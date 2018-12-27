Додано: Нед 18 сер, 2019 23:59

Понаехал написав: ol_zy написав: Если, щегол, постит сплошной бред и оскорбления, в поддержку прочих оскорблений, то да подельник. Про гениталии начали вы вам и было предложено проверить.

Тупой бред не надоел? пол форума обзывать учетками акурта? вы уже и модератора Ирину под акурта подписали... Если, щегол, постит сплошной бред и оскорбления, в поддержку прочих оскорблений, то да подельник. Про гениталии начали вы вам и было предложено проверить.Тупой бред не надоел? пол форума обзывать учетками акурта? вы уже и модератора Ирину под акурта подписали...

Стиль акурта вижу я в этом сообщении ибо сплошное враньё и оскорбление

1) предлагал акурт мацать его гениталии не мне, а флаю. Прилюдно...

2) микроагрессия по отношению к франту и обзывание его щеглом

3) привязать модератора к левым учётка Иры и сказать что это сделал я.



Хватит врать! Стиль акурта вижу я в этом сообщении ибо сплошное враньё и оскорбление1) предлагал акурт мацать его гениталии не мне, а флаю. Прилюдно...2) микроагрессия по отношению к франту и обзывание его щеглом3) привязать модератора к левым учётка Иры и сказать что это сделал я.Хватит врать!

Хм, я вроде приводил определение слова франт - это щегол в том числе, я не обзывал, а просто использовал разъяснение и давал ссылки.У вас проблема с головой - в этом, видимо, аккурт прав, раз все вокруг это аккурты.Так мы же уже выяснили что флай - это ваша 3-я учетка, а значит предлагал вам.Франт - за его сепаратисткие высказывания против Украины и обвинения в этом других форумчан, а также за его постоянные оскорбления лично меня, как человека не поддерживающего порошенка - получает ответную реакцию. Тем более - это вторая ваша учетка - раз вы так рьяно ее защищаете.