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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 18 сер, 2019 23:46
Понаехал написав: ol_zy написав:
С акуртом встречались некоторые форумчане и никто из них не писал, что это женщина, вы же нашли где-то похожий логин и раздули из этого бредовые фантазии. С таким же успехом ваш подельник Frant - это юноша 16 лет подрабатывающий бритьем бород в москве при этом утверждающий, что его суржик - это чистейший украинский язык.
Рекомендую уточнить у Долярчика пол Аккурта, например, в л.с., и прекратить обсуждать личные данные, что вроде как запрещено правилами.
И еще добавлю - ветку начал Аккурт и ему решать, стоит ли публиковать ассортимент магазинов рядом с той недвижимостью, которую он купил и про которую рассказывает, или не публиковать. Как по мне это по тематике ветки..
Эм... если человек не хочет мацать акурта за гениталии, то он подельник?
Если, щегол, постит сплошной бред и оскорбления, в поддержку прочих оскорблений, то да подельник. Про гениталии начали вы вам и было предложено проверить.
Тупой бред не надоел? пол форума обзывать учетками акурта? вы уже и модератора Ирину под акурта подписали...
з.ы. А понял - это значит ваши учетки франт и флайман? Тогда понятно, почему вы всех вокруг в одну учетку объединяете.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Нед 18 сер, 2019 23:52
ol_zy написав:
Если, щегол, постит сплошной бред и оскорбления, в поддержку прочих оскорблений, то да подельник. Про гениталии начали вы вам и было предложено проверить.
Тупой бред не надоел? пол форума обзывать учетками акурта? вы уже и модератора Ирину под акурта подписали...
Стиль акурта вижу я в этом сообщении ибо сплошное враньё и оскорбление
1) предлагал акурт мацать его гениталии не мне, а флаю. Прилюдно...
2) микроагрессия по отношению к франту и обзывание его щеглом
3) привязать модератора к левым учётка Иры и сказать что это сделал я.
Хватит врать!
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Понаехал
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Додано: Нед 18 сер, 2019 23:59
Понаехал написав: ol_zy написав:
Если, щегол, постит сплошной бред и оскорбления, в поддержку прочих оскорблений, то да подельник. Про гениталии начали вы вам и было предложено проверить.
Тупой бред не надоел? пол форума обзывать учетками акурта? вы уже и модератора Ирину под акурта подписали...
Стиль акурта вижу я в этом сообщении ибо сплошное враньё и оскорбление
1) предлагал акурт мацать его гениталии не мне, а флаю. Прилюдно...
2) микроагрессия по отношению к франту и обзывание его щеглом
3) привязать модератора к левым учётка Иры и сказать что это сделал я.
Хватит врать!
Хм, я вроде приводил определение слова франт - это щегол в том числе, я не обзывал, а просто использовал разъяснение и давал ссылки.
У вас проблема с головой - в этом, видимо, аккурт прав, раз все вокруг это аккурты.
Так мы же уже выяснили что флай - это ваша 3-я учетка, а значит предлагал вам.
Франт - за его сепаратисткие высказывания против Украины и обвинения в этом других форумчан, а также за его постоянные оскорбления лично меня, как человека не поддерживающего порошенка - получает ответную реакцию. Тем более - это вторая ваша учетка - раз вы так рьяно ее защищаете.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Пон 19 сер, 2019 00:08
ol_zy написав:
У вас проблема с головой - в этом, видимо, аккурт прав, раз все вокруг это аккурты.
Так мы же уже выяснили что флай - это ваша 3-я учетка, а значит предлагал вам.
Франт - за его сепаратисткие высказывания против Украины .
Ира, увы, я не флай и не франт. Советую вам проверить вашу голову, а не мою.
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Понаехал
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