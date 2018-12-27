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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 18 сер, 2019 14:52
iva64 написав:akurt
Flyman, Frant та Понаехал - просто маньяки какие-то писать не по теме, хочется попросить этих ребят не писать отсебятину о чем угодно, только не о недвижимости за рубежом
Саме ці особи весь час постять фото варених раків, собак на прогулянці, дешевого йогурту і незрозумілої випічки, так?
Саме вони розповідають побрехеньКи про "дешеву" турецьку медицину, про будівлю доріг в Турції та іншу муть?
Флаймен, Франт і Понаєхал - всі зареєстровані на сайті advego.com і строчать сотнями платні повідомлення на сайтах, так?
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 18 сер, 2019 20:25, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 18 сер, 2019 16:08
iva64 написав:akurt
Flyman, Frant та Понаехал - просто маньяки какие-то писать не по теме, хочется попросить этих ребят не писать отсебятину о чем угодно, только не о недвижимости за рубежом
Я наоборот прошу писать по теме ветки и не превращать эту ветку в инстаграм akurt’a.
Но вы это упорно не замечаете, что может быть вызвана 2мя причинами:
1) вы учётка бот или с того же с фриланса как и Ира
2) вы мацали гениталии акурта, когда он это всем предлагал на самом большом финансовом форуме страны... какой позор
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Додано: Нед 18 сер, 2019 18:48
Понаехал написав: iva64 написав:akurt
Flyman, Frant та Понаехал - просто маньяки какие-то писать не по теме, хочется попросить этих ребят не писать отсебятину о чем угодно, только не о недвижимости за рубежом
Я наоборот прошу писать по теме ветки и не превращать эту ветку в инстаграм akurt’a.
Но вы это упорно не замечаете, что может быть вызвана 2мя причинами:
1) вы учётка бот или с того же с фриланса как и Ира
2) вы мацали гениталии акурта, когда он это всем предлагал на самом большом финансовом форуме страны... какой позор
Как оказывается, вы к тому же еще и сексуальный маньяк, озабоченный чужими гениталиями. Вам явно на на финансовый форум надо, а к сексопатологу.
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Додано: Нед 18 сер, 2019 21:56
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