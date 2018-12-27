начинается тут и далее несколько страниц. я как раз и пишу.
https://forum.finance.ua/topic222870.html?start=15170#p4729253
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 сер, 2019 21:12
начинается тут и далее несколько страниц. я как раз и пишу.
https://forum.finance.ua/topic222870.html?start=15170#p4729253
Додано: Вів 20 сер, 2019 02:02
Публіка просить побільше букофф, і фото з масними булочками, вареними раками і дешевим американським йогуртом! Можна також трохи про любофф та нерухомість))) Можна - про любофф у нерухомості))) І взагалі, "Хліба і видовищ"!)))
Або ж "Трафік і перегляди - над усе!"
Востаннє редагувалось Frant в Вів 20 сер, 2019 02:12, всього редагувалось 5 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 20 сер, 2019 02:06
Про американську нерухомість на орендній гілці пише інколи п.Rikz. Причому вельми цікаво. Він не є платним копірайтером з advego.com.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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