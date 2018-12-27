Додано: Пон 19 сер, 2019 08:09

Там причина чётко написана: перечитайте последюю фразу.



Жду много НАКНОПАННЫХ ЗНАКОВ от Вас по теме ветки. Обещаю прочитать с интересом.

Пока наслаждаюсь МНОГИМИ НАКНОПАННЫМИ фото - "раком-боком" - мебели из IKEA.

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)