Чи вирощують в Турції картоплю? І чи вона дешева? Тема не розкрита))))
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Додано: Сер 21 сер, 2019 11:32
Чи вирощують в Турції картоплю? І чи вона дешева? Тема не розкрита))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 21 сер, 2019 11:55
Пан V2 вам, шановний, дасть такого ляпаса мокрою ганчiркою по потилицi за слово «Турцiя», Що не прийдете до тями i за тиждень!
Цiкаво: зовсiм в Украiнi нема кеби грошi заробити навiть на картоплю?
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Сер 21 сер, 2019 12:06
Экономические новости дня:
- курс доллар-турецкая лира относительно стабилен, вчера турецкая лира просела с 5,50 за доллар до 5,73 за доллар. Это приводит к тому, что туристам из Украины, которых ожидается в этом году 3/4 миллиона, все становится хоть немного, но дешевле.
- курс обмена гривна- турецкая лира 4,45: мелочь, а украинцам в Анталии приятно. Оптимальный вариант: украинская гривна укрепляется - как прогнозируют - до цифры «20,00», в турецкая лира «проседает», как прогнозируют, до 6,00-6,50.
- цена бензина марки А95 на самой дорогой АЗС British petroleum (я заправляюсь только на BP) на сегодня составляет 6,4 лиры или 28,48 гривны за 1 литр.
- впереди планеты всей - жители Днепра и области: туроператоры прекратили продажу авиабилетов на чартерные рейсы «Днепр-Анталия», которые ещё на днях можно было купить за 70€ в одну сторону.
- туроператоры Украины терпят существенные убытки от постановки ВПП аэропорта Запорожье на ремонт с 1 сентября по 15 октября. Авиакомпания LOT отменила свои рейсы Запорожье-Варшава даже до 20 октября.
- процентные ставки по депозитам в турецких банках сохраняются на уровне 15,5 - 20% годовых.
Депозит в 100 000 лир (примерно 18 000$) приносит прибыль примерно 2500 лир в месяц (примерно 500$) и потому гораздо выгоднее сдачи квартиры в аренду в Украине (необходимы капиталовложения примерно в 60 000$).
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Сер 21 сер, 2019 12:38
100000 лир *20% - 10% налог = 1500 лир, но это мелочи. Будивельнык тоже при смертности больше рождаемости сообщает о молодеющем населении ))) видимо калькуляторы у вас особые )))
Додано: Сер 21 сер, 2019 12:53
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
написано же неоднократно "примерно" .На кол-во знаков влияет))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 21 сер, 2019 14:42
Честное слово, не ожидал, что именно stm заметит спрятанную мною в последней фразе «шпильку»!
Мои поздравления, форумчанка stm!
Я думал, что шпильку заметит кто-то типа Козак-характерник!
Но так получилось ещё интереснее!
Поясню позже, я за рулем.
Но все мои цифры - верные (!!!).
Ждите!
Слава Богу, мы вместе поднимаемся с уровня трусов и картошки до уровня правильных расчетов!
Ура!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 21 сер, 2019 14:51, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Сер 21 сер, 2019 14:47
Акурт, я тоже поясню форумчанам спрятанную Вами ошибку. Имея 70000€ можно инвестировать в 70% стран и не только возле моря. Но надо понимать, что это приводит к затратам на содержание этой недвижимости и влету на обесценивании её родимой, и если не заниматься сдачей в аренду и переться туда, где много российского населения выкупает недвигу, то цена проеба увеличивается кратно и в этом тоже всё верно )))
Додано: Сер 21 сер, 2019 14:55
Мне нравится в вашем эссе слово «можно».
Оно говорит о том, что лично вы не имеете ни 70000€, ни инвестиций куда-либо.
Так что лучше давайте подождём, пока я доберусь до дома и реально порадуемся вместе с вами тем расчетам, что я привёл и той «шпильке», что я так удачно заложил и вы так реально удачно нашли.
Вам комплимент: повторюсь, что не думал, что именно вы заметите,
Там нет ошибки в цифрах, там есть два пропущенных слова.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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