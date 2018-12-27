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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 398399400401
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:40

Долярчик видаліть терміново!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:16

  akurt написав:Мною прийнято рішення не поблікувати підготовлені тексти:

"ДОСВІД КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ НА СИЦІЛІЇ УКРАЇНЦЯМИ"
(в суботу займався підбором авіаквитків мешканцям Запоріжжя для переліту за маршрутом "Запоріжжя-Київ" (459 гривень авіаквиток від SkyUP) + "Київ-Афіни-Палермо" (80 доларів, пересадка в Афінах).)

"ОСОБЛИВОСТІ УТРИМАННЯ 2-о ПОВЕРХОВОГО БУДИНКА НЕДАЛЕКО ВІД ДУБЛІНА (ІРЛАНДІЯ) КОЛИШНІМИ МЕШКАНЦЯМИ ДНІПРА"

"ЗМІНА ВАРТОСТІ 2-о ПОВЕРХОВОГО БУДИНКА НЕПОДАЛІК ВІД ДУБЛІНА ЗА 4 РОКИ"

ПІДСУМКИ ВІЗИТУ МЕШКАНЦІВ ДНІПРА НА ВЛАСНОМУ АВТО ЧЕРЕЗ ІЗМАЇЛ РУМУНІЮ ТА БОЛГАРІЮ В ГРЕЦІЮ НА КУПЛЕНУ ТАМ ВІЛЛУ

(тексти не будуть опубліковані, щоби не давати їжу психічноневрівноваженим особам).

Если тексты уже набраны и не жалко, просьба отправить мне в л.с. - обещаю не публиковать нигде без разрешения или просьбы автора - просто реально интересно почитать.
Особенно интересен вариант в Греции. Лет 5-6 назад были в гостях у знакомого грека на даче (1-я линия) где-то под Салониками - он тогда жаловался, что дороговато содержать и собирался продавать (у него и с бизнесом проблемы были, как раз кризис был и Греция тогда была в процессе урезания бюджета для получения помощи от ЕС) финансовую сторону мы тогда не обсуждали (может он что-то и говорил, но я уже и забыл) т.к. тогда меня этот вопрос еще не интересовал.
Само место мне понравилось - отдельно стоящие 2-х этажные домики на берегу моря. Правда его был 2-й этаж, а на первом другой хозяин. Потом что-то типа лужайки и песчаный пляж. Людей вокруг было очень мало, но и развлекух никаких вокруг. Т.е. отдых на любителя тишины и спокойствия.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 16:43

  akurt написав:Мною прийнято рішення не поблікувати підготовлені тексти:

"ДОСВІД КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ НА СИЦІЛІЇ УКРАЇНЦЯМИ"
(в суботу займався підбором авіаквитків мешканцям Запоріжжя для переліту за маршрутом "Запоріжжя-Київ" (459 гривень авіаквиток від SkyUP) + "Київ-Афіни-Палермо" (80 доларів, пересадка в Афінах).)

"ОСОБЛИВОСТІ УТРИМАННЯ 2-о ПОВЕРХОВОГО БУДИНКА НЕДАЛЕКО ВІД ДУБЛІНА (ІРЛАНДІЯ) КОЛИШНІМИ МЕШКАНЦЯМИ ДНІПРА"

"ЗМІНА ВАРТОСТІ 2-о ПОВЕРХОВОГО БУДИНКА НЕПОДАЛІК ВІД ДУБЛІНА ЗА 4 РОКИ"

ПІДСУМКИ ВІЗИТУ МЕШКАНЦІВ ДНІПРА НА ВЛАСНОМУ АВТО ЧЕРЕЗ ІЗМАЇЛ РУМУНІЮ ТА БОЛГАРІЮ В ГРЕЦІЮ НА КУПЛЕНУ ТАМ ВІЛЛУ

(тексти не будуть опубліковані, щоби не давати їжу психічноневрівноваженим особам).

Значит заказчик недоволен реакцией аудитории. Давно пора! :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:06

  akurt написав:Мною прийнято рішення не поблікувати підготовлені тексти:


ПІДСУМКИ ВІЗИТУ МЕШКАНЦІВ ДНІПРА НА ВЛАСНОМУ АВТО ЧЕРЕЗ ІЗМАЇЛ РУМУНІЮ ТА БОЛГАРІЮ В ГРЕЦІЮ НА КУПЛЕНУ ТАМ ВІЛЛУ

(тексти не будуть опубліковані, щоби не давати їжу психічноневрівноваженим особам).

