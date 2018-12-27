"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість".

Додано: Нед 18 сер, 2019 08:18

1. В суботу 17 серпня кількість переглядів цієї гілки перевищила! Рекорд в 400 000 було поставлено на початку тижня. Темпи показуть, що гілка є в безперечному "ТОП"і за всю історію існування Фінансового форуму України!2. Помічниками засновнику такої дивовижної гілки є:та- форумчаниннастрoчив 8 постів на цій гілці з 22-х за добу на всіх інших.- форумчаниннастрочив 4 пости і вдало закінчив суботу на гілці, публікуючи нові змістовні повідомлення КОЖНІ 120 секнуд (!!!), чим поставив своєрідний рекорд Фінансового форуму України.- форумчаниннаваяв тільки 2 (два) пости, а рекорд на цьому тижні: 17 (сімнадцять) повідомлень на цій гілці за одну добу (ще не перебито ніким).Цікаво, що останнє повідомлення на гілці- спішив виконати добову норму - написав о 04-46 ночі з суботи на неділю, а форумчанинВПЕРШЕ не зробив йому зауваження про те, що неправильно(зазвичай його дуже дратує, щоможе написати своє повідомлення після 06-30 за київським часом - після філіжанки запашної львівської кави - таке неподобство дуже дратує людину, яка беззмінно сидить на протилежному боці Земної кулі але за допомогою бінокля та підзорної труби бачить все, що відбувається в Україні).3. За добу видалено постів форумчанта- 0 ().4. Видалено'ом власних повідомлень - 1 (одне). Повідомлення стосувалося нецікавого та неактуального питання "Як легально та законно ввезти в Україну валютні цінності у великому обсязі від продажу нерухомості за кордоном", яке безперечно не є акутальним та не відповідає темі гілки.Видалено модератором безслідно повідомлень'а - 1 (одне), в тексті якого він нагадував про тему гілки: