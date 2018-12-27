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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 396397398399
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 15:07

  Понаехал написав:Уважаемые модераторы, пишу не в личку, а тут что б все видели. Учётка akurt пишет про вещи совершенно не связанные с жильем за рубежом. Тема ветки не «вымышленная жратва Иры», а недвижимость. Позволяет себе оскорблять людей. Никакой реакции с вашей стороны не происходит.
И это раз за разом. Это прямое нарушение правил форума.

Іра генерить трафік, нічьо їй не буде
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 15:10

  Долярчик написав:...ні, ну головне, що всі сприймають українські ціни, як "в порядку вєщєй"!
- ще по радіо реклама: "мрієте про такий-то смартфон/чи телик..."
- блін, люди - ви реально???!
- та ми ПРОЇДАЄМО за місяць(!) телик, чи смартфон!!!!!!!

- чесно, от роблю ремонт, і бачу, що все дороге, але ціни на матеріали якось нормально сприймаю, бо це РАЗОВО купив і забув на 5-10років!
- а продукти ж потрібні щодня!!!
- щодня і щомісяця ми проїдаємо/спускаємо у каналізацію "туєву хучу" грошей!!!

- оце реально бентежить!!!

ще раз, спейшел фор ю:
про бюджет та калорії
https://www.mrmoneymustache.com/2012/03/29/killing-your-1000-grocery-bill/
прості ням-ням рецепти
https://thestonesoup.com/blog/
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 15:44

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

до речі, ось натрапив на таке:

global search tool to help seek out cool, inexpensive places to live around the world. It’s really well done and still expanding: check him out at The Earth Awaits – https://www.theearthawaits.com/

ввів кошт до $1000 на двох і, вуаля (оренда 1к в центрі міста)

https://www.theearthawaits.com/search-result/

Antalya TURKEY $ 809.37
HOUSING $314.68 FOOD $274.61 OTHER $220.08

але це по якості ліпше, і дешевше,
Eskisehir TURKEY $ 763.82

а №1
Cyberjaya, Selangor
Cyberjaya, Selangor MALAYSIA $ 870.64
HOUSING $360.89 FOOD$346.57 OTHER$163.19

змінив фільтр з "якості" на "бюджет"
а ось і ненька
Sumy UKRAINE $ 725.90
HOUSING $292.11 FOOD $216.46 OTHER$217.32

трохи дорожче ...
Caracas VENEZUELA $ 752.57
HOUSING $263.81 FOOD $297.97 OTHER$190.80

update (1к, не центр, тільки Європа) і .... самий бюджетний .... Дніпро!!!!

Dnipropetrovsk UKRAINE $ 534.92
HOUSING $124.07 FOOD$ 203.63 OTHER $207.22

трохи дорожче Македонія

далі .... знову ненька, Македонія, Румунія... і

Kiev UKRAINE $ 688.09
HOUSING $156.05 FOOD $249.13 OTHER$282.91

і, сюрпрпайз: Кишенев дорожче Києва,
Chisinau MOLDOVA $ 693.17
HOUSING $166.80 FOOD $247.63 OTHER$278.74

і ... трохи ностальгії
Szczecin POLAND $ 798.37
HOUSING $221.00 FOOD $256.73 OTHER$320.63

А нам тут заливають, про дешевий сібас і басурманський рай.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 17 сер, 2019 16:11, всього редагувалось 8 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 15:49

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

а це для Понаеха
https://www.realtor.com/realestateandhomes-search/Austin_TX/price-10000-110000
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 15:52

  Понаехал написав:Уважаемые модераторы, пишу не в личку, а тут что б все видели. Учётка akurt пишет про вещи совершенно не связанные с жильем за рубежом. Тема ветки не «вымышленная жратва Иры», а недвижимость. Позволяет себе оскорблять людей. Никакой реакции с вашей стороны не происходит.
И это раз за разом. Это прямое нарушение правил форума.

Ведь просили УЖЕ - хватит про Акурта, давай про НЕДВИЖИМОСТЬ
iva64
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 16:56

СУББОТНИЙ КВЕСТ ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ

Совершенно случайно у нашей гражданки по имени (имя удалено - информация конфиденциальная) вопрос простой, как турецкий инжир, который в эти дни на рынке Анталии продается по 7 лир (примерно 30 гривен) за 1 кг:

"Как вывезти из Турции в Украину 50 000 долларов США".

