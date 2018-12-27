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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 397398399400>
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 15:07

  Понаехал написав:Уважаемые модераторы, пишу не в личку, а тут что б все видели. Учётка akurt пишет про вещи совершенно не связанные с жильем за рубежом. Тема ветки не «вымышленная жратва Иры», а недвижимость. Позволяет себе оскорблять людей. Никакой реакции с вашей стороны не происходит.
И это раз за разом. Это прямое нарушение правил форума.

Іра генерить трафік, нічьо їй не буде
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 15:10

  Долярчик написав:...ні, ну головне, що всі сприймають українські ціни, як "в порядку вєщєй"!
- ще по радіо реклама: "мрієте про такий-то смартфон/чи телик..."
- блін, люди - ви реально???!
- та ми ПРОЇДАЄМО за місяць(!) телик, чи смартфон!!!!!!!

- чесно, от роблю ремонт, і бачу, що все дороге, але ціни на матеріали якось нормально сприймаю, бо це РАЗОВО купив і забув на 5-10років!
- а продукти ж потрібні щодня!!!
- щодня і щомісяця ми проїдаємо/спускаємо у каналізацію "туєву хучу" грошей!!!

- оце реально бентежить!!!

ще раз, спейшел фор ю:
про бюджет та калорії
https://www.mrmoneymustache.com/2012/03/29/killing-your-1000-grocery-bill/
прості ням-ням рецепти
https://thestonesoup.com/blog/
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 15:44

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

до речі, ось натрапив на таке:

global search tool to help seek out cool, inexpensive places to live around the world. It’s really well done and still expanding: check him out at The Earth Awaits – https://www.theearthawaits.com/

ввів кошт до $1000 на двох і, вуаля (оренда 1к в центрі міста)

https://www.theearthawaits.com/search-result/

Antalya TURKEY $ 809.37
HOUSING $314.68 FOOD $274.61 OTHER $220.08

але це по якості ліпше, і дешевше,
Eskisehir TURKEY $ 763.82

а №1
Cyberjaya, Selangor
Cyberjaya, Selangor MALAYSIA $ 870.64
HOUSING $360.89 FOOD$346.57 OTHER$163.19

змінив фільтр з "якості" на "бюджет"
а ось і ненька
Sumy UKRAINE $ 725.90
HOUSING $292.11 FOOD $216.46 OTHER$217.32

трохи дорожче ...
Caracas VENEZUELA $ 752.57
HOUSING $263.81 FOOD $297.97 OTHER$190.80

update (1к, не центр, тільки Європа) і .... самий бюджетний .... Дніпро!!!!

Dnipropetrovsk UKRAINE $ 534.92
HOUSING $124.07 FOOD$ 203.63 OTHER $207.22

трохи дорожче Македонія

далі .... знову ненька, Македонія, Румунія... і

Kiev UKRAINE $ 688.09
HOUSING $156.05 FOOD $249.13 OTHER$282.91

і, сюрпрпайз: Кишенев дорожче Києва,
Chisinau MOLDOVA $ 693.17
HOUSING $166.80 FOOD $247.63 OTHER$278.74

і ... трохи ностальгії
Szczecin POLAND $ 798.37
HOUSING $221.00 FOOD $256.73 OTHER$320.63

А нам тут заливають, про дешевий сібас і басурманський рай.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 17 сер, 2019 16:11, всього редагувалось 8 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 15:49

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

а це для Понаеха
https://www.realtor.com/realestateandhomes-search/Austin_TX/price-10000-110000
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 15:52

  Понаехал написав:Уважаемые модераторы, пишу не в личку, а тут что б все видели. Учётка akurt пишет про вещи совершенно не связанные с жильем за рубежом. Тема ветки не «вымышленная жратва Иры», а недвижимость. Позволяет себе оскорблять людей. Никакой реакции с вашей стороны не происходит.
И это раз за разом. Это прямое нарушение правил форума.

