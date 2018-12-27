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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 399400401402
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:32

  Мизантрóп написав:
  Понаехал написав:Прикольно прыгают матрасы.
как колорадские жуки

Чи вирощують в Турції картоплю? І чи вона дешева? Тема не розкрита))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:55

Пан V2 вам, шановний, дасть такого ляпаса мокрою ганчiркою по потилицi за слово «Турцiя», Що не прийдете до тями i за тиждень!
Цiкаво: зовсiм в Украiнi нема кеби грошi заробити навiть на картоплю?
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:06

Экономические новости дня:
- курс доллар-турецкая лира относительно стабилен, вчера турецкая лира просела с 5,50 за доллар до 5,73 за доллар. Это приводит к тому, что туристам из Украины, которых ожидается в этом году 3/4 миллиона, все становится хоть немного, но дешевле.
- курс обмена гривна- турецкая лира 4,45: мелочь, а украинцам в Анталии приятно. Оптимальный вариант: украинская гривна укрепляется - как прогнозируют - до цифры «20,00», в турецкая лира «проседает», как прогнозируют, до 6,00-6,50.
- цена бензина марки А95 на самой дорогой АЗС British petroleum (я заправляюсь только на BP) на сегодня составляет 6,4 лиры или 28,48 гривны за 1 литр.
- впереди планеты всей - жители Днепра и области: туроператоры прекратили продажу авиабилетов на чартерные рейсы «Днепр-Анталия», которые ещё на днях можно было купить за 70€ в одну сторону.
- туроператоры Украины терпят существенные убытки от постановки ВПП аэропорта Запорожье на ремонт с 1 сентября по 15 октября. Авиакомпания LOT отменила свои рейсы Запорожье-Варшава даже до 20 октября.
- процентные ставки по депозитам в турецких банках сохраняются на уровне 15,5 - 20% годовых.
Депозит в 100 000 лир (примерно 18 000$) приносит прибыль примерно 2500 лир в месяц (примерно 500$) и потому гораздо выгоднее сдачи квартиры в аренду в Украине (необходимы капиталовложения примерно в 60 000$).
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:38

  akurt написав:Экономические новости дня:
- курс доллар-турецкая лира относительно стабилен, вчера турецкая лира просела с 5,50 за доллар до 5,73 за доллар. Это приводит к тому, что туристам из Украины, которых ожидается в этом году 3/4 миллиона, все становится хоть немного, но дешевле.
- курс обмена гривна- турецкая лира 4,45: мелочь, а украинцам в Анталии приятно. Оптимальный вариант: украинская гривна укрепляется - как прогнозируют - до цифры «20,00», в турецкая лира «проседает», как прогнозируют, до 6,00-6,50.
- цена бензина марки А95 на самой дорогой АЗС British petroleum (я заправляюсь только на BP) на сегодня составляет 6,4 лиры или 28,48 гривны за 1 литр.
- впереди планеты всей - жители Днепра и области: туроператоры прекратили продажу авиабилетов на чартерные рейсы «Днепр-Анталия», которые ещё на днях можно было купить за 70€ в одну сторону.
- туроператоры Украины терпят существенные убытки от постановки ВПП аэропорта Запорожье на ремонт с 1 сентября по 15 октября. Авиакомпания LOT отменила свои рейсы Запорожье-Варшава даже до 20 октября.
- процентные ставки по депозитам в турецких банках сохраняются на уровне 15,5 - 20% годовых.
Депозит в 100 000 лир (примерно 18 000$) приносит прибыль примерно 2500 лир в месяц (примерно 500$) и потому гораздо выгоднее сдачи квартиры в аренду в Украине (необходимы капиталовложения примерно в 60 000$).


100000 лир *20% - 10% налог = 1500 лир, но это мелочи. Будивельнык тоже при смертности больше рождаемости сообщает о молодеющем населении ))) видимо калькуляторы у вас особые )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:53

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  stm написав:калькуляторы у вас особые
написано же неоднократно "примерно" .На кол-во знаков влияет))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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  #<1 ... 399400401402
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