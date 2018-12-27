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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 398399400401>
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 00:03

  flyman написав:тут в черговий раз піймали брехуху, яка розказувала, що економіка Туреччини на підйомі, а на справді, без ООС, втрати територій і пов"язаних негараздів вона стабільно деградує з 2014, в той час, як економіка України потрохи очухалася та росте.

По "дешевим цінам", теж вже вкотре вказували, що нема чого порівнювати акційний товар в Туреччині із імпортним в Україні

Какой подъем в Турции может быть с учётом таких проблем вокруг?
По ценам - я вот могу, если интересно, свои походы за едой сфотографировать и выложить. Costco/HEB. Интересно кому-то это тут?

ПС Акурт, просьба не отвечать на это сообщение. Трогайте свои гениталии сами себе. Не предлагайте это форумчанам... :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 03:38

  Понаехал написав:
  flyman написав:тут в черговий раз піймали брехуху, яка розказувала, що економіка Туреччини на підйомі, а на справді, без ООС, втрати територій і пов"язаних негараздів вона стабільно деградує з 2014, в той час, як економіка України потрохи очухалася та росте.

По "дешевим цінам", теж вже вкотре вказували, що нема чого порівнювати акційний товар в Туреччині із імпортним в Україні

Какой подъем в Турции может быть с учётом таких проблем вокруг?
По ценам - я вот могу, если интересно, свои походы за едой сфотографировать и выложить. Costco/HEB. Интересно кому-то это тут?

ПС Акурт, просьба не отвечать на это сообщение. Трогайте свои гениталии сами себе. Не предлагайте это форумчанам... :mrgreen:


Так, прошу виклалати фото їжі , і побільше. Тут є певна категорія напівголодних людей сільського походження. Умовні долярчики і гривенники. Вони полюбляють фото їжі. Хоча, з моєї точки зору - то свинство, тваринні інстинкти.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 03:40

  flyman написав:
  Долярчик написав:...ні, ну головне, що всі сприймають українські ціни, як "в порядку вєщєй"!
- ще по радіо реклама: "мрієте про такий-то смартфон/чи телик..."
- блін, люди - ви реально???!
- та ми ПРОЇДАЄМО за місяць(!) телик, чи смартфон!!!!!!!

- чесно, от роблю ремонт, і бачу, що все дороге, але ціни на матеріали якось нормально сприймаю, бо це РАЗОВО купив і забув на 5-10років!
- а продукти ж потрібні щодня!!!
- щодня і щомісяця ми проїдаємо/спускаємо у каналізацію "туєву хучу" грошей!!!

- оце реально бентежить!!!

ще раз, спейшел фор ю:
про бюджет та калорії
https://www.mrmoneymustache.com/2012/03/29/killing-your-1000-grocery-bill/
прості ням-ням рецепти
https://thestonesoup.com/blog/

Ще той сільській жмот. Переїхав в місто, але ментально - так і залишився селюком!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 03:44

  Понаехал написав:
  flyman написав:Іра, не заливай баки

Мне кажется Ирине надо прекратить врать пройти тренинг по харасменту.
В рамках тренинга( по законам штата я его каждый год прохожу и знаю о чем говорю), ей могут объяснить, что микроагрессия на рабочем месте - это очень плохо, а она постоянно психует и обзывает людей. Также не стоит переживать из-за за своего пола. После того, как мы выяснили ее пол, мы не меняем к ней своего отношения. Не стоит переживать по этому поводу.
:wink:


Ріелторша Ірина, чи як її там, осточортіла з своїм дешевим йогуртом і рекламою турецької нерухомості.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 03:46

  Понаехал написав:Уважаемые модераторы, пишу не в личку, а тут что б все видели. Учётка akurt пишет про вещи совершенно не связанные с жильем за рубежом. Тема ветки не «вымышленная жратва Иры», а недвижимость. Позволяет себе оскорблять людей. Никакой реакции с вашей стороны не происходит.
И это раз за разом. Это прямое нарушение правил форума.

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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 07:54

https://zaxid.net/anomalna_zliva_zatopi ... i_n1487410

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 7/7099789/
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:56

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

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Заехал в ikea сегодня. Можете сравнить цены, кому интересно
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 23:33

  Понаехал написав:...

А кого же еще? То он, то она вы как-то не последовательны... С акуртом встречались некоторые форумчане и никто из них не писал, что это женщина, вы же нашли где-то похожий логин и раздули из этого бредовые фантазии. С таким же успехом ваш подельник Frant - это юноша 16 лет подрабатывающий бритьем бород в москве при этом утверждающий, что его суржик - это чистейший украинский язык.
Рекомендую уточнить у Долярчика пол Аккурта, например, в л.с., и прекратить обсуждать личные данные, что вроде как запрещено правилами.
И еще добавлю - ветку начал Аккурт и ему решать, стоит ли публиковать ассортимент магазинов рядом с той недвижимостью, которую он купил и про которую рассказывает, или не публиковать. Как по мне это по тематике ветки.
Если вам не нравятся раки за 600 в кафе Львова, то выставьте сообщение о раках за 125грн за кг с доставкой (и такие есть на olx.ua).
Вас смущает цена йогурта за 3кг ведро. Выставьте цену из ашана за 60грн за 1л ведро. Только без криков, что вас обманули, а просто для информации, что в Украине есть магазины где можно купить то-то и то-то, по такой-то цене.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 07:33

Дякую форумчанину ol_zу за підтримку топік-стартера та модератору пані Ірині за наполегливу майже цілодобову роботу по відчищенню
ФІНАНСОВОГО ФОРУМУ УКРАЇНИ
від безкінечного потоку бруду, образ та інсинуацій.

Як впевнився пан ol_zу - декілька повідомлень якого теж було видалено (він намагався логікою та аргументами когось в чомусь переконати) шквал психічноневрівноважених осіб не перебороти.

Мені дуже шкода тих людей, які встигли випити/прочитати потік помоїв та лайна, що тут лився передсвяткові (Православні християни відзначають сьогодні свято Преображення Господнього 2019) суботу та неділю.

За останні дві доби суботи та неділі найчастіше зустрічалися слова: "гениталии", «вранье», «Ира», «учетка», «їжа», "дешевий йогурт".
Перехресимося.
Хоча це не врятує.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 19 сер, 2019 07:44, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 07:42

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  ol_zy написав:Рекомендую уточнить у Долярчика пол Аккурта

... еее.... ееееее!
- стоп!
- я п. Акурту в труси не заглядував і нічо не мацав! :mrgreen:
... мужик - мужиком!

- але, після Євробачення з бородатою Кончітою... - навіть, я нічого стверджувати не берусь! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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