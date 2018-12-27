Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Понаехал написав:Уважаемые модераторы, пишу не в личку, а тут что б все видели. Учётка akurt пишет про вещи совершенно не связанные с жильем за рубежом. Тема ветки не «вымышленная жратва Иры», а недвижимость. Позволяет себе оскорблять людей. Никакой реакции с вашей стороны не происходит. И это раз за разом. Это прямое нарушение правил форума.
Іра генерить трафік, нічьо їй не буде
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Долярчик написав:...ні, ну головне, що всі сприймають українські ціни, як "в порядку вєщєй"! - ще по радіо реклама: "мрієте про такий-то смартфон/чи телик..." - блін, люди - ви реально???! - та ми ПРОЇДАЄМО за місяць(!) телик, чи смартфон!!!!!!!
- чесно, от роблю ремонт, і бачу, що все дороге, але ціни на матеріали якось нормально сприймаю, бо це РАЗОВО купив і забув на 5-10років! - а продукти ж потрібні щодня!!! - щодня і щомісяця ми проїдаємо/спускаємо у каналізацію "туєву хучу" грошей!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
і, сюрпрпайз: Кишенев дорожче Києва, Chisinau MOLDOVA $ 693.17 HOUSING $166.80 FOOD $247.63 OTHER$278.74
і ... трохи ностальгії Szczecin POLAND $ 798.37 HOUSING $221.00 FOOD $256.73 OTHER$320.63
А нам тут заливають, про дешевий сібас і басурманський рай.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 17 сер, 2019 16:11, всього редагувалось 8 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Понаехал написав:Уважаемые модераторы, пишу не в личку, а тут что б все видели. Учётка akurt пишет про вещи совершенно не связанные с жильем за рубежом. Тема ветки не «вымышленная жратва Иры», а недвижимость. Позволяет себе оскорблять людей. Никакой реакции с вашей стороны не происходит. И это раз за разом. Это прямое нарушение правил форума.
Ведь просили УЖЕ - хватит про Акурта, давай про НЕДВИЖИМОСТЬ
Совершенно случайно у нашей гражданки по имени (имя удалено - информация конфиденциальная) вопрос простой, как турецкий инжир, который в эти дни на рынке Анталии продается по 7 лир (примерно 30 гривен) за 1 кг:
"Как вывезти из Турции в Украину 50 000 долларов США".
(имеется ввиду ЗАКОННО, то есть не пряча в трусы и не привязывая скотчем к ногам)
Мне показался вопрос невероятно интересным. В самом деле - а как?
Он не менее сложен, чем вопрос о том, как вывезти из Украины в Турцию ЗАКОННО (то есть не пряча в трусы и не привязывая скотчем к ногам) 50 000 долларов. Правильный ответ зависит от Законов страны - отправителя и Законов страны-получателя. Например, на этой неделе я сам себе со своего счет в США оправил перевод на сумму в ХХ ХХХ долларов США. Комиссия в банке - отправителе 45 долларов и не зависит от суммы перевода. Комиссия в банке-получателе - 0,5% от суммы перевода. 48 часов томительного ожидания и - денежки на моем счету.
А как Турция-Украина?
Вот первое, что мне пришлое голову: а) при въезде в Турцию можно ввозить ЛЮБУЮ сумму, но нужно декларировать суммы выше 5 000$. Например, задекларировали 50 000$ и вывезли из Турции через таможенную службу Турции 50 000$, незадекларировали - и вывезти нельзя. б) при въезде в Украину обязаны задекларировать суммы выше 10 000€, то есть выше 11 090$. в) из Турции в интернет-банкинге любого банка просто путём нажатия кнопок переправляете SWIFT перевод на сумму не более 50 000 лир в день (чуть меньше 10 000 долларов) - комиссия 50 лир (чуть меньше 10 долларов). Несколько переводов - примерно 10 дней подряд - и все ваши 50 000$ на счету в Приватбанке. Для перевода нужно знать IBAN - счёт получателя (узнать в банке получателя). в) купить чартерные билеты или Пегасусом всем друзьям, каждый возьмёт по 10 000$ и весело выпьют в Запорожье водки и закусят борщом. Это первое, что пришло в голову. Разгорелась дискуссия, во время которой прозвучали такие советы (цитирую с редакторской правкой):
- Переправить средства через Систему переводов "Контакт" (не работает в Украине, насколько я знаю). - Отдать на руке какому-то очень честному дяде Сулейману (адрес неизвестен) и он точно обещает выплатить через парней Берка и Али в Умани 50 000-2%. - Сделать перевод через турецкую почту Ptt - реально работает система перевода в 22 страны мира, правда, есть ограничение на сумму перевода - 50 000 лир, комиссия - 65 лир (выше, чем через SWIFT-перевод).