Сам проїзджав по цьому маршруту, правда через Болград, щоб там перетнути українсько-модавський кордон (так люде порадили, бо швидше), далі на Галац, Браїл. Ночували у Бухаресті. Далі через Русе на Софію та Салоніки. Дуже хотілося б побачити на форумі ті підсумки візиту дніпрян до Греції.
iva64
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:12

  lejko_vit написав:Не, ну серьезно, пишите о недвиге в юсэй, почитаем с удовольствием, если писать будете интересно

начинается тут и далее несколько страниц. я как раз и пишу. :)
https://forum.finance.ua/topic222870.html?start=15170#p4729253
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 02:02

  Понаехал написав:
  lejko_vit написав:Не, ну серьезно, пишите о недвиге в юсэй, почитаем с удовольствием, если писать будете интересно

начинается тут и далее несколько страниц. я как раз и пишу. :)
https://forum.finance.ua/topic222870.html?start=15170#p4729253

Публіка просить побільше букофф, і фото з масними булочками, вареними раками і дешевим американським йогуртом! Можна також трохи про любофф та нерухомість))) Можна - про любофф у нерухомості))) І взагалі, "Хліба і видовищ"!)))
Або ж "Трафік і перегляди - над усе!"
Востаннє редагувалось Frant в Вів 20 сер, 2019 02:12, всього редагувалось 5 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:03

вС
  Frant написав:
  Понаехал написав:
  lejko_vit написав:Не, ну серьезно, пишите о недвиге в юсэй, почитаем с удовольствием, если писать будете интересно

начинается тут и далее несколько страниц. я как раз и пишу. :)
https://forum.finance.ua/topic222870.html?start=15170#p4729253

Публіка просить побільше букофф, і фото з масними булочками, вареними раками і дешевим американським йогуртом! Можна також трохи про любофф та нерухомість))) Можна - про любофф у нерухомості))) І взагалі, "Хліба і видовищ"!)))
Або ж "Трафік і перегляди - над усе!"[/quote]


Всё, вышестояшие ребята-акробаты угробили ветку, читать больше нечего :(
iva64
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:20

  iva64 написав:вС
Всё, вышестояшие ребята-акробаты угробили ветку, читать больше нечего :(

Да не плакайте Вы так, вот Вам веб камеры Турции он-лайн
https://world-cam.ru/cams/?set_filter=Y&SECTION_CODE=turkey-webcam-online&CITY_CODE=alanya-webcam-online&arrFilter_pf%5Bcategory%5D=25 можно еду на Мигросе тоже посмотреть ))) https://migros.com.tr
А Акурт вернётся скоро, он без слога о том как хорошо в Турции не заснет ;)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:26

  stm написав:
  iva64 написав:вС
Всё, вышестояшие ребята-акробаты угробили ветку, читать больше нечего :(

Да не плакайте Вы так, вот Вам веб камеры Турции он-лайн
https://world-cam.ru/cams/?set_filter=Y&SECTION_CODE=turkey-webcam-online&CITY_CODE=alanya-webcam-online&arrFilter_pf%5Bcategory%5D=25 можно еду на Мигросе тоже посмотреть ))) https://migros.com.tr
А Акурт вернётся скоро, он без слога о том как хорошо в Турции не заснет ;)

На самом деле люди переживают. Им посимвольно платят за статьи на заказ, а теперь после хамства, оскорблений и сексуальных домогательств, которые акурт сыпал на форумчан,, они временно не могут писать. Вот отсюда и нервы. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:37

  stm написав:
  iva64 написав:вС
Всё, вышестояшие ребята-акробаты угробили ветку, читать больше нечего :(

Да не плакайте Вы так, вот Вам веб камеры Турции он-лайн
https://world-cam.ru/cams/?set_filter=Y&SECTION_CODE=turkey-webcam-online&CITY_CODE=alanya-webcam-online&arrFilter_pf%5Bcategory%5D=25 можно еду на Мигросе тоже посмотреть ))) https://migros.com.tr
А Акурт вернётся скоро, он без слога о том как хорошо в Турции не заснет ;)

він\вона уже "гучно гримав дверима", потім вернувся, як нічого не було
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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