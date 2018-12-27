Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Понаехал написав:Уважаемые модераторы, пишу не в личку, а тут что б все видели. Учётка akurt пишет про вещи совершенно не связанные с жильем за рубежом. Тема ветки не «вымышленная жратва Иры», а недвижимость. Позволяет себе оскорблять людей. Никакой реакции с вашей стороны не происходит. И это раз за разом. Это прямое нарушение правил форума.
Іра генерить трафік, нічьо їй не буде
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Долярчик написав:...ні, ну головне, що всі сприймають українські ціни, як "в порядку вєщєй"! - ще по радіо реклама: "мрієте про такий-то смартфон/чи телик..." - блін, люди - ви реально???! - та ми ПРОЇДАЄМО за місяць(!) телик, чи смартфон!!!!!!!
- чесно, от роблю ремонт, і бачу, що все дороге, але ціни на матеріали якось нормально сприймаю, бо це РАЗОВО купив і забув на 5-10років! - а продукти ж потрібні щодня!!! - щодня і щомісяця ми проїдаємо/спускаємо у каналізацію "туєву хучу" грошей!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
і, сюрпрпайз: Кишенев дорожче Києва, Chisinau MOLDOVA $ 693.17 HOUSING $166.80 FOOD $247.63 OTHER$278.74
і ... трохи ностальгії Szczecin POLAND $ 798.37 HOUSING $221.00 FOOD $256.73 OTHER$320.63
А нам тут заливають, про дешевий сібас і басурманський рай.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 17 сер, 2019 16:11, всього редагувалось 8 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Понаехал написав:Уважаемые модераторы, пишу не в личку, а тут что б все видели. Учётка akurt пишет про вещи совершенно не связанные с жильем за рубежом. Тема ветки не «вымышленная жратва Иры», а недвижимость. Позволяет себе оскорблять людей. Никакой реакции с вашей стороны не происходит. И это раз за разом. Это прямое нарушение правил форума.
Ведь просили УЖЕ - хватит про Акурта, давай про НЕДВИЖИМОСТЬ