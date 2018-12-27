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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 20 сер, 2019 16:51
flyman написав:
він\вона уже "гучно гримав дверима", потім вернувся, як нічого не було
Проблема в оплаті ріелторської писанини п.Акурт. Очевидно, що турецький замовник перестав їй платити.
Як тільки турецькі гроші надійдуть на картку п.Акурт - конвеєр запрацює, будуть дешеві і риба, і раки, і котики, і песики, і турецька нерухомість)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 20 сер, 2019 16:57
Прикольно прыгают матрасы. Это вм не Терция
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Понаехал
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Додано: Вів 20 сер, 2019 17:47
Понаехал написав:
Прикольно прыгают матрасы.
как колорадские жуки
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Вів 20 сер, 2019 20:34
большое спасибо модераторам за работу- чистку неадекватных постов
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Понаехал
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