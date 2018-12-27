Чи вирощують в Турції картоплю? І чи вона дешева? Тема не розкрита))))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 сер, 2019 11:32
Чи вирощують в Турції картоплю? І чи вона дешева? Тема не розкрита))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 21 сер, 2019 11:55
Пан V2 вам, шановний, дасть такого ляпаса мокрою ганчiркою по потилицi за слово «Турцiя», Що не прийдете до тями i за тиждень!
Цiкаво: зовсiм в Украiнi нема кеби грошi заробити навiть на картоплю?
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Сер 21 сер, 2019 12:06
Экономические новости дня:
- курс доллар-турецкая лира относительно стабилен, вчера турецкая лира просела с 5,50 за доллар до 5,73 за доллар. Это приводит к тому, что туристам из Украины, которых ожидается в этом году 3/4 миллиона, все становится хоть немного, но дешевле.
- курс обмена гривна- турецкая лира 4,45: мелочь, а украинцам в Анталии приятно. Оптимальный вариант: украинская гривна укрепляется - как прогнозируют - до цифры «20,00», в турецкая лира «проседает», как прогнозируют, до 6,00-6,50.
- цена бензина марки А95 на самой дорогой АЗС British petroleum (я заправляюсь только на BP) на сегодня составляет 6,4 лиры или 28,48 гривны за 1 литр.
- впереди планеты всей - жители Днепра и области: туроператоры прекратили продажу авиабилетов на чартерные рейсы «Днепр-Анталия», которые ещё на днях можно было купить за 70€ в одну сторону.
- туроператоры Украины терпят существенные убытки от постановки ВПП аэропорта Запорожье на ремонт с 1 сентября по 15 октября. Авиакомпания LOT отменила свои рейсы Запорожье-Варшава даже до 20 октября.
- процентные ставки по депозитам в турецких банках сохраняются на уровне 15,5 - 20% годовых.
Депозит в 100 000 лир (примерно 18 000$) приносит прибыль примерно 2500 лир в месяц (примерно 500$) и потому гораздо выгоднее сдачи квартиры в аренду в Украине (необходимы капиталовложения примерно в 60 000$).
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Сер 21 сер, 2019 12:38
100000 лир *20% - 10% налог = 1500 лир, но это мелочи. Будивельнык тоже при смертности больше рождаемости сообщает о молодеющем населении ))) видимо калькуляторы у вас особые )))
Додано: Сер 21 сер, 2019 12:53
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
написано же неоднократно "примерно" .На кол-во знаков влияет))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 21 сер, 2019 14:42
Честное слово, не ожидал, что именно stm заметит спрятанную мною в последней фразе «шпильку»!
Мои поздравления, форумчанка stm!
Я думал, что шпильку заметит кто-то типа Козак-характерник!
Но так получилось ещё интереснее!
Поясню позже, я за рулем.
Но все мои цифры - верные (!!!).
Ждите!
Слава Богу, мы вместе поднимаемся с уровня трусов и картошки до уровня правильных расчетов!
Ура!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 21 сер, 2019 14:51, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Сер 21 сер, 2019 14:47
Акурт, я тоже поясню форумчанам спрятанную Вами ошибку. Имея 70000€ можно инвестировать в 70% стран и не только возле моря. Но надо понимать, что это приводит к затратам на содержание этой недвижимости и влету на обесценивании её родимой, и если не заниматься сдачей в аренду и переться туда, где много российского населения выкупает недвигу, то цена проеба увеличивается кратно и в этом тоже всё верно )))
Додано: Сер 21 сер, 2019 14:55
Мне нравится в вашем эссе слово «можно».
Оно говорит о том, что лично вы не имеете ни 70000€, ни инвестиций куда-либо.
Так что лучше давайте подождём, пока я доберусь до дома и реально порадуемся вместе с вами тем расчетам, что я привёл и той «шпильке», что я так удачно заложил и вы так реально удачно нашли.