Ведь просили УЖЕ - хватит про Акурта, давай про НЕДВИЖИМОСТЬ
iva64
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 16:56

СУББОТНИЙ КВЕСТ ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ

Совершенно случайно у нашей гражданки по имени (имя удалено - информация конфиденциальная) вопрос простой, как турецкий инжир, который в эти дни на рынке Анталии продается по 7 лир (примерно 30 гривен) за 1 кг:

"Как вывезти из Турции в Украину 50 000 долларов США".

(имеется ввиду ЗАКОННО, то есть не пряча в трусы и не привязывая скотчем к ногам)

Мне показался вопрос невероятно интересным.
В самом деле - а как?

Он не менее сложен, чем вопрос о том, как вывезти из Украины в Турцию ЗАКОННО (то есть не пряча в трусы и не привязывая скотчем к ногам) 50 000 долларов.
Правильный ответ зависит от Законов страны - отправителя и Законов страны-получателя.
Например, на этой неделе я сам себе со своего счет в США оправил перевод на сумму в ХХ ХХХ долларов США.
Комиссия в банке - отправителе 45 долларов и не зависит от суммы перевода.
Комиссия в банке-получателе - 0,5% от суммы перевода.
48 часов томительного ожидания и - денежки на моем счету.

А как Турция-Украина?

Вот первое, что мне пришлое голову:
а) при въезде в Турцию можно ввозить ЛЮБУЮ сумму, но нужно декларировать суммы выше 5 000$. Например, задекларировали 50 000$ и вывезли из Турции через таможенную службу Турции 50 000$, незадекларировали - и вывезти нельзя.
б) при въезде в Украину обязаны задекларировать суммы выше 10 000€, то есть выше 11 090$.
в) из Турции в интернет-банкинге любого банка просто путём нажатия кнопок переправляете SWIFT перевод на сумму не более 50 000 лир в день (чуть меньше 10 000 долларов) - комиссия 50 лир (чуть меньше 10 долларов). Несколько переводов - примерно 10 дней подряд - и все ваши 50 000$ на счету в Приватбанке. Для перевода нужно знать IBAN - счёт получателя (узнать в банке получателя).
в) купить чартерные билеты или Пегасусом всем друзьям, каждый возьмёт по 10 000$ и весело выпьют в Запорожье водки и закусят борщом.
Это первое, что пришло в голову.
Разгорелась дискуссия, во время которой прозвучали такие советы (цитирую с редакторской правкой):

- Переправить средства через Систему переводов "Контакт" (не работает в Украине, насколько я знаю).
- Отдать на руке какому-то очень честному дяде Сулейману (адрес неизвестен) и он точно обещает выплатить через парней Берка и Али в Умани 50 000-2%.
- Сделать перевод через турецкую почту Ptt - реально работает система перевода в 22 страны мира, правда, есть ограничение на сумму перевода - 50 000 лир, комиссия - 65 лир (выше, чем через SWIFT-перевод).

Если зачислять 50 000 долларов на свой счет в Приватбанке, то лично я вижу сразу 2 проблемы:
а) зачисление ЛЮБОЙ суммы на счет в Приватбанке возможен, но сработает ограничение на сумму оправки из турецкого банка - 50 000 лир в сутки или 50 000/5,58=8 960 долларов в сутки. Нужно будет разбить перевод на несколько дней и растянуть во времени;
б) зачисление перевода из-за границы обязательно попадет под Финмониторинг и Служба безопасности Приватбанка обязательно потребуете показать документы об источнике происхождения средств.
Конечно, таким документом может быть, например, Договор купли-продажи квартиры (вероятно, потребуется перевод).

