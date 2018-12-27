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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 399400401402
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:12

  lejko_vit написав:Не, ну серьезно, пишите о недвиге в юсэй, почитаем с удовольствием, если писать будете интересно

начинается тут и далее несколько страниц. я как раз и пишу. :)
https://forum.finance.ua/topic222870.html?start=15170#p4729253
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 02:02

  Понаехал написав:
  lejko_vit написав:Не, ну серьезно, пишите о недвиге в юсэй, почитаем с удовольствием, если писать будете интересно

начинается тут и далее несколько страниц. я как раз и пишу. :)
https://forum.finance.ua/topic222870.html?start=15170#p4729253

Публіка просить побільше букофф, і фото з масними булочками, вареними раками і дешевим американським йогуртом! Можна також трохи про любофф та нерухомість))) Можна - про любофф у нерухомості))) І взагалі, "Хліба і видовищ"!)))
Або ж "Трафік і перегляди - над усе!"
Востаннє редагувалось Frant в Вів 20 сер, 2019 02:12, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 02:06

  lejko_vit написав:Не, ну серьезно, пишите о недвиге в юсэй, почитаем с удовольствием, если писать будете интересно

Про американську нерухомість на орендній гілці пише інколи п.Rikz. Причому вельми цікаво. Він не є платним копірайтером з advego.com.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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