Додано: Вів 20 сер, 2019 19:04

Фінансово-економічні показники понеділка

(зауваження: аналогічні тексти, але за суботу, та за неділю було видалено модераторм Faceless):



- повідомлень від форумчанина "Понаехал" - 4 (чотири); рекорд в суботу - 17 (!!!) - не подолано.

- повідомлень від форумчанина "Понаехал" за темою гілки: 0 (нуль);

- кількість блокувань форумчанина "Понаехал" за порушення Правил форуму та наповнення форуму "Фінансовий форум України" брудом та флудом мешканцем іноземної держави - 0 (нуль);

- повідомлень від нього на тему гілки - 0 (нуль),

- повідомлень від форумчанина Frant - 1 (одне).

- повідомлень від форумчанина "Мизантроп" із розміщення на Фінансовому форумі України серії порнографічних фото - 0 (нуль).

- те ж, але без розміщення порнографічних фото із цицьками та геніталіями - 1 (одне);

- кількість видалених модераторами його повідомлень на форумі в понеділок - 6 (шість).

- кількість блокувань модераторами форуму:

а) форумчанина "Понаехал" - нуль.

б) форумчанина "Мизантроп" - нуль.

в) форумчанина "Frant" - нуль.

г) форумчанина akurt - одне.

- кількість видалених топік-стартером повідомлень - 1 (одне).

Назва видаленого повідомлення, яке не має відношення до теми гілки:

Ukraine reborn - огляд та аналіз темпів продажів котеджів під Львовом

(за підсумками недільно-понеділкового візиту разом із забудовниками Львова).



Приємного перегляду форумчанами повідомлень від "Понаехал", "Frant" та "Мизантроп", які перетворили форум та цю гілку в смітник та клоаку.

Дякую за увагу.

Востаннє редагувалось akurt в Вів 20 сер, 2019 19:10, всього редагувалось 1 раз.

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