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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 396397398399
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 15:07

  Понаехал написав:Уважаемые модераторы, пишу не в личку, а тут что б все видели. Учётка akurt пишет про вещи совершенно не связанные с жильем за рубежом. Тема ветки не «вымышленная жратва Иры», а недвижимость. Позволяет себе оскорблять людей. Никакой реакции с вашей стороны не происходит.
И это раз за разом. Это прямое нарушение правил форума.

Іра генерить трафік, нічьо їй не буде
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 15:10

  Долярчик написав:...ні, ну головне, що всі сприймають українські ціни, як "в порядку вєщєй"!
- ще по радіо реклама: "мрієте про такий-то смартфон/чи телик..."
- блін, люди - ви реально???!
- та ми ПРОЇДАЄМО за місяць(!) телик, чи смартфон!!!!!!!

- чесно, от роблю ремонт, і бачу, що все дороге, але ціни на матеріали якось нормально сприймаю, бо це РАЗОВО купив і забув на 5-10років!
- а продукти ж потрібні щодня!!!
- щодня і щомісяця ми проїдаємо/спускаємо у каналізацію "туєву хучу" грошей!!!

- оце реально бентежить!!!

ще раз, спейшел фор ю:
про бюджет та калорії
https://www.mrmoneymustache.com/2012/03/29/killing-your-1000-grocery-bill/
прості ням-ням рецепти
https://thestonesoup.com/blog/
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 15:44

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

до речі, ось натрапив на таке:

global search tool to help seek out cool, inexpensive places to live around the world. It’s really well done and still expanding: check him out at The Earth Awaits – https://www.theearthawaits.com/

ввів кошт до $1000 на двох і, вуаля (оренда 1к в центрі міста)

https://www.theearthawaits.com/search-result/

Antalya TURKEY $ 809.37
HOUSING $314.68 FOOD $274.61 OTHER $220.08

але це по якості ліпше, і дешевше,
Eskisehir TURKEY $ 763.82

а №1
Cyberjaya, Selangor
Cyberjaya, Selangor MALAYSIA $ 870.64
HOUSING $360.89 FOOD$346.57 OTHER$163.19

змінив фільтр з "якості" на "бюджет"
а ось і ненька
Sumy UKRAINE $ 725.90
HOUSING $292.11 FOOD $216.46 OTHER$217.32

трохи дорожче ...
Caracas VENEZUELA $ 752.57
HOUSING $263.81 FOOD $297.97 OTHER$190.80

update (1к, не центр, тільки Європа) і .... самий бюджетний .... Дніпро!!!!

Dnipropetrovsk UKRAINE $ 534.92
HOUSING $124.07 FOOD$ 203.63 OTHER $207.22

трохи дорожче Македонія

далі .... знову ненька, Македонія, Румунія... і

Kiev UKRAINE $ 688.09
HOUSING $156.05 FOOD $249.13 OTHER$282.91

і, сюрпрпайз: Кишенев дорожче Києва,
Chisinau MOLDOVA $ 693.17
HOUSING $166.80 FOOD $247.63 OTHER$278.74

і ... трохи ностальгії
Szczecin POLAND $ 798.37
HOUSING $221.00 FOOD $256.73 OTHER$320.63

А нам тут заливають, про дешевий сібас і басурманський рай.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 17 сер, 2019 16:11, всього редагувалось 8 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 15:49

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

а це для Понаеха
https://www.realtor.com/realestateandhomes-search/Austin_TX/price-10000-110000
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 15:52

  Понаехал написав:Уважаемые модераторы, пишу не в личку, а тут что б все видели. Учётка akurt пишет про вещи совершенно не связанные с жильем за рубежом. Тема ветки не «вымышленная жратва Иры», а недвижимость. Позволяет себе оскорблять людей. Никакой реакции с вашей стороны не происходит.
И это раз за разом. Это прямое нарушение правил форума.

Ведь просили УЖЕ - хватит про Акурта, давай про НЕДВИЖИМОСТЬ
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