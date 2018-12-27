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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 399400401402
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 16:51

  flyman написав:
  stm написав:
  iva64 написав:вС
Всё, вышестояшие ребята-акробаты угробили ветку, читать больше нечего :(

Да не плакайте Вы так, вот Вам веб камеры Турции он-лайн
https://world-cam.ru/cams/?set_filter=Y&SECTION_CODE=turkey-webcam-online&CITY_CODE=alanya-webcam-online&arrFilter_pf%5Bcategory%5D=25 можно еду на Мигросе тоже посмотреть ))) https://migros.com.tr
А Акурт вернётся скоро, он без слога о том как хорошо в Турции не заснет ;)

він\вона уже "гучно гримав дверима", потім вернувся, як нічого не було


Проблема в оплаті ріелторської писанини п.Акурт. Очевидно, що турецький замовник перестав їй платити.

Як тільки турецькі гроші надійдуть на картку п.Акурт - конвеєр запрацює, будуть дешеві і риба, і раки, і котики, і песики, і турецька нерухомість)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 16:57

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Прикольно прыгают матрасы. Это вм не Терция

Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 17:47

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Понаехал написав:Прикольно прыгают матрасы.
как колорадские жуки
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 20:34

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

большое спасибо модераторам за работу- чистку неадекватных постов
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 21:17

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt написав:"Хорошо уходит тот, кто уходит последним" - невже нерезидент України, який НЕ мешкає в Україні, не має до неї ніякого відношення, не збирається та не збирався купувати нерухомість за кордоном, але залишає десятки (!!!) повідомлень на добу на Фінансовому форумі України, нарешті, закінчує тут смітити?
Не вірю.

Слушай, хватит на меня гавкать. Ты скучная, неинтересная учетка. Рекламы стало меньше- я доволен, но ты меня утомляешь.
Лучше смотри на это пятно и сублимируй на недвигу в Турции
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Понаехал
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  #<1 ... 399400401402
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