Я связался с сестрой, которая работала в Укрсиббанке, и вот что она ответила:

"... вопрос по зачислению такой суммы возникнет в любом случае, т.к. отдел Финмониторинга проверяет происхождение всех крупных сумм. Я проработала 10 лет в Укрсибе и помню истерики клиентов, которым заходили единоразовые зачисления от 10 тыс долл. Банк блокировал снятие со счета до предоставления подтверждения о происхождении денежных средств. Не думаю, что это будет самый простой и дешёвый вариант. Я бы лучше полетала туда-обратно с разрешённой для ввоза суммой"

Ну что, господа финансисты и экономисты, что подскажите - не шучу - НАШИМ УКРАИНЦАМ в Анталии?
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 17:09

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

https://finance.liga.net/ekonomika/article/malenkoe-chudo-tempy-rosta-vvp-ukrainy-obognali-polshu-pochemu-rano-radovatsya

Зображення

і шото ріст ВВП Туреччини в мінус.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 17:58

Будьте простіше:
- akurt НЕ займає посаду Прем"єр-міністра Турецької республики.
- akurt НЕ займає посаду Голови Національного банку Туреччини.

Подивіться рейтинги Fitch raiting.

BB там бачите? Пояснити?
В2 там бачите? Пояснити?

ВВП Туреччини: 851,1 мільярди USD (2017 р.)
http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist

ВВП України: 112,2 мільярди USD (2017 р.)

Якщо можна, напишіть тезісно, де Ви особисто бачите/відчуваєте/підвищуєте 111,2.
Можна у вигляді таблиці. Ну, як вище...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 18:42

  akurt написав:Будьте простіше:
- akurt НЕ займає посаду Прем"єр-міністра Турецької республики.
- akurt НЕ займає посаду Голови Національного банку Туреччини.

Подивіться рейтинги Fitch raiting.

BB там бачите? Пояснити?
В2 там бачите? Пояснити?

ВВП Туреччини: 851,1 мільярди USD (2017 р.)
http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist

ВВП України: 112,2 мільярди USD (2017 р.)

Якщо можна, напишіть тезісно, де Ви особисто бачите/відчуваєте/підвищуєте 111,2.
Можна у вигляді таблиці. Ну, як вище...

950 у 2013 а потім все вниз і вниз

https://d3fy651gv2fhd3.cloudfront.net/charts/turkey-gdp.png?s=wgdpturk&v=201907011558a1

Зображення

кінець 2018 - 2019 стабільно в мінус
https://www.ceicdata.com/datapage/charts/ipc_turkey_real-gdp-growth/?type=area&from=2016-06-01&to=2019-03-01&lang=en

Іра, не заливай баки
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 18:57

У вас теж проблеми із визначенням статі людей? Вам не повезло - в сільській школі хворів півроку викладач і не було уроків "Сексуальне виховання школярів"?
Мені зняти плавки, чи як?
Помацаєте чи (видалено)?

Ви не відповіли на запитання - так зазвичай і роблять невдахи по життю.

Для довідки і в цілях підвищення загального економічного рівня освіти:
За січень-вересень 2018 року експорт товарів з України становив 34,55 млрд доларів, що на 10,3% більше, ніж за аналогічний період 2017 року, імпорт товарів за цей період зріс на 16,1% і сягнув 41,02 млрд доларів.
Найбільші обсяги експорту з України за цей період надійшли до Російської Федерації - на 2,7 млрд доларів, або 7,9% загальноукраїнського експорту. На другому місці - Польща, до якої в січні-вересні 2018 року було експортовано товарів на 2,4 млрд доларів (7% загальноукраїнського експорту), на третьому - Італія (2,0 млрд доларів; 5,8% загальноукраїнського експорту).
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... zstat.html

А взагалі цікаво: що Ви хочете особисто мені - ЧИ ЧИТАЧЕВІ ФОРУМУ - довести?
Що я - прем"єр Туреччини? Це неправда.
Що я погано живу?
Це правда.
Істинна правда. В мене купа недоліків: маса 81,5 кг при зрості 175 см, розмір ноги 43,5 при середньому 42, я в першому і єдиному шлюбі, хоча за статистикою кожний другий - у другому- третьому та виховує ЧУЖИХ дітей.
Перехрещуся, сидячі в театрі.
Ви відволікайте від вистави, якраз антракт - слава Богу - як порядна людина та театрал із студентських років - я відключив звук на смартфоні.
Ви теж в театрі? Не робіть таємницю...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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