Додано: Сер 21 сер, 2019 12:06

Экономические новости дня:

- курс доллар-турецкая лира относительно стабилен, вчера турецкая лира просела с 5,50 за доллар до 5,73 за доллар. Это приводит к тому, что туристам из Украины, которых ожидается в этом году 3/4 миллиона, все становится хоть немного, но дешевле.

- курс обмена гривна- турецкая лира 4,45: мелочь, а украинцам в Анталии приятно. Оптимальный вариант: украинская гривна укрепляется - как прогнозируют - до цифры «20,00», в турецкая лира «проседает», как прогнозируют, до 6,00-6,50.

- цена бензина марки А95 на самой дорогой АЗС British petroleum (я заправляюсь только на BP) на сегодня составляет 6,4 лиры или 28,48 гривны за 1 литр.

- впереди планеты всей - жители Днепра и области: туроператоры прекратили продажу авиабилетов на чартерные рейсы «Днепр-Анталия», которые ещё на днях можно было купить за 70€ в одну сторону.

- туроператоры Украины терпят существенные убытки от постановки ВПП аэропорта Запорожье на ремонт с 1 сентября по 15 октября. Авиакомпания LOT отменила свои рейсы Запорожье-Варшава даже до 20 октября.

- процентные ставки по депозитам в турецких банках сохраняются на уровне 15,5 - 20% годовых.

Депозит в 100 000 лир (примерно 18 000$) приносит прибыль примерно 2500 лир в месяц (примерно 500$) и потому гораздо выгоднее сдачи квартиры в аренду в Украине (необходимы капиталовложения примерно в 60 000$).

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)