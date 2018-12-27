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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 398399400401
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:40

Долярчик видаліть терміново!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:16

  akurt написав:Мною прийнято рішення не поблікувати підготовлені тексти:

"ДОСВІД КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ НА СИЦІЛІЇ УКРАЇНЦЯМИ"
(в суботу займався підбором авіаквитків мешканцям Запоріжжя для переліту за маршрутом "Запоріжжя-Київ" (459 гривень авіаквиток від SkyUP) + "Київ-Афіни-Палермо" (80 доларів, пересадка в Афінах).)

"ОСОБЛИВОСТІ УТРИМАННЯ 2-о ПОВЕРХОВОГО БУДИНКА НЕДАЛЕКО ВІД ДУБЛІНА (ІРЛАНДІЯ) КОЛИШНІМИ МЕШКАНЦЯМИ ДНІПРА"

"ЗМІНА ВАРТОСТІ 2-о ПОВЕРХОВОГО БУДИНКА НЕПОДАЛІК ВІД ДУБЛІНА ЗА 4 РОКИ"

ПІДСУМКИ ВІЗИТУ МЕШКАНЦІВ ДНІПРА НА ВЛАСНОМУ АВТО ЧЕРЕЗ ІЗМАЇЛ РУМУНІЮ ТА БОЛГАРІЮ В ГРЕЦІЮ НА КУПЛЕНУ ТАМ ВІЛЛУ

(тексти не будуть опубліковані, щоби не давати їжу психічноневрівноваженим особам).

Если тексты уже набраны и не жалко, просьба отправить мне в л.с. - обещаю не публиковать нигде без разрешения или просьбы автора - просто реально интересно почитать.
Особенно интересен вариант в Греции. Лет 5-6 назад были в гостях у знакомого грека на даче (1-я линия) где-то под Салониками - он тогда жаловался, что дороговато содержать и собирался продавать (у него и с бизнесом проблемы были, как раз кризис был и Греция тогда была в процессе урезания бюджета для получения помощи от ЕС) финансовую сторону мы тогда не обсуждали (может он что-то и говорил, но я уже и забыл) т.к. тогда меня этот вопрос еще не интересовал.
Само место мне понравилось - отдельно стоящие 2-х этажные домики на берегу моря. Правда его был 2-й этаж, а на первом другой хозяин. Потом что-то типа лужайки и песчаный пляж. Людей вокруг было очень мало, но и развлекух никаких вокруг. Т.е. отдых на любителя тишины и спокойствия.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 16:43

  akurt написав:Мною прийнято рішення не поблікувати підготовлені тексти:

"ДОСВІД КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ НА СИЦІЛІЇ УКРАЇНЦЯМИ"
(в суботу займався підбором авіаквитків мешканцям Запоріжжя для переліту за маршрутом "Запоріжжя-Київ" (459 гривень авіаквиток від SkyUP) + "Київ-Афіни-Палермо" (80 доларів, пересадка в Афінах).)

"ОСОБЛИВОСТІ УТРИМАННЯ 2-о ПОВЕРХОВОГО БУДИНКА НЕДАЛЕКО ВІД ДУБЛІНА (ІРЛАНДІЯ) КОЛИШНІМИ МЕШКАНЦЯМИ ДНІПРА"

"ЗМІНА ВАРТОСТІ 2-о ПОВЕРХОВОГО БУДИНКА НЕПОДАЛІК ВІД ДУБЛІНА ЗА 4 РОКИ"

ПІДСУМКИ ВІЗИТУ МЕШКАНЦІВ ДНІПРА НА ВЛАСНОМУ АВТО ЧЕРЕЗ ІЗМАЇЛ РУМУНІЮ ТА БОЛГАРІЮ В ГРЕЦІЮ НА КУПЛЕНУ ТАМ ВІЛЛУ

(тексти не будуть опубліковані, щоби не давати їжу психічноневрівноваженим особам).

Значит заказчик недоволен реакцией аудитории. Давно пора! :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:15

  Понаехал написав:
  akurt написав:Мною прийнято рішення не поблікувати підготовлені тексти:

"ДОСВІД КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ НА СИЦІЛІЇ УКРАЇНЦЯМИ"
(в суботу займався підбором авіаквитків мешканцям Запоріжжя для переліту за маршрутом "Запоріжжя-Київ" (459 гривень авіаквиток від SkyUP) + "Київ-Афіни-Палермо" (80 доларів, пересадка в Афінах).)

"ОСОБЛИВОСТІ УТРИМАННЯ 2-о ПОВЕРХОВОГО БУДИНКА НЕДАЛЕКО ВІД ДУБЛІНА (ІРЛАНДІЯ) КОЛИШНІМИ МЕШКАНЦЯМИ ДНІПРА"

"ЗМІНА ВАРТОСТІ 2-о ПОВЕРХОВОГО БУДИНКА НЕПОДАЛІК ВІД ДУБЛІНА ЗА 4 РОКИ"

ПІДСУМКИ ВІЗИТУ МЕШКАНЦІВ ДНІПРА НА ВЛАСНОМУ АВТО ЧЕРЕЗ ІЗМАЇЛ РУМУНІЮ ТА БОЛГАРІЮ В ГРЕЦІЮ НА КУПЛЕНУ ТАМ ВІЛЛУ

(тексти не будуть опубліковані, щоби не давати їжу психічноневрівноваженим особам).

Значит заказчик недоволен реакцией аудитории. Давно пора! :mrgreen:

Схоже, що на сайті advego.com перестали платити копірайтерам за фото варених раків і описання походів з улюбленим собачкою в кущики))) Тому наша ріелторша нервуєі обіцяє не дати нам надважливу інформацію, на кшталт "Як переїхати з Черкас до Гваделупи" чи "Як з'їсти піввідра дешевого йогурту і не мати шлункових проблем"))) )
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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