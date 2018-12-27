|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 сер, 2019 19:26
akurt написав:
У вас теж проблеми із визначенням статі людей? Вам не повезло - в сільській школі хворів півроку викладач і не було уроків "Сексуальне виховання школярів
"?
Мені зняти плавки, чи як?
Помацаєте чи (видалено
)?
Наличие первичных и вторичных половых признаков часто в современном обществе может не совпадать с самоидентификацией пола человеком. Возможно она у вас поменялась. Мы толерантны к этому, а вот предлагать петинг людям на самом большом финансовом форуме- это уже явно перебор( тем более не удостоверившись, что флай совершеннолетний.
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3309
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 сер, 2019 19:42
Понаехал написав: flyman написав:
Іра, не заливай баки
Мне кажется Ирине надо прекратить врать
пройти тренинг по харасменту.
В рамках тренинга( по законам штата я его каждый год прохожу и знаю о чем говорю), ей могут объяснить, что микроагрессия на рабочем месте - это очень плохо, а она постоянно психует и обзывает людей. Также не стоит переживать из-за за своего пола. После того, как мы выяснили ее пол, мы не меняем к ней своего отношения. Не стоит переживать по этому поводу.
тут в черговий раз піймали брехуху, яка розказувала, що економіка Туреччини на підйомі, а на справді, без ООС, втрати територій і пов"язаних негараздів вона стабільно деградує з 2014, в той час, як економіка України потрохи очухалася та росте.
По "дешевим цінам", теж вже вкотре вказували, що нема чого порівнювати акційний товар в Туреччині із імпортним в Україні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 15964
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 937 раз.
- Подякували: 935 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4028
|358325
|
Суб 17 сер, 2019 12:48
Bolt
|
|114
|15808
|
|
|45
|6108
|
|