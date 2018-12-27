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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 399400401402
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 16:51

  flyman написав:
  stm написав:
  iva64 написав:вС
Всё, вышестояшие ребята-акробаты угробили ветку, читать больше нечего :(

Да не плакайте Вы так, вот Вам веб камеры Турции он-лайн
https://world-cam.ru/cams/?set_filter=Y&SECTION_CODE=turkey-webcam-online&CITY_CODE=alanya-webcam-online&arrFilter_pf%5Bcategory%5D=25 можно еду на Мигросе тоже посмотреть ))) https://migros.com.tr
А Акурт вернётся скоро, он без слога о том как хорошо в Турции не заснет ;)

він\вона уже "гучно гримав дверима", потім вернувся, як нічого не було


Проблема в оплаті ріелторської писанини п.Акурт. Очевидно, що турецький замовник перестав їй платити.

Як тільки турецькі гроші надійдуть на картку п.Акурт - конвеєр запрацює, будуть дешеві і риба, і раки, і котики, і песики, і турецька нерухомість)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 16:57

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Прикольно прыгают матрасы. Это вм не Терция

Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 17:47

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Понаехал написав:Прикольно прыгают матрасы.
как колорадские жуки
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 19:04

Фінансово-економічні показники понеділка
(зауваження: аналогічні тексти, але за суботу, та за неділю було видалено модераторм Faceless):

- повідомлень від форумчанина "Понаехал" - 4 (чотири); рекорд в суботу - 17 (!!!) - не подолано.
- повідомлень від форумчанина "Понаехал" за темою гілки: 0 (нуль);
- кількість блокувань форумчанина "Понаехал" за порушення Правил форуму та наповнення форуму "Фінансовий форум України" брудом та флудом мешканцем іноземної держави - 0 (нуль);
- повідомлень від нього на тему гілки - 0 (нуль),
- повідомлень від форумчанина Frant - 1 (одне).
- повідомлень від форумчанина "Мизантроп" із розміщення на Фінансовому форумі України серії порнографічних фото - 0 (нуль).
- те ж, але без розміщення порнографічних фото із цицьками та геніталіями - 1 (одне);
- кількість видалених модераторами його повідомлень на форумі в понеділок - 6 (шість).
- кількість блокувань модераторами форуму:
а) форумчанина "Понаехал" - нуль.
б) форумчанина "Мизантроп" - нуль.
в) форумчанина "Frant" - нуль.
г) форумчанина akurt - одне.
- кількість видалених топік-стартером повідомлень - 1 (одне).
Назва видаленого повідомлення, яке не має відношення до теми гілки:
Ukraine reborn - огляд та аналіз темпів продажів котеджів під Львовом
(за підсумками недільно-понеділкового візиту разом із забудовниками Львова).

Приємного перегляду форумчанами повідомлень від "Понаехал", "Frant" та "Мизантроп", які перетворили форум та цю гілку в смітник та клоаку.
Дякую за увагу.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 20 сер, 2019 19:10, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 19:10

  akurt написав:а) форумчанина "Понаехал" - нуль.
б) форумчанина "Мизантроп" - нуль.
в) форумчанина "Frant" - нуль.
г) форумчанина akurt - одне.

вы уверены, что akurt - это Г?
мне ваши наезды напоминают вот этот мем.
Зображення
Хватит ненавидеть людей. Мир, дружба, жвачка! :mrgreen:
Понаехал
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