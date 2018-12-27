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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 сер, 2019 09:40
Долярчик видаліть терміново!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Пон 19 сер, 2019 11:16
akurt написав:
Мною прийнято рішення не поблікувати підготовлені тексти:
"ДОСВІД КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ НА СИЦІЛІЇ УКРАЇНЦЯМИ
"
(в суботу займався підбором авіаквитків мешканцям Запоріжжя для переліту за маршрутом "Запоріжжя-Київ" (459 гривень авіаквиток від SkyUP) + "Київ-Афіни-Палермо" (80 доларів, пересадка в Афінах).)
"ОСОБЛИВОСТІ УТРИМАННЯ 2-о ПОВЕРХОВОГО БУДИНКА НЕДАЛЕКО ВІД ДУБЛІНА (ІРЛАНДІЯ) КОЛИШНІМИ МЕШКАНЦЯМИ ДНІПРА"
"ЗМІНА ВАРТОСТІ 2-о ПОВЕРХОВОГО БУДИНКА НЕПОДАЛІК ВІД ДУБЛІНА ЗА 4 РОКИ"ПІДСУМКИ ВІЗИТУ МЕШКАНЦІВ ДНІПРА НА ВЛАСНОМУ АВТО ЧЕРЕЗ ІЗМАЇЛ РУМУНІЮ ТА БОЛГАРІЮ В ГРЕЦІЮ НА КУПЛЕНУ ТАМ ВІЛЛУ(тексти не будуть опубліковані, щоби не давати їжу психічноневрівноваженим особам).
Если тексты уже набраны и не жалко, просьба отправить мне в л.с. - обещаю не публиковать нигде без разрешения или просьбы автора - просто реально интересно почитать.
Особенно интересен вариант в Греции. Лет 5-6 назад были в гостях у знакомого грека на даче (1-я линия) где-то под Салониками - он тогда жаловался, что дороговато содержать и собирался продавать (у него и с бизнесом проблемы были, как раз кризис был и Греция тогда была в процессе урезания бюджета для получения помощи от ЕС) финансовую сторону мы тогда не обсуждали (может он что-то и говорил, но я уже и забыл) т.к. тогда меня этот вопрос еще не интересовал.
Само место мне понравилось - отдельно стоящие 2-х этажные домики на берегу моря. Правда его был 2-й этаж, а на первом другой хозяин. Потом что-то типа лужайки и песчаный пляж. Людей вокруг было очень мало, но и развлекух никаких вокруг. Т.е. отдых на любителя тишины и спокойствия.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Додано: Пон 19 сер, 2019 16:43
akurt написав:
Мною прийнято рішення не поблікувати підготовлені тексти:
"ДОСВІД КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ НА СИЦІЛІЇ УКРАЇНЦЯМИ
"
(в суботу займався підбором авіаквитків мешканцям Запоріжжя для переліту за маршрутом "Запоріжжя-Київ" (459 гривень авіаквиток від SkyUP) + "Київ-Афіни-Палермо" (80 доларів, пересадка в Афінах).)
"ОСОБЛИВОСТІ УТРИМАННЯ 2-о ПОВЕРХОВОГО БУДИНКА НЕДАЛЕКО ВІД ДУБЛІНА (ІРЛАНДІЯ) КОЛИШНІМИ МЕШКАНЦЯМИ ДНІПРА"
"ЗМІНА ВАРТОСТІ 2-о ПОВЕРХОВОГО БУДИНКА НЕПОДАЛІК ВІД ДУБЛІНА ЗА 4 РОКИ"ПІДСУМКИ ВІЗИТУ МЕШКАНЦІВ ДНІПРА НА ВЛАСНОМУ АВТО ЧЕРЕЗ ІЗМАЇЛ РУМУНІЮ ТА БОЛГАРІЮ В ГРЕЦІЮ НА КУПЛЕНУ ТАМ ВІЛЛУ(тексти не будуть опубліковані, щоби не давати їжу психічноневрівноваженим особам).
Значит заказчик недоволен реакцией аудитории. Давно пора!
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Понаехал
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Додано: Пон 19 сер, 2019 18:15
Понаехал написав: akurt написав:
Мною прийнято рішення не поблікувати підготовлені тексти:
"ДОСВІД КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ НА СИЦІЛІЇ УКРАЇНЦЯМИ
"
(в суботу займався підбором авіаквитків мешканцям Запоріжжя для переліту за маршрутом "Запоріжжя-Київ" (459 гривень авіаквиток від SkyUP) + "Київ-Афіни-Палермо" (80 доларів, пересадка в Афінах).)
"ОСОБЛИВОСТІ УТРИМАННЯ 2-о ПОВЕРХОВОГО БУДИНКА НЕДАЛЕКО ВІД ДУБЛІНА (ІРЛАНДІЯ) КОЛИШНІМИ МЕШКАНЦЯМИ ДНІПРА"
"ЗМІНА ВАРТОСТІ 2-о ПОВЕРХОВОГО БУДИНКА НЕПОДАЛІК ВІД ДУБЛІНА ЗА 4 РОКИ"ПІДСУМКИ ВІЗИТУ МЕШКАНЦІВ ДНІПРА НА ВЛАСНОМУ АВТО ЧЕРЕЗ ІЗМАЇЛ РУМУНІЮ ТА БОЛГАРІЮ В ГРЕЦІЮ НА КУПЛЕНУ ТАМ ВІЛЛУ(тексти не будуть опубліковані, щоби не давати їжу психічноневрівноваженим особам).
Значит заказчик недоволен реакцией аудитории. Давно пора!
Схоже, що на сайті advego.com перестали платити копірайтерам за фото варених раків і описання походів з улюбленим собачкою в кущики))) Тому наша ріелторша нервуєі обіцяє не дати нам надважливу інформацію, на кшталт "Як переїхати з Черкас до Гваделупи" чи "Як з'їсти піввідра дешевого йогурту і не мати шлункових проблем"))) )
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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