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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 399400401402
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:32

  Мизантрóп написав:
  Понаехал написав:Прикольно прыгают матрасы.
как колорадские жуки

Чи вирощують в Турції картоплю? І чи вона дешева? Тема не розкрита))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:55

Пан V2 вам, шановний, дасть такого ляпаса мокрою ганчиркою по потилицi за слово «Турцiя», Що не приедете до тями i за тиждень!
Цiкаво: зовсiм в Украiнi нема кеби грошi заробити на картоплю?
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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