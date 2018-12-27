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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 сер, 2019 09:40
Долярчик видаліть терміново!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 19 сер, 2019 11:16
Если тексты уже набраны и не жалко, просьба отправить мне в л.с. - обещаю не публиковать нигде без разрешения или просьбы автора - просто реально интересно почитать.
Особенно интересен вариант в Греции. Лет 5-6 назад были в гостях у знакомого грека на даче (1-я линия) где-то под Салониками - он тогда жаловался, что дороговато содержать и собирался продавать (у него и с бизнесом проблемы были, как раз кризис был и Греция тогда была в процессе урезания бюджета для получения помощи от ЕС) финансовую сторону мы тогда не обсуждали (может он что-то и говорил, но я уже и забыл) т.к. тогда меня этот вопрос еще не интересовал.
Само место мне понравилось - отдельно стоящие 2-х этажные домики на берегу моря. Правда его был 2-й этаж, а на первом другой хозяин. Потом что-то типа лужайки и песчаный пляж. Людей вокруг было очень мало, но и развлекух никаких вокруг. Т.е. отдых на любителя тишины и спокойствия.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Пон 19 сер, 2019 16:43
Значит заказчик недоволен реакцией аудитории. Давно пора!
Додано: Пон 19 сер, 2019 20:06
Сам проїзджав по цьому маршруту, правда через Болград, щоб там перетнути українсько-модавський кордон (так люде порадили, бо швидше), далі на Галац, Браїл. Ночували у Бухаресті. Далі через Русе на Софію та Салоніки. Дуже хотілося б побачити на форумі ті підсумки візиту дніпрян до Греції.
Додано: Пон 19 сер, 2019 21:12
начинается тут и далее несколько страниц. я как раз и пишу.
https://forum.finance.ua/topic222870.html?start=15170#p4729253
Додано: Вів 20 сер, 2019 02:02
Публіка просить побільше букофф, і фото з масними булочками, вареними раками і дешевим американським йогуртом! Можна також трохи про любофф та нерухомість))) Можна - про любофф у нерухомості))) І взагалі, "Хліба і видовищ"!)))
Або ж "Трафік і перегляди - над усе!"
Востаннє редагувалось Frant в Вів 20 сер, 2019 02:12, всього редагувалось 5 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 20 сер, 2019 15:03
вС
Публіка просить побільше букофф, і фото з масними булочками, вареними раками і дешевим американським йогуртом! Можна також трохи про любофф та нерухомість))) Можна - про любофф у нерухомості))) І взагалі, "Хліба і видовищ"!)))
Або ж "Трафік і перегляди - над усе!"[/quote]
Всё, вышестояшие ребята-акробаты угробили ветку, читать больше нечего
Додано: Вів 20 сер, 2019 15:20
Да не плакайте Вы так, вот Вам веб камеры Турции он-лайн
А Акурт вернётся скоро, он без слога о том как хорошо в Турции не заснет
Додано: Вів 20 сер, 2019 15:26
На самом деле люди переживают. Им посимвольно платят за статьи на заказ, а теперь после хамства, оскорблений и сексуальных домогательств, которые акурт сыпал на форумчан,, они временно не могут писать. Вот отсюда и нервы.
Додано: Вів 20 сер, 2019 15:37
він\вона уже "гучно гримав дверима", потім вернувся, як нічого не було
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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