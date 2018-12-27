Чи вирощують в Турції картоплю? І чи вона дешева? Тема не розкрита))))
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 сер, 2019 11:32
Чи вирощують в Турції картоплю? І чи вона дешева? Тема не розкрита))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 21 сер, 2019 11:55
Пан V2 вам, шановний, дасть такого ляпаса мокрою ганчиркою по потилицi за слово «Турцiя», Що не приедете до тями i за тиждень!
Цiкаво: зовсiм в Украiнi нема кеби грошi заробити на картоплю?
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
|