|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 сер, 2019 19:20
flyman написав:
Іра, не заливай баки
Мне кажется Ирине надо прекратить врать пройти тренинг по харасменту.
В рамках тренинга( по законам штата я его каждый год прохожу и знаю о чем говорю), ей могут объяснить, что микроагрессия на рабочем месте - это очень плохо, а она постоянно психует и обзывает людей. Также не стоит переживать из-за за своего пола. После того, как мы выяснили ее пол, мы не меняем к ней своего отношения. Не стоит переживать по этому поводу.
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3309
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 сер, 2019 19:26
akurt написав:
У вас теж проблеми із визначенням статі людей? Вам не повезло - в сільській школі хворів півроку викладач і не було уроків "Сексуальне виховання школярів
"?
Мені зняти плавки, чи як?
Помацаєте чи (видалено
)?
Наличие первичных и вторичных половых признаков часто в современном обществе может не совпадать с самоидентификацией пола человеком. Возможно она у вас поменялась. Мы толерантны к этому, а вот предлагать петинг людям на самом большом финансовом форуме- это уже явно перебор( тем более не удостоверившись, что флай совершеннолетний.
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3309
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4028
|358312
|
Суб 17 сер, 2019 12:48
Bolt
|
|114
|15806
|
|
|45
|6105
|
|