много знаков накнопано зря?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 сер, 2019 08:05
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 19 сер, 2019 08:09
Там причина чётко написана: перечитайте последюю фразу.
Жду много НАКНОПАННЫХ ЗНАКОВ от Вас по теме ветки. Обещаю прочитать с интересом.
Пока наслаждаюсь МНОГИМИ НАКНОПАННЫМИ фото - "раком-боком" - мебели из IKEA.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Пон 19 сер, 2019 09:36
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
... еееехххххх, я так і знав....
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 19 сер, 2019 10:09, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 19 сер, 2019 09:40
Долярчик видаліть терміново!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 19 сер, 2019 11:16
Если тексты уже набраны и не жалко, просьба отправить мне в л.с. - обещаю не публиковать нигде без разрешения или просьбы автора - просто реально интересно почитать.
Особенно интересен вариант в Греции. Лет 5-6 назад были в гостях у знакомого грека на даче (1-я линия) где-то под Салониками - он тогда жаловался, что дороговато содержать и собирался продавать (у него и с бизнесом проблемы были, как раз кризис был и Греция тогда была в процессе урезания бюджета для получения помощи от ЕС) финансовую сторону мы тогда не обсуждали (может он что-то и говорил, но я уже и забыл) т.к. тогда меня этот вопрос еще не интересовал.
Само место мне понравилось - отдельно стоящие 2-х этажные домики на берегу моря. Правда его был 2-й этаж, а на первом другой хозяин. Потом что-то типа лужайки и песчаный пляж. Людей вокруг было очень мало, но и развлекух никаких вокруг. Т.е. отдых на любителя тишины и спокойствия.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Пон 19 сер, 2019 16:43
Значит заказчик недоволен реакцией аудитории. Давно пора!
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