Вам комплимент: повторюсь, что не думал, что именно вы заметите,
Там нет ошибки в цифрах, там есть два пропущенных слова.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Сер 21 сер, 2019 14:59
Акурт, в моем случае ничего не упущено и если человек готов терять деньги ради солнца и моря раз в году я никому помешать не смогу признать ещё тема йогурта и шаурмы раскрыта Вами сполна ))) Турция хороша для отдыха, но! Цены в евро и отмена олл инклюзифф ударит через 2 года по потоку туристов с лихвой. Уже в этом году цены были на уровне Кипра и Италии
ПыСы: два слова которые дали разницу в 60% даже сложный % не даст, но заинтриговали прям, впервые депо ставка может притереть такие изменения от пропущенных 2х слов )))
Додано: Сер 21 сер, 2019 15:56
Ну как не упущено...
Давайте возьмем счеты и "постучим костяшками".
(замечу, что тема про инвестиции, предложения вами, госпожа stm, очень интересна; это и по теме ветки и про недвижимость, опять Вас благодарю).
Инвестиция номер 1.
Мы с Вами сидели в кафе в 2009 году и думали, как и куда Вам лично инвестировать накопленные 50 000 долларов США. Надеюсь, не забыли. Мое мнение было такое: период всеобщего умопомешательства 2007 и первой половины 2008 году, когда выкупали квартиры подъездами в тех домах, где в 2005 году не знали, как продать по 450 долларов квадрат - по 1450 долларов за квадрат.
Умопомешательство прошло, и трешку-панельку, которая осенью 2008 еще продавалась за 95 000 долларов уже вроде как можно взять дешевле.
У Вас 95 000 долларов не было ни тогда, нет и сейчас.
Но инвестицию вы сделали, не послушав меня.
Вы купили трешку-хрущевку на пятом этаже с видом на двор заднего двора "Гастронома".
Я, конечно, тогде еще кривился, но - Вы же не забыли - сказал я мудро: "При той должности, что вы сейчас занимаете, просто стыдно жить в малосемейке площадью в 18 квадратов, и потому лучше так, чем коридор на 13-м этаже, в который выходят двери 16 квартир!"
Прошло 10 лет - ДЕСЯТЬ - мы с Вами опять сидим в кафе, пьем кофе и вы жалуетесь, что сегодня в эти дни за вашу чудесную трешку-хрущевку с автографами на деревянных когда-то рамах Никиты Сергеевича Хрущева дают не более 30 000 долларов.
Я вас - вы же не забыли - утешал словами, что всё образуется, лучшее - впереди - после 29 августа 2019 года и вы сможете вернуть свою инвестицию и не позже 2189 года. Я видел на ваших глазах слезы радости. И был счастлив вместе с вами.
"Да, - говорил я, на сегодня ваша инвестиция дала результат минус 20 000 долларов, но хоть не спите на жд вокзале в Жмеринке".
А вы тогда мне сказали: "Но у вас же все было совсем по-другому? И всё как раз в те же годы..."
Инвестиция номер 2.
Однажды утром я выпил чашку ароматного кофе и сделал простую - как турецкий апельсин - вещь: я дал объявление в газету примерно такого содержания: "Меняю новый автомобиль Таврия белого цвета на 1-к квартиру". У меня уже тогда было 2 (два) автомобиля и эта белая игрушка была ну совсем не нужна...
Все мои друзья крутили пальцем у виска. А я молчал, как молчит рыболов на берегу Средиземного моря в Анталии в районе отеля Harrington Park.
Не помню, это был вторник или - как сегодня - среда, но позвонил парень и предложил встретиться и обсудить.
Парень был очень нормальный и не крутил пальцем у виска. Он просто знал, куда и как инвестировать авто - и кому можно продать выгодно авто Таврия белого цвета.
Он знал, куда и как инвестировать, а меня совсем не интересовали чужие секреты.
Мы у нотариуса оформили Договор МЕНЫ (не купли-продажи) и самое забавное, что налог платился с более дорогой вещи, то есть с цены автомобиля (хи-хи! Вот чудеса оценки имущества).
Дело сделано. Договор подписан. Самое забавное, что к нотариусу мы ехали именно на этой Таврии белого цвета и на мосту через реку на нас чуть не наехал автомобиль КРАЗ. Я тогда воочию понял, что такое "движимое имущество" и что такое "недвижимость";
это разные вещи.