Если зачислять 50 000 долларов на свой счет в Приватбанке, то лично я вижу сразу 2 проблемы: а) зачисление ЛЮБОЙ суммы на счет в Приватбанке возможен, но сработает ограничение на сумму оправки из турецкого банка - 50 000 лир в сутки или 50 000/5,58=8 960 долларов в сутки. Нужно будет разбить перевод на несколько дней и растянуть во времени; б) зачисление перевода из-за границы обязательно попадет под Финмониторинг и Служба безопасности Приватбанка обязательно потребуете показать документы об источнике происхождения средств. Конечно, таким документом может быть, например, Договор купли-продажи квартиры (вероятно, потребуется перевод).
Я связался с сестрой, которая работала в Укрсиббанке, и вот что она ответила:
"... вопрос по зачислению такой суммы возникнет в любом случае, т.к. отдел Финмониторинга проверяет происхождение всех крупных сумм. Я проработала 10 лет в Укрсибе и помню истерики клиентов, которым заходили единоразовые зачисления от 10 тыс долл. Банк блокировал снятие со счета до предоставления подтверждения о происхождении денежных средств. Не думаю, что это будет самый простой и дешёвый вариант. Я бы лучше полетала туда-обратно с разрешённой для ввоза суммой"
Ну что, господа финансисты и экономисты, что подскажите - не шучу - НАШИМ УКРАИНЦАМ в Анталии?
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
У вас теж проблеми із визначенням статі людей? Вам не повезло - в сільській школі хворів півроку викладач і не було уроків "Сексуальне виховання школярів"? Мені зняти плавки, чи як? Помацаєте чи (видалено)?
Ви не відповіли на запитання - так зазвичай і роблять невдахи по життю.
Для довідки і в цілях підвищення загального економічного рівня освіти: За січень-вересень 2018 року експорт товарів з України становив 34,55 млрд доларів, що на 10,3% більше, ніж за аналогічний період 2017 року, імпорт товарів за цей період зріс на 16,1% і сягнув 41,02 млрд доларів. Найбільші обсяги експорту з України за цей період надійшли до Російської Федерації - на 2,7 млрд доларів, або 7,9% загальноукраїнського експорту. На другому місці - Польща, до якої в січні-вересні 2018 року було експортовано товарів на 2,4 млрд доларів (7% загальноукраїнського експорту), на третьому - Італія (2,0 млрд доларів; 5,8% загальноукраїнського експорту). https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... zstat.html
А взагалі цікаво: що Ви хочете особисто мені - ЧИ ЧИТАЧЕВІ ФОРУМУ - довести? Що я - прем"єр Туреччини? Це неправда. Що я погано живу? Це правда. Істинна правда. В мене купа недоліків: маса 81,5 кг при зрості 175 см, розмір ноги 43,5 при середньому 42, я в першому і єдиному шлюбі, хоча за статистикою кожний другий - у другому- третьому та виховує ЧУЖИХ дітей. Перехрещуся, сидячі в театрі. Ви відволікайте від вистави, якраз антракт - слава Богу - як порядна людина та театрал із студентських років - я відключив звук на смартфоні. Ви теж в театрі? Не робіть таємницю...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)