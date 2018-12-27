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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 399400401402
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 16:51

  flyman написав:
  stm написав:
  iva64 написав:вС
Всё, вышестояшие ребята-акробаты угробили ветку, читать больше нечего :(

Да не плакайте Вы так, вот Вам веб камеры Турции он-лайн
https://world-cam.ru/cams/?set_filter=Y&SECTION_CODE=turkey-webcam-online&CITY_CODE=alanya-webcam-online&arrFilter_pf%5Bcategory%5D=25 можно еду на Мигросе тоже посмотреть ))) https://migros.com.tr
А Акурт вернётся скоро, он без слога о том как хорошо в Турции не заснет ;)

він\вона уже "гучно гримав дверима", потім вернувся, як нічого не було


Проблема в оплаті ріелторської писанини п.Акурт. Очевидно, що турецький замовник перестав їй платити.

Як тільки турецькі гроші надійдуть на картку п.Акурт - конвеєр запрацює, будуть дешеві і риба, і раки, і котики, і песики, і турецька нерухомість)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 16:57

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Прикольно прыгают матрасы. Это вм не Терция

Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 17:47

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Понаехал написав:Прикольно прыгают матрасы.
как колорадские жуки
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 20:34

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

большое спасибо модераторам за работу- чистку неадекватных постов
Понаехал
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