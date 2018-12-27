Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Мне кажется Ирине надо прекратить врать пройти тренинг по харасменту. В рамках тренинга( по законам штата я его каждый год прохожу и знаю о чем говорю), ей могут объяснить, что микроагрессия на рабочем месте - это очень плохо, а она постоянно психует и обзывает людей. Также не стоит переживать из-за за своего пола. После того, как мы выяснили ее пол, мы не меняем к ней своего отношения. Не стоит переживать по этому поводу.
тут в черговий раз піймали брехуху, яка розказувала, що економіка Туреччини на підйомі, а на справді, без ООС, втрати територій і пов"язаних негараздів вона стабільно деградує з 2014, в той час, як економіка України потрохи очухалася та росте.
По "дешевим цінам", теж вже вкотре вказували, що нема чого порівнювати акційний товар в Туреччині із імпортним в Україні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:тут в черговий раз піймали брехуху, яка розказувала, що економіка Туреччини на підйомі, а на справді, без ООС, втрати територій і пов"язаних негараздів вона стабільно деградує з 2014, в той час, як економіка України потрохи очухалася та росте.
По "дешевим цінам", теж вже вкотре вказували, що нема чого порівнювати акційний товар в Туреччині із імпортним в Україні
Какой подъем в Турции может быть с учётом таких проблем вокруг? По ценам - я вот могу, если интересно, свои походы за едой сфотографировать и выложить. Costco/HEB. Интересно кому-то это тут?
ПС Акурт, просьба не отвечать на это сообщение. Трогайте свои гениталии сами себе. Не предлагайте это форумчанам...
flyman написав:тут в черговий раз піймали брехуху, яка розказувала, що економіка Туреччини на підйомі, а на справді, без ООС, втрати територій і пов"язаних негараздів вона стабільно деградує з 2014, в той час, як економіка України потрохи очухалася та росте.
По "дешевим цінам", теж вже вкотре вказували, що нема чого порівнювати акційний товар в Туреччині із імпортним в Україні
Какой подъем в Турции может быть с учётом таких проблем вокруг? По ценам - я вот могу, если интересно, свои походы за едой сфотографировать и выложить. Costco/HEB. Интересно кому-то это тут?
ПС Акурт, просьба не отвечать на это сообщение. Трогайте свои гениталии сами себе. Не предлагайте это форумчанам...
Так, прошу виклалати фото їжі , і побільше. Тут є певна категорія напівголодних людей сільського походження. Умовні долярчики і гривенники. Вони полюбляють фото їжі. Хоча, з моєї точки зору - то свинство, тваринні інстинкти.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Долярчик написав:...ні, ну головне, що всі сприймають українські ціни, як "в порядку вєщєй"! - ще по радіо реклама: "мрієте про такий-то смартфон/чи телик..." - блін, люди - ви реально???! - та ми ПРОЇДАЄМО за місяць(!) телик, чи смартфон!!!!!!!
- чесно, от роблю ремонт, і бачу, що все дороге, але ціни на матеріали якось нормально сприймаю, бо це РАЗОВО купив і забув на 5-10років! - а продукти ж потрібні щодня!!! - щодня і щомісяця ми проїдаємо/спускаємо у каналізацію "туєву хучу" грошей!!!
Мне кажется Ирине надо прекратить врать пройти тренинг по харасменту. В рамках тренинга( по законам штата я его каждый год прохожу и знаю о чем говорю), ей могут объяснить, что микроагрессия на рабочем месте - это очень плохо, а она постоянно психует и обзывает людей. Также не стоит переживать из-за за своего пола. После того, как мы выяснили ее пол, мы не меняем к ней своего отношения. Не стоит переживать по этому поводу.
Ріелторша Ірина, чи як її там, осточортіла з своїм дешевим йогуртом і рекламою турецької нерухомості.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Понаехал написав:Уважаемые модераторы, пишу не в личку, а тут что б все видели. Учётка akurt пишет про вещи совершенно не связанные с жильем за рубежом. Тема ветки не «вымышленная жратва Иры», а недвижимость. Позволяет себе оскорблять людей. Никакой реакции с вашей стороны не происходит. И это раз за разом. Это прямое нарушение правил форума.
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Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців