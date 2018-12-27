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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 398399400401
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 14:52

  iva64 написав:akurt
Flyman, Frant та Понаехал - просто маньяки какие-то писать не по теме, хочется попросить этих ребят не писать отсебятину о чем угодно, только не о недвижимости за рубежом

Саме ці особи весь час постять фото варених раків, собак на прогулянці, дешевого йогурту і незрозумілої випічки, так?

Саме вони розповідають побрехеньКи про "дешеву" турецьку медицину, про будівлю доріг в Турції та іншу муть?

Флаймен, Франт і Понаєхал - всі зареєстровані на сайті advego.com і строчать сотнями платні повідомлення на сайтах, так?
Востаннє редагувалось Frant в Нед 18 сер, 2019 20:25, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:08

  iva64 написав:akurt
Flyman, Frant та Понаехал - просто маньяки какие-то писать не по теме, хочется попросить этих ребят не писать отсебятину о чем угодно, только не о недвижимости за рубежом

Я наоборот прошу писать по теме ветки и не превращать эту ветку в инстаграм akurt’a.
Но вы это упорно не замечаете, что может быть вызвана 2мя причинами:
1) вы учётка бот или с того же с фриланса как и Ира
2) вы мацали гениталии акурта, когда он это всем предлагал на самом большом финансовом форуме страны... какой позор :(
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 18:48

  Понаехал написав:
  iva64 написав:akurt
Flyman, Frant та Понаехал - просто маньяки какие-то писать не по теме, хочется попросить этих ребят не писать отсебятину о чем угодно, только не о недвижимости за рубежом

Я наоборот прошу писать по теме ветки и не превращать эту ветку в инстаграм akurt’a.
Но вы это упорно не замечаете, что может быть вызвана 2мя причинами:
1) вы учётка бот или с того же с фриланса как и Ира
2) вы мацали гениталии акурта, когда он это всем предлагал на самом большом финансовом форуме страны... какой позор :(

Как оказывается, вы к тому же еще и сексуальный маньяк, озабоченный чужими гениталиями. Вам явно на на финансовый форум надо, а к сексопатологу.
iva64
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:51

  iva64 написав:Как оказывается, вы к тому же еще и сексуальный маньяк, озабоченный чужими гениталиями. Вам явно на на финансовый форум надо, а к сексопатологу.

Предлагаю прояснить... акурт предлагает мацать его половых органы. Предлагает открытым текстом, прилюдно... но при этом маньяком пытаетесь назвать меня? :)
Ира, это 3я твоя учётка? :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:56

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

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Заехал в ikea сегодня. Можете сравнить цены, кому интересно
Понаехал
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