Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:"Хорошо уходит тот, кто уходит последним" - невже нерезидент України, який НЕ мешкає в Україні, не має до неї ніякого відношення, не збирається та не збирався купувати нерухомість за кордоном, але залишає десятки (!!!) повідомлень на добу на Фінансовому форумі України, нарешті, закінчує тут смітити? Не вірю.
Слушай, хватит на меня гавкать. Ты скучная, неинтересная учетка. Рекламы стало меньше- я доволен, но ты меня утомляешь. Лучше смотри на это пятно и сублимируй на недвигу в Турции