(имеется ввиду ЗАКОННО, то есть не пряча в трусы и не привязывая скотчем к ногам)

Мне показался вопрос невероятно интересным.
В самом деле - а как?

Он не менее сложен, чем вопрос о том, как вывезти из Украины в Турцию ЗАКОННО (то есть не пряча в трусы и не привязывая скотчем к ногам) 50 000 долларов.
Правильный ответ зависит от Законов страны - отправителя и Законов страны-получателя.
Например, на этой неделе я сам себе со своего счет в США оправил перевод на сумму в ХХ ХХХ долларов США.
Комиссия в банке - отправителе 45 долларов и не зависит от суммы перевода.
Комиссия в банке-получателе - 0,5% от суммы перевода.
48 часов томительного ожидания и - денежки на моем счету.

А как Турция-Украина?

Вот первое, что мне пришлое голову:
а) при въезде в Турцию можно ввозить ЛЮБУЮ сумму, но нужно декларировать суммы выше 5 000$. Например, задекларировали 50 000$ и вывезли из Турции через таможенную службу Турции 50 000$, незадекларировали - и вывезти нельзя.
б) при въезде в Украину обязаны задекларировать суммы выше 10 000€, то есть выше 11 090$.
в) из Турции в интернет-банкинге любого банка просто путём нажатия кнопок переправляете SWIFT перевод на сумму не более 50 000 лир в день (чуть меньше 10 000 долларов) - комиссия 50 лир (чуть меньше 10 долларов). Несколько переводов - примерно 10 дней подряд - и все ваши 50 000$ на счету в Приватбанке. Для перевода нужно знать IBAN - счёт получателя (узнать в банке получателя).
в) купить чартерные билеты или Пегасусом всем друзьям, каждый возьмёт по 10 000$ и весело выпьют в Запорожье водки и закусят борщом.
Это первое, что пришло в голову.
Разгорелась дискуссия, во время которой прозвучали такие советы (цитирую с редакторской правкой):

- Переправить средства через Систему переводов "Контакт" (не работает в Украине, насколько я знаю).
- Отдать на руке какому-то очень честному дяде Сулейману (адрес неизвестен) и он точно обещает выплатить через парней Берка и Али в Умани 50 000-2%.
- Сделать перевод через турецкую почту Ptt - реально работает система перевода в 22 страны мира, правда, есть ограничение на сумму перевода - 50 000 лир, комиссия - 65 лир (выше, чем через SWIFT-перевод).

Если зачислять 50 000 долларов на свой счет в Приватбанке, то лично я вижу сразу 2 проблемы:
а) зачисление ЛЮБОЙ суммы на счет в Приватбанке возможен, но сработает ограничение на сумму оправки из турецкого банка - 50 000 лир в сутки или 50 000/5,58=8 960 долларов в сутки. Нужно будет разбить перевод на несколько дней и растянуть во времени;
б) зачисление перевода из-за границы обязательно попадет под Финмониторинг и Служба безопасности Приватбанка обязательно потребуете показать документы об источнике происхождения средств.
Конечно, таким документом может быть, например, Договор купли-продажи квартиры (вероятно, потребуется перевод).

Я связался с сестрой, которая работала в Укрсиббанке, и вот что она ответила:

"... вопрос по зачислению такой суммы возникнет в любом случае, т.к. отдел Финмониторинга проверяет происхождение всех крупных сумм. Я проработала 10 лет в Укрсибе и помню истерики клиентов, которым заходили единоразовые зачисления от 10 тыс долл. Банк блокировал снятие со счета до предоставления подтверждения о происхождении денежных средств. Не думаю, что это будет самый простой и дешёвый вариант. Я бы лучше полетала туда-обратно с разрешённой для ввоза суммой"

Ну что, господа финансисты и экономисты, что подскажите - не шучу - НАШИМ УКРАИНЦАМ в Анталии?
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 17:09

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

https://finance.liga.net/ekonomika/article/malenkoe-chudo-tempy-rosta-vvp-ukrainy-obognali-polshu-pochemu-rano-radovatsya

Зображення

і шото ріст ВВП Туреччини в мінус.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 17:58

Будьте простіше:
- akurt НЕ займає пост Прем"єр-міністра Турецької республики.
- akurt НЕ займає пост Голови Національного банку Туреччини.

Подивіться рейтинги Fitch raiting.

BB там бачите? Пояснити?
В2 там бачите? Пояснити?
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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