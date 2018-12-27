Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Фінансово-економічні показники понеділка (зауваження: аналогічні тексти, але за суботу, та за неділю було видалено модераторм Faceless):
- повідомлень від форумчанина "Понаехал" - 4 (чотири); рекорд в суботу - 17 (!!!) - не подолано. - повідомлень від форумчанина "Понаехал" за темою гілки: 0 (нуль); - кількість блокувань форумчанина "Понаехал" за порушення Правил форуму та наповнення форуму "Фінансовий форум України" брудом та флудом мешканцем іноземної держави - 0 (нуль); - повідомлень від нього на тему гілки - 0 (нуль), - повідомлень від форумчанина Frant - 1 (одне). - повідомлень від форумчанина "Мизантроп" із розміщення на Фінансовому форумі України серії порнографічних фото - 0 (нуль). - те ж, але без розміщення порнографічних фото із цицьками та геніталіями - 1 (одне); - кількість видалених модераторами його повідомлень на форумі в понеділок - 6 (шість). - кількість блокувань модераторами форуму: а) форумчанина "Понаехал" - нуль. б) форумчанина "Мизантроп" - нуль. в) форумчанина "Frant" - нуль. г) форумчанина akurt - одне. - кількість видалених топік-стартером повідомлень - 1 (одне). Назва видаленого повідомлення, яке не має відношення до теми гілки: Ukraine reborn - огляд та аналіз темпів продажів котеджів під Львовом (за підсумками недільно-понеділкового візиту разом із забудовниками Львова).
Приємного перегляду форумчанами повідомлень від "Понаехал", "Frant" та "Мизантроп", які перетворили форум та цю гілку в смітник та клоаку. Дякую за увагу.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 20 сер, 2019 19:10, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)