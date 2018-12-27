RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 398399400401
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 23:46

  Понаехал написав:
  ol_zy написав:С акуртом встречались некоторые форумчане и никто из них не писал, что это женщина, вы же нашли где-то похожий логин и раздули из этого бредовые фантазии. С таким же успехом ваш подельник Frant - это юноша 16 лет подрабатывающий бритьем бород в москве при этом утверждающий, что его суржик - это чистейший украинский язык.
Рекомендую уточнить у Долярчика пол Аккурта, например, в л.с., и прекратить обсуждать личные данные, что вроде как запрещено правилами.
И еще добавлю - ветку начал Аккурт и ему решать, стоит ли публиковать ассортимент магазинов рядом с той недвижимостью, которую он купил и про которую рассказывает, или не публиковать. Как по мне это по тематике ветки..

Эм... если человек не хочет мацать акурта за гениталии, то он подельник? :)

Если, щегол, постит сплошной бред и оскорбления, в поддержку прочих оскорблений, то да подельник. Про гениталии начали вы вам и было предложено проверить.
Тупой бред не надоел? пол форума обзывать учетками акурта? вы уже и модератора Ирину под акурта подписали...
з.ы. А понял - это значит ваши учетки франт и флайман? Тогда понятно, почему вы всех вокруг в одну учетку объединяете.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5422
З нами з: 20.01.15
Подякував: 353 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 23:52

  ol_zy написав:Если, щегол, постит сплошной бред и оскорбления, в поддержку прочих оскорблений, то да подельник. Про гениталии начали вы вам и было предложено проверить.
Тупой бред не надоел? пол форума обзывать учетками акурта? вы уже и модератора Ирину под акурта подписали...

Стиль акурта вижу я в этом сообщении ибо сплошное враньё и оскорбление
1) предлагал акурт мацать его гениталии не мне, а флаю. Прилюдно...
2) микроагрессия по отношению к франту и обзывание его щеглом
3) привязать модератора к левым учётка Иры и сказать что это сделал я.

Хватит врать! :mrgreen:
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3330
З нами з: 22.05.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 23:59

  Понаехал написав:
  ol_zy написав:Если, щегол, постит сплошной бред и оскорбления, в поддержку прочих оскорблений, то да подельник. Про гениталии начали вы вам и было предложено проверить.
Тупой бред не надоел? пол форума обзывать учетками акурта? вы уже и модератора Ирину под акурта подписали...

Стиль акурта вижу я в этом сообщении ибо сплошное враньё и оскорбление
1) предлагал акурт мацать его гениталии не мне, а флаю. Прилюдно...
2) микроагрессия по отношению к франту и обзывание его щеглом
3) привязать модератора к левым учётка Иры и сказать что это сделал я.

Хватит врать! :mrgreen:

Хм, я вроде приводил определение слова франт - это щегол в том числе, я не обзывал, а просто использовал разъяснение и давал ссылки.
У вас проблема с головой - в этом, видимо, аккурт прав, раз все вокруг это аккурты.
Так мы же уже выяснили что флай - это ваша 3-я учетка, а значит предлагал вам.
Франт - за его сепаратисткие высказывания против Украины и обвинения в этом других форумчан, а также за его постоянные оскорбления лично меня, как человека не поддерживающего порошенка - получает ответную реакцию. Тем более - это вторая ваша учетка - раз вы так рьяно ее защищаете.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5422
З нами з: 20.01.15
Подякував: 353 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 00:08

  ol_zy написав:У вас проблема с головой - в этом, видимо, аккурт прав, раз все вокруг это аккурты.
Так мы же уже выяснили что флай - это ваша 3-я учетка, а значит предлагал вам.
Франт - за его сепаратисткие высказывания против Украины .

Ира, увы, я не флай и не франт. Советую вам проверить вашу голову, а не мою. :mrgreen:




Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3330
З нами з: 22.05.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 00:33

  Понаехал написав:
  ol_zy написав:У вас проблема с головой - в этом, видимо, аккурт прав, раз все вокруг это аккурты.
Так мы же уже выяснили что флай - это ваша 3-я учетка, а значит предлагал вам.
Франт - за его сепаратисткие высказывания против Украины .

Ира, увы, я не флай и не франт. Советую вам проверить вашу голову, а не мою. :mrgreen:

Чего вас так возбуждает тема гениталий? Похоже это вы женского пола или может ориентация не совсем традиционная?
Про гениталии начали вы выяснять, на что вам было предложено пощупать и убедиться, а вы в ответ как-то не здорово возбудились...
Прекращайте истерить и бред постить, а то и вас забанят и всех кого вы в свою истерику втянули.
Модераторов прошу весь это бред почистить (вместе с первоисточником).
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5422
З нами з: 20.01.15
Подякував: 353 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 00:38

  ol_zy написав:Про гениталии начали вы выяснять, на что вам было предложено пощупать и убедиться, а вы в ответ как-то не здорово возбудились...
Прекращайте истерить и бред постить, а то и вас забанят и всех кого вы в свою истерику втянули.
Модераторов прошу весь это бред почистить (вместе с первоисточником).

Опять враньё. Сколько ж можно рвать и перекручивать? :)
Первоисточник я заскринил, что б люди видели с кем имеют дело. Буду выкладывать тут часто :lol:
А насчёт истерики... так это у вас она, а не у меня. Видимо заказчик постов рекламных недоволен... :mrgreen:
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3330
З нами з: 22.05.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 01:55

  Понаехал написав:
  ol_zy написав:Про гениталии начали вы выяснять, на что вам было предложено пощупать и убедиться, а вы в ответ как-то не здорово возбудились...
Прекращайте истерить и бред постить, а то и вас забанят и всех кого вы в свою истерику втянули.
Модераторов прошу весь это бред почистить (вместе с первоисточником).

Опять враньё. Сколько ж можно рвать и перекручивать? :)
Первоисточник я заскринил, что б люди видели с кем имеют дело. Буду выкладывать тут часто :lol:
А насчёт истерики... так это у вас она, а не у меня. Видимо заказчик постов рекламных недоволен... :mrgreen:

это не вы начали доказывать, что акурт женщина (т.е. на гениталии переключились)? вот вы врете и с больной головы на здоровую пытаетесь перенести...
ваши аргументы ну вот как здесь:

вы зачем кассира убили? :twisted:
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5422
З нами з: 20.01.15
Подякував: 353 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 02:24

  ol_zy написав:это не вы начали доказывать, что акурт женщина (т.е. на гениталии переключились)? вот вы врете и с больной головы на здоровую пытаетесь перенести...

Нет. Я лишь привёл цитату другого форумчанина, что он и учётка Иры имеют одного оператора. Так что это не я начал. А вот акурт сразу предложил мацать его гениталии и обзываться. :)
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3330
З нами з: 22.05.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 398399400401
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 402, 403, 404
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4033 358754
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 сер, 2019 16:59
Долярчик
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 10, 11, 12
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
114 15870
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 сер, 2019 14:42
Astacus
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
45 6126
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 09:57
RealtyExpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23263)
19.08.2019 01:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.