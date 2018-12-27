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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 397398399400
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 19:42

  Понаехал написав:
  flyman написав:Іра, не заливай баки

Мне кажется Ирине надо прекратить врать пройти тренинг по харасменту.
В рамках тренинга( по законам штата я его каждый год прохожу и знаю о чем говорю), ей могут объяснить, что микроагрессия на рабочем месте - это очень плохо, а она постоянно психует и обзывает людей. Также не стоит переживать из-за за своего пола. После того, как мы выяснили ее пол, мы не меняем к ней своего отношения. Не стоит переживать по этому поводу.
:wink:

тут в черговий раз піймали брехуху, яка розказувала, що економіка Туреччини на підйомі, а на справді, без ООС, втрати територій і пов"язаних негараздів вона стабільно деградує з 2014, в той час, як економіка України потрохи очухалася та росте.

По "дешевим цінам", теж вже вкотре вказували, що нема чого порівнювати акційний товар в Туреччині із імпортним в Україні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 00:03

  flyman написав:тут в черговий раз піймали брехуху, яка розказувала, що економіка Туреччини на підйомі, а на справді, без ООС, втрати територій і пов"язаних негараздів вона стабільно деградує з 2014, в той час, як економіка України потрохи очухалася та росте.

По "дешевим цінам", теж вже вкотре вказували, що нема чого порівнювати акційний товар в Туреччині із імпортним в Україні

Какой подъем в Турции может быть с учётом таких проблем вокруг?
По ценам - я вот могу, если интересно, свои походы за едой сфотографировать и выложить. Costco/HEB. Интересно кому-то это тут?

ПС Акурт, просьба не отвечать на это сообщение. Трогайте свои гениталии сами себе. Не предлагайте это форумчанам... :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 03:38

  Понаехал написав:
  flyman написав:тут в черговий раз піймали брехуху, яка розказувала, що економіка Туреччини на підйомі, а на справді, без ООС, втрати територій і пов"язаних негараздів вона стабільно деградує з 2014, в той час, як економіка України потрохи очухалася та росте.

По "дешевим цінам", теж вже вкотре вказували, що нема чого порівнювати акційний товар в Туреччині із імпортним в Україні

Какой подъем в Турции может быть с учётом таких проблем вокруг?
По ценам - я вот могу, если интересно, свои походы за едой сфотографировать и выложить. Costco/HEB. Интересно кому-то это тут?

ПС Акурт, просьба не отвечать на это сообщение. Трогайте свои гениталии сами себе. Не предлагайте это форумчанам... :mrgreen:


Так, прошу виклалати фото їжі , і побільше. Тут є певна категорія напівголодних людей сільського походження. Умовні долярчики і гривенники. Вони полюбляють фото їжі. Хоча, з моєї точки зору - то свинство, тваринні інстинкти.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 03:40

  flyman написав:
  Долярчик написав:...ні, ну головне, що всі сприймають українські ціни, як "в порядку вєщєй"!
- ще по радіо реклама: "мрієте про такий-то смартфон/чи телик..."
- блін, люди - ви реально???!
- та ми ПРОЇДАЄМО за місяць(!) телик, чи смартфон!!!!!!!

- чесно, от роблю ремонт, і бачу, що все дороге, але ціни на матеріали якось нормально сприймаю, бо це РАЗОВО купив і забув на 5-10років!
- а продукти ж потрібні щодня!!!
- щодня і щомісяця ми проїдаємо/спускаємо у каналізацію "туєву хучу" грошей!!!

- оце реально бентежить!!!

ще раз, спейшел фор ю:
про бюджет та калорії
https://www.mrmoneymustache.com/2012/03/29/killing-your-1000-grocery-bill/
прості ням-ням рецепти
https://thestonesoup.com/blog/

Ще той сільській жмот. Переїхав в місто, але ментально - так і залишився селюком!
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 03:44

  Понаехал написав:
  flyman написав:Іра, не заливай баки

Мне кажется Ирине надо прекратить врать пройти тренинг по харасменту.
В рамках тренинга( по законам штата я его каждый год прохожу и знаю о чем говорю), ей могут объяснить, что микроагрессия на рабочем месте - это очень плохо, а она постоянно психует и обзывает людей. Также не стоит переживать из-за за своего пола. После того, как мы выяснили ее пол, мы не меняем к ней своего отношения. Не стоит переживать по этому поводу.
:wink:


Ріелторша Ірина, чи як її там, осточортіла з своїм дешевим йогуртом і рекламою турецької нерухомості.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 03:46

  Понаехал написав:Уважаемые модераторы, пишу не в личку, а тут что б все видели. Учётка akurt пишет про вещи совершенно не связанные с жильем за рубежом. Тема ветки не «вымышленная жратва Иры», а недвижимость. Позволяет себе оскорблять людей. Никакой реакции с вашей стороны не происходит.
И это раз за разом. Это прямое нарушение правил форума.

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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 07:54

https://zaxid.net/anomalna_zliva_zatopi ... i_n1487410

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 7/7099789/
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 08:18

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПІДСУМКИ СУБОТИ

1. В суботу 17 серпня кількість переглядів цієї гілки перевищила 410 000! Рекорд в 400 000 було поставлено на початку тижня. Темпи показуть, що гілка є в безперечному "ТОП"і за всю історію існування Фінансового форуму України!
Зображення

2. Помічниками засновнику такої дивовижної гілки є:
Flyman, Frant та Понаехал.
- форумчанин Flyman настрoчив 8 постів на цій гілці з 22-х за добу на всіх інших.
- форумчанин Frant настрочив 4 пости і вдало закінчив суботу на гілці, публікуючи нові змістовні повідомлення КОЖНІ 120 секнуд (!!!), чим поставив своєрідний рекорд Фінансового форуму України.
- форумчанин Понаехал наваяв тільки 2 (два) пости, а рекорд на цьому тижні: 17 (сімнадцять) повідомлень на цій гілці за одну добу (ще не перебито ніким).

Цікаво, що останнє повідомлення на гілці Frant - спішив виконати добову норму - написав о 04-46 ночі з суботи на неділю, а форумчанин Понаехал ВПЕРШЕ не зробив йому зауваження про те, що неправильно працювати ночами (зазвичай його дуже дратує, що akurt може написати своє повідомлення після 06-30 за київським часом - після філіжанки запашної львівської кави - таке неподобство дуже дратує людину, яка беззмінно сидить на протилежному боці Земної кулі але за допомогою бінокля та підзорної труби бачить все, що відбувається в Україні).

3. За добу видалено постів форумчан Flyman, Frant та Понаехал - 0 (нуль).

4. Видалено akurt'ом власних повідомлень - 1 (одне). Повідомлення стосувалося нецікавого та неактуального питання "Як легально та законно ввезти в Україну валютні цінності у великому обсязі від продажу нерухомості за кордоном", яке безперечно не є акутальним та не відповідає темі гілки.
Видалено модератором безслідно повідомлень akurt'а - 1 (одне), в тексті якого він нагадував про тему гілки:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість".
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:27

akurt
Flyman, Frant та Понаехал - просто маньяки какие-то писать не по теме, хочется попросить этих ребят не писать отсебятину о чем угодно, только не о недвижимости за рубежом
iva64
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