "нак олоесах" і розвозять по будинках за замовленнями.Ну що ж раки, бережіться: я собі замовивив 4 кг на 3 вересня!Ні, ну не купувати ж мені раків по 60 гривень за 100 грамів...