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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 19 сер, 2019 07:56
Мною прийнято рішення не поблікувати підготовлені тексти:
"ДОСВІД КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ НА СИЦІЛІЇ УКРАЇНЦЯМИ"
(в суботу займався підбором авіаквитків мешканцям Запоріжжя для переліту за маршрутом "Запоріжжя-Київ" (459 гривень авіаквиток від SkyUP) + "Київ-Афіни-Палермо" (80 доларів, пересадка в Афінах).)
"ОСОБЛИВОСТІ УТРИМАННЯ 2-о ПОВЕРХОВОГО БУДИНКА НЕДАЛЕКО ВІД ДУБЛІНА (ІРЛАНДІЯ) КОЛИШНІМИ МЕШКАНЦЯМИ ДНІПРА"
"ЗМІНА ВАРТОСТІ 2-о ПОВЕРХОВОГО БУДИНКА НЕПОДАЛІК ВІД ДУБЛІНА ЗА 4 РОКИ"
ПІДСУМКИ ВІЗИТУ МЕШКАНЦІВ ДНІПРА НА ВЛАСНОМУ АВТО ЧЕРЕЗ ІЗМАЇЛ РУМУНІЮ ТА БОЛГАРІЮ В ГРЕЦІЮ НА КУПЛЕНУ ТАМ ВІЛЛУ
(тексти не будуть опубліковані, щоби не давати їжу психічноневрівноваженим особам).
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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akurt
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Додано: Пон 19 сер, 2019 08:05
akurt написав:
Мною прийнято рішення не поблікувати підготовлені тексти
много знаков накнопано зря?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Пон 19 сер, 2019 08:09
Там причина чётко написана: перечитайте последюю фразу.
Жду много букв от вас по теме ветки. Обещаю прочитать с интересом.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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akurt
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