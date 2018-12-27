Додано: Суб 17 сер, 2019 16:56

СУББОТНИЙ КВЕСТ ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ



Совершенно случайно у нашей гражданки по имени (имя удалено - информация конфиденциальная) вопрос простой, как турецкий инжир, который в эти дни на рынке Анталии продается по 7 лир (примерно 30 гривен) за 1 кг:



"Как вывезти из Турции в Украину 50 000 долларов США".



(имеется ввиду ЗАКОННО, то есть не пряча в трусы и не привязывая скотчем к ногам)



Мне показался вопрос невероятно интересным.

В самом деле - а как?



Он не менее сложен, чем вопрос о том, как вывезти из Украины в Турцию ЗАКОННО ( то есть не пряча в трусы и не привязывая скотчем к ногам ) 50 000 долларов.

Правильный ответ зависит от Законов страны - отправителя и Законов страны-получателя.

Например, на этой неделе я сам себе со своего счет в США оправил перевод на сумму в ХХ ХХХ долларов США.

Комиссия в банке - отправителе 45 долларов и не зависит от суммы перевода.

Комиссия в банке-получателе - 0,5% от суммы перевода.

48 часов томительного ожидания и - денежки на моем счету.



А как Турция-Украина?



Вот первое, что мне пришлое голову:

а) при въезде в Турцию можно ввозить ЛЮБУЮ сумму, но нужно декларировать суммы выше 5 000$. Например, задекларировали 50 000$ и вывезли из Турции через таможенную службу Турции 50 000$, незадекларировали - и вывезти нельзя.

б) при въезде в Украину обязаны задекларировать суммы выше 10 000€, то есть выше 11 090$.

в) из Турции в интернет-банкинге любого банка просто путём нажатия кнопок переправляете SWIFT перевод на сумму не более 50 000 лир в день (чуть меньше 10 000 долларов) - комиссия 50 лир (чуть меньше 10 долларов). Несколько переводов - примерно 10 дней подряд - и все ваши 50 000$ на счету в Приватбанке. Для перевода нужно знать IBAN - счёт получателя (узнать в банке получателя).

в) купить чартерные билеты или Пегасусом всем друзьям, каждый возьмёт по 10 000$ и весело выпьют в Запорожье водки и закусят борщом.

Это первое, что пришло в голову.

Разгорелась дискуссия, во время которой прозвучали такие советы (цитирую с редакторской правкой):



- Переправить средства через Систему переводов "Контакт" (не работает в Украине, насколько я знаю).

- Отдать на руке какому-то очень честному дяде Сулейману (адрес неизвестен) и он точно обещает выплатить через парней Берка и Али в Умани 50 000-2%.

- Сделать перевод через турецкую почту Ptt - реально работает система перевода в 22 страны мира, правда, есть ограничение на сумму перевода - 50 000 лир, комиссия - 65 лир (выше, чем через SWIFT-перевод).



Если зачислять 50 000 долларов на свой счет в Приватбанке, то лично я вижу сразу 2 проблемы:

а) зачисление ЛЮБОЙ суммы на счет в Приватбанке возможен, но сработает ограничение на сумму оправки из турецкого банка - 50 000 лир в сутки или 50 000/5,58=8 960 долларов в сутки. Нужно будет разбить перевод на несколько дней и растянуть во времени;

б) зачисление перевода из-за границы обязательно попадет под Финмониторинг и Служба безопасности Приватбанка обязательно потребуете показать документы об источнике происхождения средств.

Конечно, таким документом может быть, например, Договор купли-продажи квартиры (вероятно, потребуется перевод).



Я связался с сестрой, которая работала в Укрсиббанке, и вот что она ответила:



"... вопрос по зачислению такой суммы возникнет в любом случае, т.к. отдел Финмониторинга проверяет происхождение всех крупных сумм. Я проработала 10 лет в Укрсибе и помню истерики клиентов, которым заходили единоразовые зачисления от 10 тыс долл. Банк блокировал снятие со счета до предоставления подтверждения о происхождении денежных средств. Не думаю, что это будет самый простой и дешёвый вариант. Я бы лучше полетала туда-обратно с разрешённой для ввоза суммой"



Ну что, господа финансисты и экономисты, что подскажите - не шучу - НАШИМ УКРАИНЦАМ в Анталии?

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)