Итак, я стал владельцем прекрасной 1-к довольно ухоженной чистой и пустой квартиры с простым но аккуратным ремонтом в панельном доме на 6-м этаже.
Что я с ней делаю?
Угадали: я даю объявление примерно такого содержания: "Меняю 1-к квартиру без доплаты (!!!) на 2-х к квартиру".
"Дорогу осилит идущий" - рекомендую не забывать.
Ну как вам? Ход конём? На дурака? Ан нет!
Нет, нет и нет!
Прикол был в том, что 1-к квартира была частной собственностью (потому и был возможен Договор мены, а не покупки-продажи).
А двушка - прекрасная чудная на третьем этаже панельного дома - "государственная", в ней жили бабушка и дедушка, дедушка на днях купил вкусный арбуз - скушал его и в полночь умер (!!!) от отравления нитратами (с тех поря лично я не ем арбузы). В квартире осталась бабушка и тогда ее внучка, которая имела свою квартиру, очень обеспокоилась, что завтра они останутся вообще и без дедушки, и без бабушки, и без квартиры.
Срочный обмен - пара-тройка дней - и я становлюсь собственником прекрасной двушки на третем этаже.
Делаю ремонт (кафель+обои).
Угадали, что дальше?
Я рад за вас. Учитесь у меня инвестировать.
Я даю объявление примерно такого содержания: "Меняю 2-х к квартиру с ремонтом на 3-х комнатную с ДОПЛАТОЙ".
Вуаля - приходит дама и ведет за руку мужа-алкоголика. У дамы любовник в Киеве. И еще прицеп в виде мужа-алкоголика.
Три дня - бутылка шампанского даме в Бюро обмена за срочность - я становлюсь собственником почти убитой, но на третьем этаже классного дома с лоджией и балконом трешки. Дама хватает 2000 долларов - сотками - и бежит бегом в Киев жить с любовником, оставляя в моей бывшей двушке-квартире мужа-алкаша и дочку-подростка.
Замечу, что все это время у меня самого есть и было другое жилье.
Что я делаю?
Ремонт: кафель+обои и публикую объявление: "Меняю 3-х к квартиру с ремонтом в таком то районе на 3-х к в центральных районах".
Вуаля: и вот уже приходят дама с мамой, которая живет в трешке в ЦЕНТРЕ, но очень далеко от дома. А доме хотелось бы обнимать маму ежедневно. А тут - свежие обои и даже почти застекленная лоджия (не успели застеклить, но начали).
Прекрасно! И я получаю БЕЗ ДОПЛАТЫ трешку в кооперативном (!!!) ухоженном шикарном доме с прекрасным садом, парковкой и детским садом во дворе.
Угадали, что я там делаю?
Кафель+обои. Продажа. 46 000 долларов США. Цены в ту весну просели реально...
Куда деваю 46 000 долларов?
Угадали: на купленном за 25 000 долларов участке в 10 соток строю двухэтажный дом, который мне обходится "под ключ" ровно в 46 000 долларов - площадь дома 96 кв. метров, есть даже сауна, настоящая из настоящей липы и с настоящей финской "каменкой".
Закалялись с приятелями в сауне, пили травяной чай на втором этаже, куда вела чудная буковая лестница и кушали в кухне этого дома камбалу по особому рецепту.
Докушали камбалу, и... догадались, что я сделал?
Выставил на продажу и продал за - угадали за сколько? - правильно, как принято в Украине (25000+46000)х2=142 000 долларов США.
Благодарю stm за прекрасную тему про инвестиции.
Сама научится, а меня заставила вспомнить прекрасную ДЕНЕЖНУЮ цепочку.
Это поднимает уровень экономического образования форумчан.
А то все про трусы да про картошку, про картошку да про трусы.
P.S. Секрет "двух слов" в фразе про доход в 500 долларов от депозита в 18 000 долларов раскрою позже.
Господина Мизантропа все время раздражают фразы, где много букв.
Но как же тут без многих букв, ведь верно?
Не тратим время зря, распечатываем на формате А4 на лазерном принтере и вывешиваем над кроватью:
Востаннє редагувалось akurt в Сер 21 сер, 2019 16:28, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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